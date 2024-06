Četveroboj treh britanskih dirkačev in Maxa Verstappna se je po Montrealu nadaljeval tudi v Barceloni in znova ga je dobil dirkač Red Bulla. Drugo mesto je osvojil Lando Norris, tretje pa za svoje prve stopničke letos Lewis Hamilton. George Russell je bil po raketnem štartu na koncu le četrti. Ferrarija šele na petem in šestem mestu.

Premoč Maxa Verstappna se nadaljuje: deseta dirka in sedma zmaga. Foto: Reuters Na veliki nagradi Španije v Barceloni že tradicionalno zmaguje najboljši dirkač z najhitrejšim dirkalnikom, ki nato postane tudi svetovni prvak, in očitno se to potrjuje tudi letos, pa čeprav je konkurenca na zadnjih dirkah precej bolj izenačena, kot je bila na uvodnih dirkah. Drugo sezono zapored je dirko dobil Max Verstappen (Red Bull), kar je njegova 61. zmaga v kraljici avtomotošporta. "Odločil je prvi del dirke, ko sem naredil nekaj razlike, nato pa sem vozil bolj obrambno. Lando in McLaren sta bila zelo hitra," je v prvi izjavi povedal trikratni svetovni prvak.

Tako kot pred dvema tednoma v Montrealu so bili Nizozemcu najbližje trije britanski dirkači. George Russell (Mercedes) je navdušil na štartu, saj se je v prvem zavoju s četrtega kot raketa prebil na prvo. Norris je namreč pred prvim zavojem na notranji liniji zapiral Verstappna (neuspešno), mimo obeh je tako po zunanji prišel Russell. A dirkač Mercedesa je v vodstvu zdržal le dva kroga, ko ga je v prvem zavoju tretjega prehitel Verstappen. In aktualni prvak vodstva ni več predal. Norris je nato poskušal z nekaj krogom poznejšima postankoma. Sicer je prišel pred Russlla, Verstappnu pa ni prišel bližje kot na štiri sekunde. "Škoda za štart. Zaslužili bi si več. Dirkalnik je bil odličen," z drugim mestom ni bil zadovoljen Norris.

VN Španije, končni vrstni red:



1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lando Norris (McLaren) +2,2

3. Lewis Hamilton (Mercedes) +17,8

4. George Russell (Mercedes) +22,3

5. Carlos Sainz (Ferrari) +22,7

6. Charles Leclerc (Ferrari) +31,0

7. Oscar Piastri (McLaren) +33,7

8. Sergio Perez (Red Bull) +59,5

9. Pierre Gasly (Alpine) +62,0

10. Esteban Ocon (Alpine) +71,8

11. Nico Hülkenberg (Haas) +79,2

12. Fernando Alonso (Aston Martin) +1 krog

13. Guanju Džov (Sauber) +1 krog

14. Lance Stroll (Aston Martin) +1 krog

15. Daniel Ricciardo (RB) +1 krog

16. Valtteri Bottas (Sauber) +1 krog

17. Kevin Magnussen (Haas) +1 krog

18. Alex Albon (Williams) +1 krog

19. Juki Cunoda (RB) +1 krog

20. Logan Sargeant (Williams) +2 kroga

Lando Norris je že 19-ič na zmagovalnem balkonu, a ima eno samo zmago. Foto: Reuters V zaključku dirke je s hitrejšimi rdečimi gumami Lewis Hamilton (Mercedes) prehitel ekipnega kolega, ki je bil na trših belih gumah. Tako prva četverica le ni bila enaka kot na veliki nagradi Kanade, Russell je tretje mesto predal Hamiltonu. Zmagovalec 103 dirk formule 1 je tako prišel do prvega zmagovalnega balkona letos (prvič po lanski veliki nagradi Mehike). Sredi dirke je navdušil z agresivnim prehitevalnim manevrom proti Carlosu Sainzu (Ferrari). "Dober dan, dober vikend. Velika hvala celotni ekipi. Taktika in postanki so bili pravi."

Charles Leclerc (Ferrari) in Sainz sta se v zadnjih krogih sicer približala Russllu, prej pa prvi četverici nista bila konkurenčna, prehitevala sta se celo z Alpinoma. Novo razočaranje za ekipo iz Maranella. Nedavno v Monaku zmaga Leclerca zdaj za peto mesto 22 sekund zaostanka. Še precej bolj pa so nazadovale ekipe Aston Martin, RB in Williams, ki niso imele nobenih možnosti za točke, ki so jih letos že osvajale.

Prvenstvo se z dirko na avstrijskem Štajerskem nadaljuje že prihodnji konec tedna, čez dva tedna pa sledi preizkušnja v SIlverstonu.

