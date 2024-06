Novi robniki in nova najmočnejša ekipa

Množica Red Bullovih navijačev je lani slavila zmago svojega Maxa Verstappna. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko Prvenstvo formule 1 se nadaljuje z nam najbližjo dirko, na avstrijskem Štajerskem. To je druga od treh dirk v treh zaporednih koncih tedna. Na letališču v Zeltwegu so dirkali že v 60. letih, od leta 1997 pa na prenovljenem modernem dirkališču, ki se danes imenuje Red Bull Ring. Takrat je zmagal Jacques Villeneuve, lani Max Verstappen. V zadnjih šestih letih, ko je bilo tu osem dirk (po dve v covidnih sezonah), so tu slavili dirkači treh ekip, Red Bulla, Mercedesa in Ferrarija. Te bodo v igri za zmagovalni balkon tudi ta konec tedna. Pa tudi McLaren, ki je pravzaprav na zadnjih štirih dirkah te sezone najuspešnejša ekipa.

Zmagovalci v Spielbergu v zadnjih šestih letih:



2023 – Max Verstappen (Red Bull)

2022 – Charles Leclerc (Ferrari)

2021 – Max Verstappen (Red Bull)

2021* – Max Verstappen (Red Bull)

2020 – Valtteri Bottas (Mercedes)

2020* – Lewis Hamilton (Mercedes)

2019 – Max Verstappen (Red Bull)

2018 – Max Verstappen (Red Bull)



*V dveh covidnih sezonah sta bili v Spielbergu dve dirki, druga za VN Štajerske.

Vse več pritiska na Perezu

Sergio Perez Foto: Reuters Da, v prvenstvu še vedno vodi Red Bull in ima 93 točk več od tretjega McLarna, a če pogledamo samo zadnje štiri dirke, je McLaren zbral 113 točk, Red Bull 91, Mercedes 87 in Ferrari 83. Sicer je vodilni v seštevku dirkačev Verstappen dobil tri od teh štirih dirk, a je bil Sergio Perez samo dvakrat osmi, dvakrat pa je odstopil. Čeprav je Mehičan nedavno podpisal novo dveletno pogodbo z Red Bullom, pa mu je dal zdaj šef ekipe Christian Horner jasno vedeti, da v boju za obe lovoriki potrebujejo tudi njegove točke in se mora vključiti v igro za najvišja mesta. Njegov nizozemski kolega preprosto potrebuje pomoč v boju za četrti zaporedni naslov svetovnega prvaka. Prejšnji konec tedna je sicer Verstappen prišel že do svoje 61. zmage oziroma sedme na desetih dirkah letos.

Skupni seštevek pred VN Avstrije (10/24):



1. Max Verstappen (Red Bull) 219 točk

2. Lando Norris (McLaren) 150

3. Charles Leclerc (Ferrari) 148

4. Carlos Sainz (Ferrari) 116

5. Sergio Perez (Red Bull) 111

6. Oscar Piastri (McLaren) 87

7. George Russell (Mercedes) 81

8. Lewis Hamilton (Mercedes) 70

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 41

10. Juki Cunoda (RB) 19



1. Red Bull Honda 330 točk

2. Ferrari 270

3. McLaren Mercedes 237

4. Mercedes 151

5. Aston Martin Mercedes 58

6. RB Honda 28

Kljub drugemu mestu Lando Norris v Barceloni ni bil zadovoljen. Ima eno samo zmago in kar 19 uvrstitev na stopničke. Foto: Reuters

Lani več kot 1.200 sumov kršitve vožnje prek robnikov

Lani je bilo na Red Bull Ringu, ki je z dolžino 4,3 kilometra eno krajših dirkališč na koledarju formule 1, kar 105 prehitevanj. Najbolj pa je lansko dirko zaznamovala vožnja prek robnikov. Komisarji so morali v treh dneh dirkanja pregledati več kot 1.200 sumov kršitve vožnje prek robnikov z vsemi štirimi pnevmatikami. Izrekli so 12 kazni osmim različnim voznikov. To je vodilo v pravi mali kaos in tega si formula 1 ne želi več. Dirkači so preprosto izkoriščali, da je za devetim in desetim zavojem asfaltna izletna cona, kjer je oprijem enako dober kot na stezi. Da se to ne bi več dogajalo, so v teh dveh zavojih (in v četrtem) namestili drugačne robnike, obenem pa za njimi še dvometrsko peščeno cono.

Za najbolj problematične robnike (zavoje) so dodali manjšo peščeno past:

Series bosses believe they have found a "perfect" solution to the #F1 track-limits problem at the #AustrianGP.



Here are the details:https://t.co/9PGGM1lh0e — Autosport (@autosport) June 27, 2024

V četrtek je v Spielbergu še padlo nekaj dežja, dirkaški konec tedna pa bo potekal v lepem sončnem vremenu. Se bodo pa na veliki nagradi Avstrije delile še dodatne točke, saj je v soboto opoldne na sporedu še šprinterska dirka. Glavna dirka bo v nedeljo ob običajni uri 15.00.

Spored VN Avstrije:



Petek, 28. junij:

12.30 – trening

16.30 – kvalifikacije za šprint



Sobota, 28. junij:

12.00 – šprint

16.00 – kvalifikacije



Nedelja, 30. junij:

15.00 – dirka