Norris je zdaj prvi izzivalec, Leclerc preklinja svoj Ferrari

Charles Leclerc Foto: Reuters Pred sezono smo pričakovali boj za zmage in naslov prvaka med Maxom Verstappnom (Red Bull) in Charlesom Leclercom (Ferrari), a vse bolj postaja jasno, da je zdaj prvi izzivalec trikratnega svetovnega prvaka Lando Norris (McLaren). Tudi na šprinterskih kvalifikacijah je bil najbližje Nizozemcu, zaostal je 93 tisočink. Vse hitrejši McLarnov dirkalnik je za tretje mesto unovčil tudi Oscar Piastri. V drugi vrsti na sobotni 100 kilometrov dolgi dirki bo še George Russell (Mercedes).

Po Barceloni minuli konec tedna se je novo razmerje moči torej potrdilo tudi v Spielbergu, tudi na začelju prve deseterice. Red Bullu, McLarnu, Mercedesu in Ferrariju se je namreč v zadnjem delu kvalifikacij pridružil Alpine, RB, Aston Martin in Williams, ki so se nekaj dirk nazaj vsaj občasno uvrščali med 10, so zdaj daleč od tretjega dela kvalifikacij. Pa Alpina niti ne bosta oba v peti vrsti, saj je za njima končal Leclerc. Ko je Monačan zapeljal na hiter krog, mu je že v boksih ugasnil motor. Tako je izgubil nekaj sekund in zato prepozno prečkal štartno črto. Čas je potekel, preden je začel svoj edini hiter krog v odločilnem delu kvalifikacij. Leclerc je bil jasno besen kot ris.

VN Avstrije, kvalifikacije za šprint:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:04,686

2. Lando Norris (McLaren) +0,093

3. Oscar Piastri (McLaren) +0,301

4. George Russell (Mercedes) +0,368

5. Carlos Sainz (Ferrari) +0,440

6. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,584

7. Sergio Perez (Red Bull) +1,322

8. Esteban Ocon (Alpine) +1,415

9. Pierre Gasly (Alpine) +1,938

10. Charles Leclerc (Ferrari) brez časa



11. Kevin Magnussen (Haas)

12. Lance Stroll (Aston Martin)

13. Fernando Alonso (Aston Martin)

14. Juki Cunoa (RB)

15. Logan Sargeant (Williams)



16. Daniel Ricciardo (RB)

17. Nico Hülkenberg (Haas)

18. Valtteri Bottas (Sauber)

19. Alex Albon (Williams)

20. Guanju Džov (Sauber)

McLaren z novim prednjim krilcem

Lando Norris Foto: Reuters Edini prosti trening je v petek opoldne dobil vodilni v prvenstvu Verstappen. Je imel pa tudi težave, sredi treninga je parkiral pred prvim zavojem. Šlo je za napako na motorju. Trening je bil za nekaj minut z rdečo zastavo prekinjen. Drugi čas treninga je odpeljal Piastri z McLarnom, tretjega pa Leclerc v Ferrariju. Norris v drugem McLarnu je bil 13., a na treningih rezultati niso tako pomembni, saj vsaka ekipa opravlja svoje delo. McLaren je preizkušal novo prednje krilce. S to zadnjo posodobitvijo na dirkalniku želijo narediti še zadnji korak do najhitrejšega Red Bulla.

Dogajanje na Red Bull Ringu pri Spielbergu oziroma Zeltwegu se bo nadaljevalo v soboto opoldne s šprintersko dirko, ob 16. uri pa bodo sledile kvalifikacije. Glavna dirka v dolžini 305 kilometrov bo v nedeljo ob 15.00. Lani je VN Avstrije dobil Verstappen.