"Primož Roglič bo pod drobnogledom"

Uvodni dan Dirke po Franciji je prinesel ogromno trpljenja kolesarjem. Zaradi vročine in vlažnosti so kolesarji, kot je za Sportal dejal športni direktor Red Bull – BORE – hangrohe Rolf Aldag, vseskozi spraševali, kdaj lahko pričakujejo novo dozo sveže vode in ledu. Njihov osrednji adut za skupno zmago Primož Roglič je po njegovih besedah uspešno prestal vse pasti prvega dne, bo pa nedelja za slovenskega šampiona predstavljala poseben izziv. Zlasti njemu zelo dobro poznani vzpon na San Luco tik pred ciljem.

"Ne vem, če se je od zunaj videlo, ampak je bilo zelo težko. Vročina in vlaga sta odigrala svojo vlogo. Nihče ni vajen takšnih razmer, saj jih nismo imeli na trening kampih. Tam smo imeli celo slabo vreme. Potrebno se je privaditi na takšne razmere. Vedel sem, da bo morala polovica ekipe trpeti, da bo ščitila vodje. In tako je bilo. Generalno gledano se v boju za skupno zmago ni nič zgodilo, ampak je etapa vzela veliko energije vsem," je v cilju za Sportal dejal športni direktor Red Bull – BORA – hansgrohe Rolf Aldag.

Rolf Aldag je izpostavil, da so bile razmere izjemno težke. Foto: Ana Kovač

Neznosna vročina je kolesarjem jemala dodatno moč v uvodni etapi, ki je bila povrhu vsega še zelo razgibana. Kar 3600 višinskih metrov so morali opraviti od Firenc do Riminija. Šprinterji so imeli ogromno težav, da so prebrodili izjemno težak dan in se na koncu vendarle uspešno izognili časovni zapori.

Fotogalerija s cilja 1. etape Dirke po Franciji (Foto: Ana Kovač)

Spraševali za vodo in led. "Primož je imel pravo pozicijo."

"Vsakih pet kilometrov so spraševali, kje je naslednja postojanka za pijačo. Kje bomo dobili naslednje bidone. Ali imamo led, so prav tako spraševali. Potem vam je jasno, kako je bilo na trasi," je Aldag orisal, kako so se fantje počutili v 206 kilometrov dolgi etapi.

Foto: Ana Kovač

In kako se je Primož Roglič, kapetan avstrijsko-nemškega moštva, soočil s tovrstnimi izzivi? "Primož je ok. Kar smo videli med etapo, je bil videti dobro. Pozicijo je imel pravo v pelotonu. Prva dva dneva sta takšna, ki ju želiš le dati za seboj," je takoj po prihodu v cilj povedal nemški strokovnjak.

"Če ga bomo dosegli z uspehom, bo to le bonus"

A bo že drugi dan takšen, ki Primožu ustreza. Zlasti zaključek na San Luco, ki ga je že prevozil ekspresno hitro na Giru leta 2019, ko je bil najhitrejši na gorskem kronometru. Trikrat je že slavil zmago na Giro dell'Emilia, ki vsebuje prav ta klanec. A se jutri trasa ne bo končala na vrhu, temveč bo sledil še spust do Bologne.

"Ne, da ga le pozna, tudi zelo uspešen je bil na tem vzponu. A vsi vedo, da je bil na tem klancu že uspešen. Zato ga bodo imeli pod drobnogledom. Tour de France ni enodnevna dirka, ampak poteka 21 dni. Po jutrišnjem dnevu so še trije tedni do konca. Nadzorovati moramo razmerje med naporom, ki ga lahko vložimo, in uspehom. Primož je perfekten kolesar, ki ima veliko željo po zmagah. Bomo videli, kaj lahko. Vedno si postavimo prvi cilj in še drugega. Prvi je, da gremo skozi etapo. Če ga bomo dosegli z uspehom, bo to le bonus," je proti nedelji pogledal Aldag.

Začelo se bo v kraju, kjer je živel legendarni Marco Pantani

Nedeljski dan se bo začel v prav posebnem kraju. Kraju, kjer je živel legendarni italijanski kolesar Marco Pantani, ki je bil zadnji, ki mu je v enem letu uspelo osvojiti Giro d'Italia in Tour de France (1998). Letos ima Tadej Pogačar to priložnost, potem ko je že deklasiral konkurenco na Dirki po Italiji. Čustven začetek bo zagotovo, pot pa bo kolesarje nato vodila do Bologne, na kateri bodo morali prevoziti 199,2 kilometra.

Foto: Ana Kovač

Višinskih metrov bo le 1850, bo pa zato za konec sledil dvakratni vzpon na San Luco v dolžini 1,9 kilometra s povprečnim 10,6-odstotnim naklonom. Priložnost, da se karte med favoriti za končno zmago nekoliko premešajo.