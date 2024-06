Ena dobra in en slaba novica za Verstappna

Začel se je deveti dirkaški konec tedna v letošnjem prvenstvu formule 1. Montreal gosti veliko nagrado Kanade. Dirkače je na prvem treningu pričakal dež. Tako so vozili le nekaj minut ob koncu in so rezultati povsem brezpredmetni. Najhitrejši je bil Lando Norris, vodilni v skupnem seštevku sezone Max Verstappen pa peti z dvema sekundama zaostanka. Nizozemec si ni želel dežja, je pa dobil ta teden eno dobro novico, da v Red Bullu ostaja Sergio Perez. Ta se s trikratnim prvakom ne more kosati.

Zadnji dve dirki je v Montrealu dobil Max Verstappen. Foto: Guliverimage/dpa Dva tedna po monaški veliki nagradi se prvenstvo formule 1 nadaljuje v še enem pretežko francosko govorečem mestu, v Montrealu. Ta na dirkališču Gilles Villeneuve veliko nagrado Kanade gosti od leta 1979. S po sedmimi zmagami sta na tej hitri stezi s peščico počasnih zavojev in nekaj šikanami najuspešnejša Michael Schumacher in Lewis Hamilton. A Britancu je nazadnje uspelo leta 2019, nato dirke dve leti zaradi pandemije ni bilo, zadnji dve sezoni pa je slavil Max Verstappen.

Zadnjih šest zmagovalcev VN Kanade:



2023 – Max Verstappen (Red Bull)

2022 – Max Verstappen (Red Bull)

2019 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2018 – Sebastian Vettel (Red Bull)

2017 – Lewis Hamilton (Mercedes)

2016 - Lewis Hamilton (Mercedes)

"Ne, jaz nimam besede pri izbiri"

Max Verstappen ni imel besede, a je vesel, da Checo ostaja. Foto: Guliverimage Po zanj skromnem šestem mestu v Monta Carlu se želi vrnitvi na zmagovalne tirnice, to sezono je vendarle dobil že pet dirk. Red Bullov dirkalnik ima nekaj težav na stezah, kjer se precej vozi prek robnikov. Te težave ne morejo hitro odpraviti, pravi Nizozemec. A za Montreal ima še eno skrb več. "Dirkalnik imamo še vedno hiter, a nekatere steze nam ustrezajo bolj kot druge. Tukaj pa ne bo vse odvisno samo od steze, ampak tudi od vremena, kako zelo mokro bo."

Sergio Perez je v Montreal prišel z novo pogodbo. Foto: Reuters Pred dirko je Verstappen že dobil eno dobro novico: Sergio Perez še dve leti ostaja njegov ekipni kolega. Odločitev Red Bulla je marsikoga presenetila, saj je bil deležen kritik tudi znotraj ekipe. To da Mehičan ni hiter kot Max, sicer aktualnemu prvaku gotovo ustreza. "Ne, jaz nimam besede pri izbiri, sem pa vesel, da ostaja. S Checom se dobro razumeva. Mislim, da je to za celotno ekipo najboljša izbira." Perez sam pa je na to temo povedal, da si želi kariero končati prav v Red Bullu. Ima 34 let, šest zmag (letos še nobene), v formuli 1 pa dirka od leta 2011.

"O prvenstvu še ne razmišljam"

Cilj je zmaga na vsaki dirki, pravi Charles Leclerc. Foto: Reuters Svojo šesto zmago je na prejšnji dirki osvojil Charles Leclerc, prvo po skoraj dveh letih. Zdaj je s samo 31 točkami zaostanka za Verstappnom prvi izzivalec trikratnega prvaka. "O prvenstvu še ne razmišljam, je pa vsekakor cilj, da na vsaki dirki zmagamo. Mislim, da zadnjih sedem, osem mesecev napredujemo bolj kot ostali. Osredotočiti se moramo predvsem na delo. In s trdim delom pridejo tudi dobri rezultati." V seštevku konstruktorjev Red Bull in Ferrari loči samo 24 točk, saj je na začetku sezone eno dirko dobil tudi Carlos Sainz, Perez pa v Monaku odstopil.

Lewis Hamilton ima v Montrealu veliko navijačev. Foto: Reuters Si pa vsaj stopničke želijo tudi v Mercedesu, ki je trenutno v ekipnem seštevku šele četrti, tudi za McLarnom, in ima kar 180 točk manj od vodilne ekipe. Hamilton je na prizorišče svoje prve od 103 zmag (pred 17 leti) prišel samozavesten tudi zato, ker ima precej posodobljen dirkalnik. "Ponosen sem na vse v tovarni, kako dobro delajo, kako so osredotočeni. Morala vseh je na visoki ravni. Upam, da bomo res bliže vodilnim in se bomo borili za vrh," je dejal sedemkratni svetovni prvak. "Mislim, da stopničke niso daleč. Na obeh dirkalnikih imamo ta vikend posodobitve. Bomo videli, kako se bodo obnesle na stezi."

Skupni seštevek pred VN Kanade (8/24):



1. Max Verstappen (Red Bull) 169 točk

2. Charles Leclerc (Ferrari) 138

3. Lando Norris (McLaren) 113

4. Carlos Sainz (Ferrari) 108

5. Sergio Perez (Red Bull) 107

6. Oscar Piastri (McLaren) 71

7. George Russell (Mercedes) 54

8. Lewis Hamilton (Mercedes) 42

9. Fernando Alonso (Aston Martin) 33

10. Juki Cunoda (RB) 19



1. Red Bull Honda 276 točk

2. Ferrari 252

3. McLaren Mercedes 184

4. Mercedes 96

5. Aston Martin Mercedes 44

6. RB Honda 24

Prvi trening na mokrem Norrisu

Lando Norris je dobil prvi trening, a so vozili le nekaj minut. McLaren je spet v starih barvah. Foto: Guliverimage

Verstappen je slabo novico - dež - dobil že na prvem petkovem prostem treningu. Še več: pred treningom je celo padala toča. Prvo tretjino treninga je bila tako izobešena rdeča zastava. Ko ni več tako močno deževalo, je sicer sledila zelena, a so vsi ostali v garaži. Nekaj krogov so naredili šele v zadnjih minutah, ko se je asfalt že malo sušil. Vmes je bil trening še za krajši čas prekinjen, ker je Guanju Džov (Sauber) parkiral v zaščitnih gumah. Vsi do konca sploh niso odpeljali kroga s polnim plinom. Rezultati so bili tako povsem neverodostojni. Z 1:24,435 je bil najhitrejši Lando Norris (McLaren), s tremi oziroma osmimi desetinkami zaostanka sta mu sledila Sainz in Leclerc. Verstappen je na petem mestu zaostal že dve sekundi. Pred njim je bil še Hamilton.

Kvalifikacije bodo v soboto ob 22. uri po srednjeevropskem času, dirka pa v nedeljo ob 20.00. V soboto naj bi v Montrealu ostalo suho, za nedeljo pa so možne kratkotrajne nevihte.