Po veliki nagradi Kanade v Montrealu je bilo bolj malo zadovoljnih, torej dirkačev in njihovih ekip. Drugače je med gledalci, saj smo bili priča eni bolj nepredvidljivih dirk v zadnjih letih. Dramatične so bile že kvalifikacije. Še zmagovalec Max Verstappen (Red Bull), ki je na deveti dirki sezone zmagal že šestič, ni bil povsem zadovoljen. "Imeli smo preveč manjših težav. Poskrbeti moramo, da se ne bodo dogajale," je izpostavil. Tako v njegov kot tudi v dirkalnik Sergia Pereza je Red Bull v Kanadi namestil nove dele pogonskega sklopa. In to že tretje v sezoni. Pa lahko največ (brez kazni) porabijo očitno uspehe vzel že za samoumevne: to je bila njegova 60. zmaga v formuli 1, na zadnjih 75 dirkah je zmagal kar 50-krat!

Horner: To je bil za Checa grozen vikend

Sergiu Perezu je šlo ponovno vse narobe. Foto: Guliverimage Red Bull je prednost v konstruktorskem seštevku več kot podvojil - s 24 točk je prednost pred Ferrarijem povečal na 49. A zgolj po zaslugi 25 točkah Verstappna. Perez je drugič zapored ostal brez točk. Tudi pred odstopom je bil daleč od točk. "To je bil za Checa grozen vikend. V Barceloni bo moral pokazati več. Hvala bogu je imel Ferrari še bolj šokanten vikend in ni osvojil točk in smo se mi kar dobro izvkekli. Ampak moramo z obema dirkalnikoma osvajati točke. Od Barcelone naprej mora Checo dirkati, kot je na začetku leta," je bil neposrednem šef ekipe Christian Horner, ki mu je le nekaj dni prej dal na presenečenje mnogih novo dveletno pogodbo. Za piko na i je Mehičan dobil še kazen treh štartnih mest pribitka za naslednjo dirko (ekipa pa 25.000 evrov kazni), ker po nesreči ni ustavil ob stezi, ampak s poškodovanim dirkalnikom, s katerega so odpadali delčki, vozil naprej do boksov.

Skupni seštevek po VN Kanade (9/24):



1. Max Verstappen (Red Bull) 194 točk

2. Charles Leclerc (Ferrari) 138

3. Lando Norris (McLaren) 131

4. Carlos Sainz (Ferrari) 108

5. Sergio Perez (Red Bull) 107

6. Oscar Piastri (McLaren) 81

7. George Russell (Mercedes) 69

8. Lewis Hamilton (Mercedes) 55

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 41

10. Juki Cunoda (RB) 19



1. Red Bull Honda 301 točk

2. Ferrari 252

3. McLaren Mercedes 212

4. Mercedes 124

5. Aston Martin Mercedes 58

6. RB Honda 28

Vasseur: Vse je šlo narobe

Charles Leclerc je vozil na 19. mestu, nato pa odstopil. Foto: Guliverimage Še precej bolj grozno dirko je imel Ferrari: izven deseterice že na kvalifikacijah, na dirki pa odstop tako Charlesa Leclerca kot Carlosa Sainza. "Vse je šlo narobe," je bil kratek in iskren vodja ekipe Frederic Vasseur. Monačan je imel dva tedna po zmagi na domači dirki med drugim težave s pogonskih sklopom. Del je odpovedal in tako je ostal brez 80 konjskih moči. "Ko se boriš za mesta, a si 10 do 15 kilometrov na uro počasnejši, saj ti manjka 80 konjskih moči, nimaš nobenih možnosti za prehitevanja." Boli, je priznal Leclerc, a obenem tudi: "Zmaga v Monaku nas ni ponesla, zdaj pa ne smemo delati panike. Boli pa, boli. Izgubili smo veliko točk, pogledati moramo tudi, kaj se dogaja z motorjem."

Norris dvakrat krog prepozno v bokse

Lando Norris je bil v Montrealu drugi, Oscar Piastri pa peti, potem ko sta ga prehitela oba Mercedesa. Foto: Guliverimage

McLaren je na 56. obletnico svoje prve zmage (Bruce McLaren leta 1968 v belgijskem Spaju) prvič po desetih letih dirko v Montrealu končal na stopničkah. Lando Norris je bil drugi in je tako edini dirkač, ki je letos osvojil točke na vseh devetih dirkah. A na razplet dirke gledajo kot na zapravljeno zmago. Pri prvi seriji postankov je Norris ravno zapeljal mimo uvoza v bokse, ko so oznanili, da bo na stezo zapeljal varnostni avto, pri drugi menjavi pnevmatik pa je s postankom zamudil za en krog. O tem je govoril še šef Red Bullove ekipe. "Lando si je privozil 20 sekund prednosti, ampak nove gume so se ogrele po enem krogu. Presenečen sem bil, da ni zapeljal na menjavo že krog za nami. Na stezi so ga pustili dva kroga več, kar je Maxu omogočilo, da je ogrel gume. Ko je Lando zapeljal v bokse, je imel Max že ogrete gume in je pridobil tri sekunde." In tako je aktualni svetovni prvak ostal pred Norrisom in se odpeljal zmagi naproti.

Hamilton: Ena mojih slabših dirk

Ker je bil prepočasen na kvalifikacijah, je Lewis Hamilton v prvem delu dirke obtičal za počasnejšim Fernandom Alonsom. Foto: Guliverimage Najboljšo dirko sezone je imel Mercedes, George Russell je ekipi pridirkal prve stopničke v sezoni, a tudi on govoril o zapravljeni priložnosti za zmago. Tudi Lewis Hamilton letos še bil bil tako visoko, četrti, pa vendarle: sedemkratni svetovni prvak pravi, da je bila to ena njegovih najslabših dirk. "Dirka ni bila pozitivna. Občutek sem imel, da je bila to ena mojih slabših dirk. Na trenutke sem bil hiter, ampak na splošno pa je bil z moje strani to slab vikend. Bil sem samo sedmi na kvalifikacijah, na dirki sem obtičal za Alonsom, enkrat tudi zdrsnil s proge. Je pa pozitivno to, da se dirkalnik izboljšuje. Če bi se kvalificiral, kot bi se moral, bi se lahko boril za zmago. In zato sem frustriran." Pri Mercedesu za naslednjo dirko v Španiji napovedujejo nove posodobitve na dirkalniku, takrat predvsem na podvozju.