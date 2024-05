Red Bullova ekipa formule ena po silovitem trčenju Sergia Pereza nastalo škodo na njegovem dirkalniku ocenjuje med dvema in tremi milijoni evrov. Zato so še bolj jezni na Kevina Magnussena, ki jo je povzročil. Z mehiškim dirkačem naj bi sicer kljub slabim dosežkom podaljšali pogodbo še za eno sezono. Lahko pa brez sedeža, in to že zdaj med sezono, ostane Esteban Ocon, saj je po trčenju z ekipnim kolegom v prvem krogu monaške dirke nanj v ekipi Alpine marsikdo zelo jezen.

Dirkalnika se je držala samo še ena pnevmatika. Foto: Guliverimage Minula velika nagrada Monaka za ekipo prvakov Red Bull Racing ni bila slaba samo točkovno (samo osem točk Maxa Verstappna za šesto mesto), ampak boleč udarec tudi s finančnega vidika. Po trčenju v prvem krogu, že na pospeševanju iz prvega zavoja, ko je Sergio Perez dvakrat silovito zadel v zaščitno ogrado, od njegovega Red Bulla ni ostalo veliko, pravzaprav samo školjka dirkalnika.

"To nas bo stalo med dvema in tremi milijoni evrov. In glede na omejitev proračuna je to velik hendikep za nadaljevanje sezone," je stroške, ki jih čakajo s popravilom, razkril drugi mož ekipe Helmut Marko. Zato so bili na Kevina Magnussena (Haas), ki je Pereza skušal prehiteti, kjer prostora enostavno ni bilo, in je ob tem zadel v Red Bullov dirkalnik, kar je vodilo v vrtenje in trčenje, precej jezni. "Ni prvič, da je bil Magnussen vpleten v nepotrebno trčenje. Hvala bogu se je vse končalo srečno, saj je bila situacija zelo nevarna." Mehiški dirkač je iz kokpita stopil nepoškodovan. Komisarji na dirki v Monte Carlu se za kazen za danskega dirkača niso odločili. Ocenili so, da je šlo za dirkaško nesrečo in ne namerno povzročitev trčenja. "Bil sem presenečen, kako hitro so komisarji zaključili zadevo. Na take nesreče res težko vplivaš, a bilo je zares nevarno," je še dejal Marko.

Manjši dotik Kevina Magnussena je vodil v vrtenje Sergia Pereza in silovit trk v zaščitno ogrado. Foto: Guliverimage

Ostanki Perezovega dirkalnika ob stezi Foto: Guliverimage Tudi šef Red Bullove ekipe Christian Horner je dejal, da ga je stisnilo pri srcu in si je pošteno oddahnil, ko je videl, da s Checom ni nič narobe. Ta tokrat za odstop ni bil sam nič kriv. Je za znova razočaral na kvalifikacijah, ko se v gneči ni znašel in je dosegel samo 18. štartno mesto. Kritike na njegov račun so precej pogoste, predvsem s strani Marka, a so tudi po VN Monaka vse glasnejše govorice, da bo vendarle dobil v podaljšanje pogodbo. Motorsport.com piše, da njihovi viri pravijo, da ga še vedno smatrajo za najboljšega pomočnika svetovnemu prvaku Verstappnu. Razlika med njim v hitrosti in dosežkih je sicer vse večja: Perez je svojo za zdaj zadnjo (šesto) zmago dosegel lani spomladi v Azerbajdžanu, Verstappen pa je odtlej zmagal na 22 dirkah od 26.

Ocon zaradi trčenja brez službe?

Prvenstvo formule 1 se nadaljuje naslednji konec tedna na precej hitrejšem dirkališču Gilles Villeneuve v Montrealu. Še bolj kot v Red Bullovi ekipi pa je v dneh do VN Kanade napeto v Renaultovi ekipi Alpine. V Monte Carlu so končno le pokazali nekaj boljšo formo, a sta nato Esteban Ocon in Pierre Gasly v prvem krogu (po prvem štartu) trčila drug v drugega. Ocon je šel enostavno z glavo skozi zid v zavoj Portier. Sam dirke s poškodovanim dirkalnikom ni mogel nadaljevati, Gasly pa je vendarle izvlekel 10. mesto, kar je sploh prva točka Alpina v sezoni. A vroče krvi po dirki ni manjkalo, tako Gasly kot šefi so bili besni na Ocona. Ta se je sicer opravičil, tudi javno prek družabnih omrežij.

Esteban Ocon bo deležen drastične kazni. Foto: Guliverimage Komisarji so Ocona kaznovali z 10 sekundami pribitka, a ker dirke ni nadaljeval, to pomeni pet kazenskih štartnih mest na veliki nagradi Kanade. Če bo Ocon sploh v Montrealu še član ekipe. "Takšna nesreča je res žalostna. Tega si res nismo želeli videti. Estebanov napad je bil popolnoma neprimeren. Sledile bodo ustrezne posledice," je dejal vodja ekipe Bruno Famin. "Sprejeli bomo drastične ukrepe." Kakšne to bodo, sicer ni želel pojasniti, a dejansko se pojavljajo govorice, da ga lahko celo zamenjajo z drugim dirkačem. "Škodo in nesrečo bomo analizirali za zaprtimi vrati. Izogniti pa se moramo situacijam, ki bi še bolj škodile ekipi." V ekipi naj bi sicer vrelo že nekaj časa: najprej zaradi slabih rezultatov, Ocon in Gasly pa sta dirkala kolo ob kolesu že nedavno v Miamiju, kjer sta imela precej sreče, da nista trčila.

Alpinov rezervni dirkač za sezono 2024 je mladi Avstralec Jack Doohan, sin nekdanjega motociklističnega šampiona Micka Doohana. Že pred časom pa so dejali, da jim je za sezono 2025 zanimiv Mick Schumacher, ki letos za Alpine dirka na vztrajnostnih dirkah, sicer pa je rezervni voznik Mercedesa, kjer pa sin Michaela Schumacherja prihodnosti nima. Je pa agent tako Ocona kot Micka Schumacherja Toto Wolff, sicer vodja in solastnik Mercedesove ekipe.