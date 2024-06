Sin motociklistične legende pripravljen za formulo 1. "Zelo!"

Prav neverjetno, kako pestro je letos dogajanje na dirkaški tržnici v obeh največjih svetovnih prvenstvih - v formuli ena in motoGP. V kraljici avtomotošporta je najprej Lewis Hamilton napovedal senzacionalno selitev od Mercedesa k Ferrariju v sezoni 2025, nato je z Aston Martinom podaljšal Fernando Alonso. Še danes je prostih kar devet sedežev, pred nekaj tedni jih je bilo kar 13, a je Sergio Perez podpisal novo pogodbo z Red Bullom, Juki Cunoda z ekipo RB, Alex Albon z Williamsom, Nico Hülkenberg pa se bo preselil k Sauberju, ki bo leta 2026 postal Audi. Že nekaj tednov je prvo ime na tržnici Carlos Sainz, ki se ne more odločiti, kam naj odide, potem ko mu je Ferrari zaprl vrata. Red Bullov sedež je že zamudil, Audi ga tudi ne bo več dolgo čakal, njegovi možnosti sta še Wiliams in Alpine. Mercedes se bo očitno odločil za najstnika Andreo Kimija Antonellija.

Dirkaška zasedba za sezono 2025:



Red Bull: Max Verstappen in Sergio Perez

Ferrari: Charles Leclerc in Lewis Hamilton

Mercedes: George Russell in ?

McLaren: Lando Norris in Oscar Piastri

Aston Martin: Fernando Alonso in ?

Alpine: ? in ?

Williams: Alex Albon in ?

RB: Juki Cunoda in ?

Haas: ? in ?

Sauber (Audi od 2026): Nico Hülkenberg in ?

Na prvem treningu v Montrealu je Jack Doohan dobil priložnost, a zaradi dežja ni veliko dirkal. Foto: Guliverimage Zdi se, da so prav mladeniči naslednji, ki bodo zapolnili nekaj prostih kokpitov. Sedemnajstletni Antonelli sicer še potrebuje superlicenco, to pa že ima Oliver Bearman. Ko se je 19-letnik na VN Savdske Arabije, na debiju v formuli ena, ko je menjal Sainza (operacija slepiča), izkazal s točkami, je bilo jasno, da bo dobil sedež za sezono 2025. Realna možnost je Haas, partnerska ekipa Ferrarija. Še en zanimiv mladenič na tržnici pa je Jack Doohan. Letos opravlja zgolj nalogo rezervnega dirkača ekipe Alpine (tretje leto je član njene akademije, pred tem je bil v Red Bullovem podmladku). Ta se je že odrekla uslugam Estebana Ocona za naslednje leto, tudi Pierre Gasly še ni podaljšal. Francosko-angleška ekipa je trenutno v precejšnjem kaosu, a 21-letni Avstralec sporoča, da je pripravljen na veliko priložnost.

Doohan: Moje sanje so, da bi bil v štartni vrsti

Jack Doohan ima 21 let. Foto: Guliverimage Minuli konec tedna je Doohan dobil priložnost na prvem prostem treningu v Montrealu, a zaradi dežja ni odpeljal omembe vrednih kilometrov. "V formuli ena ni nič zagotovljeno. Moje sanje pa so, da bi bil v štartni vrsti. Moje sanje so formula ena. Z ekipo sem na dirkah kot rezervni dirkač, ker se pripravljam, da bom sedel v dirkalnik. To je moja velika želja. Ko sem v simulatorju ali vozim na treningu, želim izkoristiti svojo priložnost. Ničesar še nimam zagotovoljenega, a to si želim," je v Montrealu za Sky Sports razlagal Jack Doohan. Lani je v prvenstvu formule dve končal na tretjem mestu. Pred njim sta bila Thoe Purchaire in Frederick Vesti, Bearman je bil šesti. Na vprašanje, ali se mu zdi, da je pripravljen za formulo ena, izstreli kot iz topa: "Zelo! Z dirkalnikom iz sezone 2021 sem odpeljal že veliko kilometrov, dva dneva sem bila tudi v dirkalniku iz sezone 2022." Dodaja, da ni več nervoze, ko dobi priložnost za nastop na prostem treningu.

Jack Doohan je že kot deček raje izbral štiri kolesa kot le dve. Njegov oče Mick Doohan je šampion na motociklu. Foto: Reuters

Če ste ob njegovem priimku pristrigli z ušesi, je to upravičeno. In vaša asociacija je bila pravilna. Legendarni motociklistični svetovni prvak, petkrat v nekoč kraljevem razredu do 500 kubičnih centimetrov, Mick Doohan, je njegov oče. Jack ni sledil Micku na motocikel, potem ko je star pet let grdo padel s kros motorja, poleg tega so njegovi prijatelji vozili gokarte in se je tako odločil za dirkanje na štirih kolesih. Kot dečka pa ga je zanimal tudi ragbi. Čeprav so družinske zgodbe v avtomotošportu zelo pogoste, pa Jack pravi, da ni podedoval dirkaških genov: "Mislim, da ne. Ko sem bil mlajši, me je bilo strah hitrosti. A tako kot vsemu v življenju, se na to navadiš in se prilagodiš."

Le kdo se ne spomni legendarne enice na Repsol Hondi, ki jo je v 90. letih imel Mick Doohan? Dobri stari časi 500-kubičnega razreda svetovnega prvenstva v motociklizmu. Foto: Guliverimage