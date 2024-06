Kako se je razpletala VN Kanade



CILJ. Toliko drame, a vseeno znova zmaga za Verstappna, 60. v formuli 1. Za njim pa trije Angleži. Popolna ničla za Ferrari in znova za Pereza.



VN Kanade:

1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Lando Norris (McLaren)

3. George Russell (Mercedes)

4. Lewis Hamilton (Mercedes)

5. Oscar Piastri (McLaren)

6. Fernando Alonso (Aston Martin)

7. Lance Stroll (Aston Martin)

8. Daniel Ricciardo (RB)

9. Esteban Ocon (Alpine)

10. Pierre Gasly (Alpine)

11. Nico Hülkenberg (Haas)

12. Kevin Magnussen (Haas)

13. Valtteri Bottas (Sauber)

14. Juki Cunoda (RB)

15. Guanju Džov (Sauber)

Odstop: Charles Leclerc (Ferrari), Logan Sargeant (Williams), Carlos Sainz (Ferrari), Alex Albon (Williams), Sergio Perez (Red Bull)



Zadnji krog: Russell se približuje Norrisu, a mu bo zmanjkalo časa.



Predzadnji krog: Russell nazaj pred Hamiltona. Dvoboj za tretje mesto.



Še 3 krogi: 1. Verstappen, 2. Norris +3,1, 3. Hamilton, 4. Russell, 5. Piastri, 6. Alonso, 7. Stroll, 8. Ocon, 9. Ricciardo, 10. Gasly.



Še 3 krogi: Russell zdaj vendarle mimo Piastrija. V ozadju pa Cunoda prek trave in izgublja mesto med dobitniki točk.



Še 4 krogi: Hamiltonu pa je uspelo prehiteti Piastrija v prvem poizkusu.



Še 5 krogov: 1. Verstappen, 2. Norris +3,1, 3. Piastri, 4. Hamilton, 5. Russell, 6. Alonso, 7. Stroll, 8. Cunoda, 9. Ocon, 10. Ricciardo.



Še 7 krogov: Russell je znova napadalec v zadnjem zavoju. Dotik s Piastrijem. Russell prek robnika, izgubil je mesto, pred njega Hamilton.



Še 8 krogov: Russell je prehitel Piastrija, a mu je ta takoj vrnil.



Še 8 krogov: 1. Verstappen, 2. Norris +1,9, 3. Piastri, 4. Russell, 5. Hamilton, 6. Alonso, 7. Stroll, 8. Cunoda, 9. Ocon, 10. Ricciardo.



Še 12 krogov: Leteči štart. Verstappen si je v krogu že privozil sekundo prednosti.



Še 13 krogov (varnostni avto): 1. Verstappen, 2. Norris, 3. Piastri, 4. Russell, 5. Hamilton, 6. Alonso, 7. Stroll, 8. Cunoda, 9. Ocon, 10. Ricciardo.



Še 15 krogov (varnostni avto): Oba Mercedesa na dodaten postanek, po nove gume.



Še 16 krogov: Zapleta se. Najprej trčenje Pereza, ki pelje v bokse s polomljenih zadnjim krilcem. Spet obupna dirka za Mehičana. Nato pa je zaneslo Sainza, vanj pa je trčil Albon. Ta je obtičal sredi steze. Varnostni avto.



Še 19 krogov: Dober dvoboj Russell - Norris. Dirkač McLarna nazaj na drugo mesto.



Še 20 krogov: 1. Verstappen, 2. Russell, 3. Norris, 4. Piastri, 5. Hamilton, 6. Alonso, 7. Cunoda, 8. Stroll, 9. Ocon, 10. Albon, 11. Sainz.



Še 20 krogov: Norris nima ogretih gum in Russell ga je prehitel. Verstappen pa ima zdaj že pet sekund prednosti.



Še 22 krogov: Ni mu uspelo! Norrisa je na pospeševanju iz boksov v prvem zavoju zaneslo in Verstappen je pred njim.



Še 23 krogov: Norris je prednost povišal na 20 sekund. Še en krog vztraja na stezi. Za postanek potrebuje okoli 18 sekund.



Še 24 krogov: Verstappen in Russell v bokse, samo še Norris, ki zdaj vodi, ostaja z gumami intermediate.



Še 25 krogov: Prvi trije nadaljujejo po stezi, Piastri, Alonso ... v bokse.



Še 26 krogov: Hamilton prvi od peterice v ospredju po gume za suho stezo.



Še 28 krogov: Gasly in Magnussen že tvegata z gumami brez profila.



Še 30 krogov: Dež je ponehal, spet sije sonce. Steza se bo sušila, pričakujemo, da bodo ob koncu dirke menjali za gume za suho stezo.



38. krog: 1. Verstappen, 2. Russell, 3. Norris, 4. Piastri, 5. Hamilton, 6. Alonso, 7. Cunoda, 8. Stroll, 9. Albon, 10. Ocon ... 19. Leclerc.



36. krog: Prvih pet je za krog prehitelo Leclerca.



35. krog: Polovica dirke. Prvih pet en za drugim, tudi Hamilton blizu prvi četverici.



