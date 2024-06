Francoski voznik formule 1 Esteban Ocon in ekipa Alpine sta se dogovorila, da po koncu letošnje sezone svetovnega prvenstva, ko se Francozu izteče pogodba z ekipo, prekineta sodelovanje, je danes zapisala francoska ekipa.

Ocon se je Alpinu pridružil leta 2020, ko je ekipa še tekmovala pod imenom Renault. V petih letih sodelovanja s francosko ekipo je 27-letnik osvojil prvo zmago na SP, ko je 2021 slavil na Madžarskem.

Ob tem se je z Alpinom še dvakrat uvrstil na oder za zmagovalce, leta 2020 na veliki nagradi Sakhirja in leta 2023 v Monaku. Leta 2022 je dosegel najboljšo uvrstitev ob koncu sezone, ko je v skupnem seštevku končal na osmem mestu, ekipa je takrat v seštevku konstruktorjev osvojila četrto mesto.

"Skupaj smo doživeli nekaj čudovitih trenutkov, pa tudi nekaj težkih"

"Skupaj smo doživeli nekaj čudovitih trenutkov, pa tudi nekaj težkih. Vsekakor sem hvaležen vsem v ekipi za te nepozabne trenutke. Kmalu bom objavil načrte za prihodnost, medtem pa se bom v celoti osredotočil na to, da za ekipo dosežem rezultate na stezi in uspešno preživim preostanek sezone," je dejal Ocon.

"Do konca sezone 2024 naš čaka še 16 dirk in jasen cilj, da še naprej neutrudno delamo kot ekipa in si prizadevamo za najboljše rezultate. Estebanu želimo vse najboljše v naslednjem poglavju njegove kariere, ko bo ta trenutek prišel," pa je dejal vodja ekipa Bruno Famin.

Novica o prekinitvi sodelovanja sicer prihaja po težkem dirkaškem koncu tedna v Monaku, kjer je Ocon v prvem krogu trčil z moštvenim kolegom Pierrom Gaslyjem, zaradi česar si je prislužil kazen petih startnih mest na dirki za veliko nagrado Kanade ta konec tedna.