Kako se je razpletala VN Španije



CILJ. Verstappen do svoje 61. zmage v formuli 1. Znova je zadržal za sabo vse tri hitre britanske dirkače.



Zadnji krog. Leclerc je ujel Russlla, ki je s trdimi gumami zdaj povsem nekonkurenčen.



Še 4 krogi: 1. Verstappen, 2. Norris, +4,4, 3. Hamilton +16,1, 4. Russell, 5. Leclerc, 6. Sainz, 7. Piastri, 8. Gasly, 9. Perez, 10. Ocon



Še 6 krogov: Tudi Verstappen je pospešil in Norris ne pride bližje kot na štiri sekunde. Hamilton ima tri sekunde prednosti pred Russllom.



Še 12 krogov: 1. Verstappen, 2. Norris, +5,5, 3. Hamilton +13,2, 4. Russell, 5. Leclerc, 6. Sainz, 7. Piastri, 8. Gasly, 9. Perez, 10. Ocon



Še 15 krogov: Najhitrejši krog za Norrisa, ki dirka na polno. Manj kot šest sekund zaostanka za vodilnim. Hamilton pa z rdečimi gumami mimo Russlla (Bele) na tretje mesto.



Še 16 krogov: 1. Verstappen, 2. Norris, +6,8, 3. Russell, 4. Hamilton, 5. Sainz, 6. Leclerc, 7. Piastri, 8. Perez, 9. Gasly, 10. Ocon



Še 18 krogov: Postanek za Norrisa, ki se je na stezo vrnil za Verstappnom, a tik pred Russllom. Tudi postanki niso ogrozili zmage prvaka.



Še 21 krogov: Norris je zdaj 18 sekund pred Verstappnom, a bi moral v naslednjih krogih dobiti št štiri, pet sekund, da bi po postanku ostal pred Maxom. To se zdi nemogoče, saj bo Verstappen z novimi gumami hitri hitrejši.



Še 22 krogov: Verstappen v bokse, po rdeče gume. Tudi zanj drugi, zadnji.



Še 25 krogov: 1. Verstappen, 2. Norris, +6,2, 3. Hamilton, 4. Leclerc, 5. Piastri, 6. Russell, 7. Sainz, 8. Perez, 9. Džov, 10. Gasly



Še 26 krogov: Norris, ki je prehitel tudi Russlla, je zaostanek za vodilnim Verstappnom zmanjšal na sedem sekund.



37. krog: Russell in Sainz sta odprla drugo serijo postankov. Oba na trde bele gume, kar kaže, da morda pa vendarle samo dva postanka.



32. krog: Norris je prehitel Hamiltona. Z novejšimi gumami nazaj na tretje mesto.



30. krog: Verstappen je sedem sekund pred Mercedesoma in 9 pred Norrisom.



26. krog: 1. Verstappen, 2. Russell +5,5, 3. Hamilton +6,9, 4. Sainz, 5. Norris, 6. Gasly, 7. Leclerc, 8. Ocon, 9. Perez, 10. Paistri



25. krog: V bokse še Leclerc, ki se vrača na sedmo mesto. Norris je s poznim postankom izgubil dve mesti, zdaj je peti.



24. krog: Postanek za Norrisa, devet krogov za Verstappnom. Na prvo mesto Leclerc, ki je še edini brez prve menjave pnevmatik.



22. krog: Verstappen in oba Mercedesa lovijo in se približujejo Norrisu in Leclercu. Bosta poizkusila s postankom manj?



20. krog: Norris, Leclerc in Piastri prvi trije, a brez postanka. Četrti Verstappen.



19. krog: Kakšen prehitevalni manever Hamiltona za šesto mesto! Agresivno, na meji trčenja v prvi zavoj mimo Sainza. Manjši dotik je bil.



18. krog: Postanek za vodilnega Verstappna, Norris dirka dalje. Za najhitrejšimi pa borba med Sainzom in Hamiltonom.



17. krog: Norris ni pokril Russllovega postanka, saj želi loviti Verstappna.



16. krog: Tudi najboljši začenjajo s postanki. Najprej na menjavo pnevmatik Russell in Sainz. Težave pri Mercedesu z zadnjo desno gumo, tri sekunde izgube. Komaj je Russell ostal pred Sainzom.



15. krog: 1. Verstappen, 2. Russell +4,4, 3. Norris, 4. Hamilton, 5. Sainz, 6. Leclerc, 7. Piastri, 8. Stroll, 9. Alonso, 10. Ricciardo



14. krog: Verstappen je dobre 3 sekunde pred Russllom, Norris pa sekundo za slednjim. Pri McLarnu načrtujejo, da bi lahko prišli na drugo mesto med prvimi postanki.



