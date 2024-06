Potrebujejo nekaj izjemnega, da premagajo prvaka

Lando Norris se zaveda, da bo Verstappna težko premagati. Foto: Guliverimage Max Verstappen (Red Bull) je imel na začetku sezone izjemen niz osmih zaporednih prvih štartnih položajev (sedem letos, en z zadnje dirke lanske sezone). Na prejšnjih treh velikih nagradah pa so si "pole position" pridirkali Charles Leclerc (Ferrari), George Russell (Mercedes) in Lando Norris (McLaren). Verstappnova premoč oziroma premoč Red Bullovega dirkalnika se je torej začela topiti. In zato je bil Nizozemec še toliko bolj vesel prvega mesta na sobotnih kvalifikacijah na Red Bull Ringu. "Že nekaj časa nismo bili prvi na kvalifikacijah. Ekipa je dobro delala, da bi bil dirkalnik bolj konkurenčen. To je lep dokaz, da nam je uspelo. Upam, da to pokažemo tudi na dirki." Na sobotni 100-kilometrski šprinterski je že, odbil je napada Norrisa in Oscarja Piastrija (McLaren).

Štartna vrsta na VN Avstrije v Spielbergu:

Verstappen and Norris share the front row again ⚔️



We're all set for a sizzling Sunday in Spielberg 🔥#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/Ps9JNmCHYx — Formula 1 (@F1) June 29, 2024

Charles Leclerc je imel ponesrečen petek in soboto. Foto: Guliverimage A 305 kilometrov dirka je vendarle druga zgodba. V igro pride še taktika izbire pnevmatike in postankov. Predvsem Norris je bil na prejšnjih dveh dirkah blizu temu, da Verstappnu vzame zmago, v Montrealu pa tudi Russell. Dirkač Red Bulla je letos sicer dobil sedem od desetih dirk. Premagan je bil samo v Melbournu (zmagal je Carlos Sainz s Ferrarijem), v Miamiju (Norris) in Monte Carlu (Leclerc). "Težko bo. Ko pogledaš njegovo hitrost, ti je jasno, da bomo morali narediti nekaj izjemnega, da bi lahko premagali Maxa in Red Bull," se drugi na štartni vrsti Norris zaveda, da bo zmage na avstrijskem Štajerskem težko dosegljiva. Tudi Russell, ki bo štartal s tretjega mesta, se zaveda, da bo pravi boj zanj na dirki bolj s Ferrarijem: "Borba bo prava, še posebej s Ferrarijem. Menim, da smo še vedno malo za McLarnom in Red Bullom. Ampak vsekakor gremo v pravo smer." Ne odpišimo niti Leclerca, ki je bil po napaki v zadnjem hitrem krogu samo šesti. Monačan je prepričan, da je Ferrari precej hitrejši.