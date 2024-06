Noro, prvi in drugi do tisočinke enako hitra, polom Ferrarija

Kvalifikacije formule 1, kot jih nismo videli že leta! Najhitrejša dva ni ločila niti tisočinka. V Montrealu bo na prvem štartnem mestu George Russell. Mercedes se vrača! Enako hiter je bil Max Verstappen, a je enak čas 1:12,000 dosegel kot drugi. Tretji Lando Norris pa je zaostal samo 21 tisočink. Medtem pa polom Ferrarija, Charles Leclerc in Carlos Sainz samo na 11. in 12. mestu. Dirka bo v nedeljo ob 20. uri.

Max Verstappen je dobil prvih sedem kvalifikacij letos, zdaj pa "izgubil" druge zapored. Red Bull ni več tako dominanten. Foto: Guliverimage Mercedes se vrača med najboljše ekipe formule 1. Po letu dni je na prvem štartnem položaju. George Russell si je za veliko nagrado Kanade pridirkal svoj drugi "pole position" (prvi na Madžarskem 2022). Kričal je od navdušenja. Bil pa je do tisočinke enako hiter kot Max Verstappen (Red Bull). Po pravilih je na štartu spredaj tisti, ki prej doseže čas. In to je bil Russell. Tudi Lewis Hamilton v drugi srebrni puščici je dirkal dobro, a so bile razlike v tretjem delu kvalifikacij tako majhne, da je nekaj manj kot tri desetinke zaostanka pomenilo samo sedmo mesto. V drugi vrsti bosta oba voznika ekipe McLaren, Lando Norris (samo 21 tistočink zaostanka) in Oscar Piastri. Navdušil je še v zadnjem obdobju pogosto kritizirani Daniel Ricciardo (RB).

Deveta dirka sezone 2024 bo v nedeljo ob 20.00 po srednjeevropskem času.

VN Kanade, kvalifikacije:



1. George Russell (Mercedes) 1:12,000

2. Max Verstappen (Red Bull) +0,000

3. Lando Norris (McLaren) +0,021

4. Oscar Piastri (McLaren) +0,103

5. Daniel Ricciardo (RB) +0,178

6. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,228

7. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,280

8. Juki Cunoda (RB) +0,414

9. Lance Stroll (Aston Martin) +0,701

10. Alex Albon (Williams) +0,796



11. Charles Leclerc (Ferrari)

12. Carlos Sainz (Ferrari)

13. Logan Sargeant (Williams)

14. Kevin Magnussen (Haas)

15. Pierre Gasly (Alpine)



16. Sergio Perez (Red Bull)

17. Valtteri Bottas (Sauber)

18. Esteban Ocon (Alpine)

19. Nico Hülkeberg (Haas)

20. Guanju Džov (Sauber)

Po skoraj dveh letih je George Russell le dočakal svoj drugi "pole position" v kraljici avtomotošporta. Foto: Reuters

Cunodi nova pogodba, Perez besen kot ris

Sergio Perez Foto: Reuters Asfalt je bil iz minute v minuto hitrejši, številni vozniki so imeli težave z gnečo na stezi, razlike so bile zelo majhne in vrstni red se je v prvem delu kvalifikacij ves čas spreminjal. Presenečenje vendarle eno samo, pa še tega smo že vajeni. Kot 16. je izpadel Sergio Perez (Red Bull). Bil je slabo sekundo počasnejši od najhitrejšega Verstappna (1:12,360). Zanimivo: Juki Cunoda (RB) se je v drugi del kvalifikacij prebil z drugim časom. Prav pred kvalifikacijami so sporočili, da je Japonec še za eno leto podaljšal s sestrsko Red Bullovo ekipo. Čeprav si je sam želel v prvo ekipo, a je pred dnevi novo dveletno dobil Mehičan, ki je torej še drugič zapored kvalifikacije končal izven petnajsterice. Ko je dobil novico, da je samo 16., je besno udaril po haloju.

Tudi Ferrarija izven deseterice

Pred dvema tednoma je Charles Leclerc zmagal na VN Monaka, to nedeljo pa ga ne bo v prvih petih štartnih vrstah Foto: Reuters

Nič manj dramatičen ni bil drugi del kvalifikacij, tudi ta je še potekal na suhi stezi, čeprav so grozili deževni oblaki. Z 1:11,742 je bil najhitrejši Russell, Hamilton na drugem mestu. Med 10 sta prišla tudi oba dirkača McLarna, pa iz Aston Martina in Alex Albon (Williams). Pa je Mercedesov pogonski sklop zadnji dve let veljal za najslabšega. Sta pa z 11. in 12. mestom izpadla oba Ferrarijeva dirkača, Charles Leclerc in Carlos Sainz. Rdeči nikakor niso našli pravih nastavitev dirkalnika za to dirkališče.

Dirkaška zasedba za sezono 2025:



Red Bull: Max Verstappen in Sergio

Ferrari: Charles Leclerc in Lewis Hamilton

Mercedes: George Russell in ?

McLaren: Lando Norris in Oscar Piastri

Aston Martin: Fernando Alonso in ?

Alpine: ? in ?

Williams: Alex Albon in ?

RB: Juki Cunoda in ?

Haas: ? in ?

Sauber (Audi od 2026): Nico Hülkenberg in ?

Tretji trening je napovedoval presenečenje

Lewis Hamilton je kar nekoliko presenetljivo zmagal na tretjem prostem treningu. Foto: Reuters V petek je dirkače formule 1 na treningih v Montrealu motil dež, šele sobotni prosti trening so odpeljali v povsem suhih razmerah. Razplet pa je precej presenetljiv. Je res, da je šlo le za prosti trening, ko je vsaka ekipa imela svoj program dela. Pa vendarle, morda se na VN Kanade razmerje moči nekoliko premeša. Najhitrejši je bil Hamilton in to dobre tri desetinke od drugega Verstappna. Sedemkratni svetovni prvak je prvo od svojih 103 zmag pred 17 leti dosegel prav na dirkališču Gilles Villeneuve. "Občutek je bil zelo dober. Imam upanje. Mislim, da smo bližje najhitrejšim," je že po petkovih treningih povedal Hamilton. Da je Mercedesov dirkalnik s posodobitvami morda res boljši, je s tretjim časom nakazal Russell. Dodatno presenečenje treninga pa šele 10. in 12. čas Leclerca in Sainza. Prvi je pred dvema tednoma zmagal na domači veliki nagradi Monaka.

VN Kanade, tretji prosti trening:



1. Lewis Hamilton (Mercedes) 1:12,549

2. Max Verstappen (Red Bull) +0,374

3. George Russell (Mercedes) +0,408

4. Lance Stroll (Aston Martin) +0,477

5. Oscar Piastri (McLaren) +0,717

6. Daniel Ricciardo (RB) +0,730

7. Lando Norris (McLaren) +0,744

8. Fernando Alonso (Aston Martin) +0,791

9. Sergio Perez (Red Bull) +0,793

10. Charles Leclerc (Ferrari) +0,800

11. Kevin Magnussen (Haas) +0,890

12. Carlos Sainz (Ferrari) +1,021

13. Valtteri Bottas (Sauber) +1,093

14. Logan Sargeant (Williams) +1,114

15. Juki Cunoda (RB) +1,167

16. Pierre Gasly (Alpine) +1,188

17. Nico Hülkenberg (Haas) +1,228

18. Alex Albon (Williams) +1,331

19. Esteban Ocon (Alpine) +1,526

20. Guanju Džov (Sauber) +6,107