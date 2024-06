Čeprav Mark Cavendish v prvi etapi Dirke po Franciji, ki se je danes začela v Firencah v Italiji, ni ne zmagal, niti ni bil uvrščen med prvo deseterico, niti ni poskrbel za kakšno simpatično potezo z navijači, je vseeno postal zgodba dneva. Njegov poskus, da osvoji še eno etapno zmago na francoskem Touru in se v zgodovino vpiše kot lastnik 35. etapnih zmag, kar je največ v zgodovini te slovite dirke, bi se namreč lahko končala še preden se je dobro začela. Po celodnevnem mučenju in z 39 minutami zaostanka je 39-letni sprinter v družbi ekipnih kolegov iz Astane vendarle dosegel cilj v Riminiju in poskrbel, da sanje o rekordu ostajajo žive.

39-letni Mark Cavendish, ki bo na letošnjem Touru skušal doseči vsaj še eno zmago, s čimer bi se v zgodovino vpisal kot rekorder po številu etapnih zmag na francoskem Touru (rekord si s 34. etapnimi zmagami na Touru zdaj deli z legendarnim Belgijcem Eddyjem Merckxom), je že 160 kilometrov pred ciljem na prvem vzponu dneva močno popustil, nato pa v družbi ekipni kolegov, ki so ga v peklenski vročini vseskozi hladili z mrzlo vodo, komaj prišel do cilja.

Vmes je celo bruhal, a se je kot lev boril do konca in z 39 minutami zaostanka za zmagovalcem etape Romainom Bardetom, cilj dosegel znotraj časovnega limita. Če bi zaostal dobrih deset minut bi bila njegova zgodba na Touru končana, toliko (49 minut in 11 sekund) je namreč znašal čas časovne zapore.

Cavendish, ki je pred kratkim prejel viteški naziv, je kljub izmučenosti po nekaj minutah počitka brez oklevanja in nasmejanega obraza stopil pred novinarje, ki smo ga čakali pred avtobusom ekipe Astana Qazaqstan in pojasnil, kaj vse je danes doživljal na trasi.

"Kriva je bila vročina, danes je prizadela ogromno ljudi," je navedel kot razlog za današnje težave na trasi. "Če imate moj tip telesa, raje sploh ne začnite kolesariti, kaj ti časi so minili," je namignil Cav. Slikovito je opisal dan z besedami, češ, da je bilo tako težko, da je videl zvezde, a da so v ekipi vztrajali in se držali načrta, in ga na koncu tudi uresničili in se izognili časovni zapori.

"Na koncu je lepa zgodba, ko si tako blizu časovni zapori, a dejstvo je, da ta ne obstaja zato, da bi kolesarje izločila iz dirke, ampak zato, da bi ustavila tiste, ki kljub bolezni in poškodbam vztrajajo na dirki," je zbranim medijem razlagal Cavendish in nato sledil scenariju njegovih kolegov, ki so že pred njim za nekaj sekund posedeli v ledeni kopeli, nameščeni v bližnjem kombiju kazahstanske ekipe Astana, in se tako na hitro vsaj delno regenerirali po peklenskem dnevu, ki ga ni začinila samo trasa s kar 3600 višinskimi metri, ampak tudi temperature krepko nad 30 stopinjami Celzija.

Zadnji Tour, ampak res zadnji

Letošnji Tour je 15. Tour za Marka Cavendisha in ta naj bi bil resnično zadnji. Res je sicer, da je to izjavil že lani, potem ko je maja med Dirko po Italiji napovedal, da bo konec leta končal športno kariero, a ker se je na lanskem Touru poškodoval in predčasno končal dirko in tako ostal brez tako želene etapne zmage številka 35, se je odločil, da z upokojitvijo počaka in poskusi še enkrat. Tokrat menda res zadnjič.

Tudi jutri kolesarje na Touru čaka zahtevna etapa. Na trasi od Cesenatica, domačega kraja legendarnega italijanskega kolesarja Marca Pantanija, do Bologne, jih čaka 199,2 kilometra, med drugim bodo morali kar dakrat preko znamenitega klanca San Luca (1,9 km/10,6 %) nad Bologno, kjer je v preteklosti že večkrat zmagal Primož Roglič (trikrat je dobil Giro del'Emilia in enkrat kronometer na Giru). Prva ravninska etapa bo na sporedu šele v ponedeljek, ko bo cilj v Torinu, četrti dan Toura pa se bo rumena dirka končno preselila na francoske ceste.

