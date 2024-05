V ekipi Ferrari so bili presrečni. Foto: Reuters Čeprav je večina nedeljsko VN Monaka ocenila z ena, češ da to sploh ni bilo dirkanje, Charlesu Leclercu in vsem v Ferrariju to ni vzelo veselja. Z zmago na najprestižnejši dirki sezone, na svojih domačih ulicah, je Monačan izpolnil otroške sanje. "Uspelo nam je! Tako sem vesel. O tem trenutku sem sanjal vse življenje, od otroštva, ko sem upal, da bi postal dirkač formule 1. Nisem pa si mislil, da bom nekega dne dirkal za Ferrari in zmagal na tej dirki. Dvakrat sem tu zapravil priložnost, pa sem si zagotovil prvi startni položaj. Zato je ta zmaga še toliko slajša," je v sporočilu navijačem prek družbenih omrežij napisal 26-letni Leclerc, potem ko je bilo slavje na stezi že mimo in je zbral misli.

Leclercevo sporočilo navijačem po izpolnitvi otroških sanj:

"S čustvenega vidika je ta zmaga res tako zelo posebna"

Šesta zmaga v formuli 1, prva na VN Monaka. Foto: Reuters "Vedel sem, da smo dovolj hitri za zmago. Najtežje je bilo, da sem ostal miren in umiril svoje misli. Veliko sem razmišljal o zasebnem življenju, o ljudeh, ki so mi pomagali priti do sem. Predvsem na očeta, pa na mamo, brata, tudi na vas navijače, ki ste me podpirali od začetka. Ta zmaga je res tako posebna, pa čeprav dobiš zanjo 25 točk kot za vse druge. A s čustvenega vidika je ta res tako zelo posebna." Njegov oče Herve Leclerc mu je vcepil ljubezen do avtomotošporta in mu pomagal pri preboju prek nižjih serij formul. A ni dočakal, da bi ga videl dirkati v formuli 1, saj je leta 2017 umrl. "Dva ali tri kroge pred ciljem, ko sem zapeljal iz predora, sem komaj kaj videl, saj sem imel že solze v očeh. Rekel sem si. Charles, tega si zdaj ne smeš dovoliti, pred tabo sta še dva kroga in moraš priti skozi cilj, da bi zares zmagal." In je. Pod zmagovalnim balkonom so bili njegova mama, brata, dekle, prijatelji ... Spet je komaj zadrževal solze.

Skok v morje kar v monaški marini Foto: Reuters Če so v zadnjih letih Red Bullovi zmagovalci dirke v Monte Carlu proslavili s skokom v bazen, so pri Ferrariju morali narediti nekaj več. In so. S skokom v morje! Leclerc je v marini čez rob najprej potisnil šefa ekipe Frederica Vasseurja, nato pa za njim na glavo v vodo skočil še sam. V ozadju so se slišali vzkliki navdušenja. Ko sta zlezla z vode, sta sedla na škarpo in se objela.

Poglejte, kako sta Vasseur in Leclerc končala v morju:

Prvi Monačan z zmago na dirki formule 1 v Monte Carlu

Monačan na najvišji stopnički v Monte Carlu. Charles Leclerc je zmagal pred Oscarjem Piastrijem in Carlosom Sainzom. Foto: Guliverimage

Leclercu je uspelo, kar ni še nikomur pred njim. Postal je prvi Monačan z zmago na monaški veliki nagradi. Monačan je sicer v Monte Carlu že zmagal, a pred obdobjem prvenstva formule 1. To je bil Louis Chiron leta 1931. To je Leclerceva šesta zmaga v tem tekmovanju, a prva po 39 dirkah, po VN Avstrije 2022. S šesto se je izenačil z legendo Ferrarija, nekdanjim ljubljencem tifozov Gillesom Villeneuvom. Na prvih osmih dirkah letošnje sezone je bil na zmagovalnem balkonu že petič. Lani je bil denimo samo štirikrat na prvih 20 dirkah. Zaostanek za vodilnim na prvenstvu Maxom Verstappnom (Red Bull) je z 48 zmanjšal na 31 točk, tako da vendarle obstaja upanje, da se lahko bori celo za naslov svetovnega prvaka.

Verstappen pravi, da to ni bila prava dirka

Max Verstappen je bil šesti, potem ko je na prejšnjih 48 dirkah kar 39-krat zmagal. Foto: Reuters Je pa res, da je monaška proga zelo posebna. Ni se dalo prehitevati, vsi so le varčevali s pnevmatikami, pa še Red Bullov dirkalnik je bil zaradi vožnje čez robnike in neravnin na asfaltu zelo težko obvladljiv. "Večino dirke smo vsi vozili kakšne štiri sekunde počasneje na krog, kot bi lahko. Rdeča zastava je vse pokvarila, saj smo z njo dobili zastonj postanek. Nekateri smo izbrali rumene pnevmatike in smo vedeli, da bomo težko zdržali do cilja. Morali smo paziti na gume in dirka zato res ni bila prijetna," je moraliziral Verstappen in dejal tudi, da to sploh ni bila prava dirka. Že v Kanadi čez 14 dni bo morda vse po starem.

Piastri izenačil dosežek kariere

Oscar Piastri ima sicer novo zmago na sprinterski dirki, na pravi dirki pa je drugo mesto njegov najboljši dosežek. Foto: Reuters

Če je bila dirka za Red Bull za takojšnjo pozabo, se je bodo ob Ferrariju radi spominjali še pri McLarnu. Prvič po 16 letih se je zgodilo, da so bili na stopničkah dirkači teh dveh ekip. Oscar Piastri je z drugim mestom izenačil svojo najboljšo uvrstitev v formuli 1, McLarnov dirkač pa v Monaku tako visoko ni bil že od leta 2008, ko je zmagal Lewis Hamilton. Za mladega Avstralca so bile to prve stopničke sezone. "Hvala ekipi, za nami je dober konec tedna. Lepo je, ko končno dosežeš pravi rezultat. Že nekaj dirk smo zelo močni, a tega nisem pokazal z rezultatom. Lepo je, ko si na stopničkah, še posebej tukaj." Večji del dirke je vozil tik za Leclercem. V zadnjih desetih krogih pa je dirkač Ferrarija stopil na plin in ni mu mogel slediti. "Charles je bil zelo dober ves konec tedna."