10. krog: 1. Verstappen, 2. Russell +2,4, 3. Norris, 4. Hamilton, 5. Sainz, 6. Leclerc, 7. Gasly, 8. Piastri, 9. Ocon, 10. Hülkenberg, 11. Perez, 12. Stroll



6. krog: Verstappen ima že dve sekundi prednosti, ostali tik za Russllom.



4. krog: 1. Verstappen, 2. Russell, 3. Norris, 4. Hamilton, 5. Sainz, 6. Leclerc, 7. Gasly, 8. Piastri, 9. Ocon, 10. Hülkenberg, 11. Perez, 12. Alonso



3. krog: Konec veselja za Verstappnove tekmece in njihove navijače. Russell je že premagan, Max s prehitevanjem na prvo mesto. V prvi zavoj po zunanji strani, ki je precej hitrejša od notranje linije.



1. krog: 1. Russell, 2. Verstappen, 3. Norris, 4. Hamilton, 5. Sainz, 6. Leclerc, 7. Gasly, 8. Piastri, 9. Ocon, 10. Hülkenberg



Štart! Noro. Norris je na notranji strani zapiral Verstappna, a ga je Nizozemec vseeno prehitel. A je medtem mimo obeh po zunanji strani v prvi zavoj oba prehitel Russell. Pa je bil dirkač Mercedesa na četrtem štartnem mestu.



Krog za ogrevanje.



Štartna mesta (66 krogov). 1. Norris, 2. Verstappen, 3. Hamilton, 4. Russell, 5. Leclerc, 6. Sainz, 7. Gasly, 8. Ocon, 9. Piastri, 10. Alonso, 11. Perez.



Še 10 min: Sončen dan v Barceloni (ponoči je deževalo, a je steza suha). Štiri izenačene ekipe. 30 od zadnjih 33 dirk v Španiji je dobil dirkač iz prve štartne vrste.

Po kvalifikacijah dober obet za zanimivo dirko

Max Verstappen vseeno ostaja prvi favorit Barcelone. Foto: Guliverimage Štart desete od 24 letošnjih dirk formule 1 bo ob 15. uri. Že od leta 1991 dirkališče v Montmelu pri Barceloni gosti veliko nagrado Španije. A napovedati zmagovalca tako težko kot letos ni bilo že leta. Na kvalifikacijah je najhitrejša Landa Norrisa (McLaren) in Maxa Verstappna (Red Bull) ločilo le 20 tisočink. Vsaj še Mercedesova voznika ter Ferrarijeva, ki so v drugi in tretji štartni vrstni, so konkurenčni za zmagovalni balkon. Nekoliko težje delo čaka Oscarja Piastrija (McLaren) z devetega štartnega položaja in Sergia Pereza (Red Bull), ki se je po kazni še s prejšnje dirke moral z osmega prestaviti na 11. Vsaka točka bo lep dosežek za ekipo Alpine, ki je bila na uvodnih dirkah daleč zadaj, zdaj pa sta Pierre Gasly in Esteban Ocon na sedmem oziroma osmem štartnem položaju.

A Ferrari ima nekaj težav

Carlos Sainz je tarnal nad poskakovanjem v hitrih zavojih. Foto: Guliverimage V Barceloni prvi štartni položaj mogoče sploh ni tako velika prednost. Takole pravi Norris, ki bo šele drugič štartal s tako imenovanega "pole positiona": "Do prvega zavoja je daleč. To je ena tistih dirk, ko niti nočeš štartati s prvega mesta. Je pa to vseeno lepa priložnost za nas, da zmagamo dirko." Za mladega Britanca bi bila to druga zmaga v formuli 1, potem ko je prvo dosegel pred mesecem in pol v Miamiju. Dirkač McLarna je bil letos še štirikrat na zmagovalnem balkonu, skupaj pa ima že 18 uvrstitev med najboljše tri. V seštevku sezone je trenutno tretji, sedem točk za Charlesom Leclercom (Ferrari) in 63 za vodilnim Verstappnom. "Za dirko ne moremo reči, da je ta dirkalnik hitrejši od tistega. Mislim, da bi bil lahko kdorkoli med nami osmimi – mi, Mercedes, Red Bull ali Ferrari – na prvem štartnem mestu in ima tudi možnost za zmago na dirki. Odločilo bo, kdo bo naredil najmanj napak." Pri Ferrariju se z Norrisom najverjetneje ne strinjajo, saj imajo, kot je potrdil Carlos Sainz, precej težav s poskakovanjem dirkalnika v hitrih zavojih, ki jih na tem dirkališču ne manjka.