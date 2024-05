Sledile bodo resne posledice. S temi besedami je vodja ekipe Alpine Bruno Famin zakuril govorice, da utegne Esteban Ocon kazensko izpustiti naslednjo dirko v Montrealu ali pa celo izgubiti službo, potem ko je v prvem krogu na veliki nagradi Monaka nespametno skušal prehiteti ekipnega kolega Pierra Gaslyja, kjer to ni bilo možno. In zgodilo se je tisto, kar v ekipah nikakor nočejo videti - trčenje med ekipnima kolegoma. Na veliki nagradi Kanade ga zaradi povzročitve trčenja čaka pet mest slabši štartni položaj (kazen komisarjev iz Monaka). Francoz pa zdaj sporoča, da na štartu zagotovo bo, da ga ekipe ne bo kaznovala.

Much has been said in the aftermath of the Monaco Grand Prix. While I have received many messages of support, I have been deeply saddened by the amount of abuse and negativity that I have received online regarding my character, my driving, and my career.