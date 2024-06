Od junaka do bedaka je nova normalnost formule 1

Deseta postaja letošnje sezone formule 1 je Barcelona. To je dirkališče, ki pokaže pravo razmerje moči med ekipami. Na zadnjih dirkah se je to spreminjalo. Prvič po dolgih letih so kar štiri ekipe konkurenčne za stopničke, po Red Bullu, Ferrariju in McLarnu zdaj spet tudi Mercedes. Samo Max Verstappen si želi, da ne bi bilo tako.

Max Verstappen je dobil zadnji dve dirki v Barceloni. Foto: Reuters Prvenstvo formule 1 se ta konec tedna nadaljuje z veliko nagrado Španije v Montmelu pri Barceloni, na dirkališču, kjer so nekoč ekipe opravile večino zimskih testiranj in zato ta dirka ni prinesla toliko drame kot druge. Zadnja leta testiranja potekajo v Bahrajnu – tako bo tudi naslednjo sezono – a Circuito de Catalunya, ki formulo 1 gosti od leta 1991, zato tam ostaja steza, kjer običajno zmaga dirkač z najboljšim dirkalnikom. V prejšnjih dveh sezonah je tako slavil Max Verstappen (Red Bull), prej pa petkrat zapored Lewis Hamilton (Mercedes). Ferrari je tu nazadnje zmagal leta 2013 (Fernando Alonso). To je bila njegova 33. zmaga, še danes zadnja. Se je pa tu leto prej zgodilo eno večjih presenečenj, ko je svojo edino zmago v kraljici avtomotošporta dosegel Pastor Maldonado in to z Willimsovim dirkalnikom.

Zadnjih šest zmagovalcev VN Španije:



2023 – Max Verstappen (Red Bull)

2022 – Max Verstappen (Red Bull)

2021 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2020 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2019 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2018 - Lewis Hamilton (Mercedes)

"Na tisti dirki, ko ti ne gre, skušaš osvojiti čim več točk"

Morda pa letos španska velika nagrada le no bo tako zelo predvidljiva. Spomnimo se le, kako je bilo na prejšnjih dveh dirkah: Charles Leclerc (Ferrari) je zmagal v Monte Carlu, v Montrealu pa bil nekonkurenčen in na koncu z odstopom celo brez točk, na drugi strani pa je bil Verstappen nemočen v Monaku (šesto mesto), v Kanadi pa je prišel do šeste zmage sezone. Red Bullov dirkalnik ni več tako dominanten kot lani in predlani. Verstappen je bil premagan že trikrat, Sergio Perez pa na zadnjih treh dirkah ni bil boljši kot osmi (dva odstopa).

Junaki v Monaku, v Montrealu nič več ... Foto: Reuters Šef Ferrarijeve ekipe Frederic Vasseur tako pred začetkom dirkaškega konca tedna v Barceloni pravi, da je nova normalnost postalo to, da si lahko na eni dirki junak, na naslednji že bedak. "Bitka je odprta. Tako tesno je, da si lahko na eni dirki prvi na naslednji pa osmi ali pa obratno. Red Bull je imel težave v Monaku, v Kanadi se je že vrnil. Razliko naredijo vsaka posodobitev na dirkalniku, različne steze, pnevmatike in vremenski pogoji. Sprejeti moramo, da je zdaj tako in na tisti dirki, ko ti ne gre, skušaš osvojiti čim več točk."

Prvi pravi preizkus letos na stezi s hitrimi zavoji

Barcelona bo dala potrdilo ali zavrnitev, ali je Mercedes s posodobitvami res ujel tekmece na vrhu, Red Bull, Ferrari in McLaren. Foto: Guliverimage V igri za stopničke so kar štiri ekipe, kar se v formuli 1 ni zgodilo že leta. Red Bullu, Ferrariju in McLarnu se je v Montrealu pridružil še Mercedes, ki je prvič v sezoni prišel na zmagovalni balkon. Z nekaj sreče (varnostni avtomobil) bi lahko tako Lando Norris (McLaren) kot George Russell (Mercedes) Verstappnu izmaknila zmago.

Ta konec tedna naj vreme ne bi igralo vloge, saj padavine za razliko od Kanade pred dvema tednoma niso napovedane. "Na vsaki dirki je zdaj več neznank. Ne vemo več, kakšno bo razmerje moči. Najbrž je to dobro za formulo 1," razmišlja Verstappen. Njemu, zdaj že razvajenemu od zmag (60), to sicer ni všeč. "Na tem dirkališču je sicer običajno več stvari jasnih, saj ga vsi zelo dobro poznamo. Upam, da bomo imeli dober konec tedna." Ferrarijeva dirkača sta mu lahko znova kos, če so odpravili težave z motorjem, ki so jih imeli v Montrealu in jih niso razumeli. Temu so v zadnjih dneh posvetili veliko pozornosti. "Prepričan sem, da bomo spet na pravi ravni," je poudaril Leclerc, zmagovalec šestih dirk.

So pa Barcelona in tudi nekaj naslednjih prizorišč (na primer Silverstone) dirkališča s hitrimi zavoji, kakršnih na zadnjih dirkah ni bilo. Zato se tako v McLarnu kot Mercedesu sprašujejo, ali jim bodo tudi taka ustrezala. "V tem poslu ni nobene garancije. Nismo še bili na tako hitrih dirkališčih. Bomo videli, kako bo šlo. Sem optimističen," pa pravi Hamilton, ki je pred dvema tednoma s četrtim mestom dosegel najboljšo uvrstitev sezone.

Skupni seštevek pred VN Španije (9/24):



1. Max Verstappen (Red Bull) 194 točk

2. Charles Leclerc (Ferrari) 138

3. Lando Norris (McLaren) 131

4. Carlos Sainz (Ferrari) 108

5. Sergio Perez (Red Bull) 107

6. Oscar Piastri (McLaren) 81

7. George Russell (Mercedes) 69

8. Lewis Hamilton (Mercedes) 55

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 41

10. Juki Cunoda (RB) 19



1. Red Bull Honda 301 točk

2. Ferrari 252

3. McLaren Mercedes 212

4. Mercedes 124

5. Aston Martin Mercedes 58

6. RB Honda 28