33. krog: Sainz je skoraj trčil v Bottasa. Manjša poškodba na prednjem krilcu. Leclerc pa je zdaj minuto za 18. mestom.



32. krog: Leclerc še tretjič v gume. Z gumami za suho stezo ni šlo. Spet rahlo dežuje. Dva tedna po zmagi v Monaku katastrofalna dirka za Ferrari.



31. krog: 1. Verstappen, 2. Russell, 3. Norris, 4. Piastri, 5. Hamilton, 6. Alonso, 7. Cunoda, 8. Stroll, 9. Albon, 10. Ocon ... 19. Leclerc.



30. krog: Leteči štart, brez prehitevanj v ospredju.



29. krog (varnostni avto): Leclerc še enkrat v bokse. Na gume za suho stezo! Ugasnil je motor, izgubil 40 sekund. Je zadnji. A so tako odpravili težave z motorjem.



28. krog (varnostni avto): 1. Verstappen, 2. Russell, 3. Norris, 4. Piastri, 5. Hamilton, 6. Alonso, 7. Cunoda, 8. Stroll, 9. Ocon, 10. Ricciardo, 11. Albon, 12. Leclerc.



27. krog: Norris krog pozneje na postanek in izgubil je dve mesti. Vrnil se je za Russlla. Vsi so znova izbrali zelene gume za delno mokro stezo.



26. krog: Norris mimo boksov, ki so bili še zaprti. Verstappen, Russell in Piastri ... pa nato en za drugim na menjavo gum za varnostnim avtomobilom.



25. krog: Norris ima že 10 sekund prednosti pred Verstappnom. Vrtenje Sargeanta. Obtičal je na stezi. Varnostni avto.



23. krog: Del proge suh, del za zelene gume. Vsi imajo že izrabljene, najbolj Russell. A ne gre nihče v bokse, saj naj bi čez nekaj minut začelo padati.



22. krog: 1. Norris, 2. Verstappen, 3. Russell, 4. Piastri, 5. Alonso, 6. Hamilton, 7. Ricciarco, 8. Stroll, 9. Albon, 10. Cunoda, 11. Leclerc, 12. Sainz.



22. krog: Norris še mimo Russlla. Ta je na štartni ravnini izgubil še eno mesto. V ozadju pa je dve mesti izgubil Leclerc, ki ima težave z motorjem.



21. krog: Norris je v zadnjem zavoju prehitel Verstappna! Lep manever.



20. krog: 1. Russell, 2. Verstappen, 3. Norris, 4. Piastri, 5. Alonso, 6. Hamilton, 7. Ricciarco, 8. Stroll, 9. Leclerc, 10. Cunoda ... 12. Sainz, 13. Magnussen.



19. krog: Russell ima zdaj dve sekundi prednosti, Norris napada Verstappna.



17. krog: Manjša napaka Verstappna v prvem zavoju, tik za njim je zdaj Norris.



15. krog: Russell ima največ težav z gumami, Verstappen je tik za njim, vse bližje sta tudi McLarna.



14. krog: 1. Russell, 2. Verstappen, 3. Norris, 4. Piastri, 5. Alonso, 6. Hamilton, 7. Ricciarco, 8. Stroll, 9. Leclerc, 10. Cunoda ... 12. Sainz, 13. Magnussen.



13. krog: Idealna linija se že suši. Že hladijo zelene gume, ki so jih že zdelali, a si zdaj nihče ne upa na postanek, če bo kmalu spet začelo padati.



12. krog: Čez 20 minut pričakujejo dež. Verstappen je samo sekundo za vodilnim.



10. krog: 1. Russell, 2. Verstappen, 3. Norris, 4. Piastri, 5. Alonso, 6. Hamilton, 7. Hülkenberg, 8. Ricciarco, 9. Stroll, 10. Leclerc ... 13. Sainz, 14. Magnussen.



8. krog: Magnussen v bokse po zelene pnevmatike. A še niso bile pripravljene. Izgubil je kar nekaj sekund. Kar je pridobil, so zdaj zapravili. Pokazalo se je sonce.



6. krog: Steza se počasi suši, Magnussen ostaja na četrtem mestu, počasi bodo tisti z zelenimi gumami postali hitrejši od obeh Haasov.



5. krog: Tehnične težave za Leclerca. Nekaj je narobe s Ferrarijevim motorjem, a za zdaj nadaljuje z dirko. Je na 11. mestu.



4. krog: 1. Russell, 2. Verstappen, 3. Norris, 4. Magnussen, 5. Piastri, 6. Alonso, 7. Hamilton, 8. Hülkenberg, 9. Ricciarco, 10. Stroll, 11. Leclerc ... 14. Sainz.



3. krog: Magnussen prehiteva še Alonsa in je že peti. Russell pa si je pridirkal že dobri dve sekundi prednosti pred Verstappnom.



2. krog: 1. Russell, 2. Verstappen, 3. Norris, 4. Piastri, 5. Alonso, 6. Magnussen, 7. Hamilton, 8. Ricciardo, 9. Stroll, 10. Leclerc.



Štart! Na zelo spolzki progi zelo previden in počasen za večino. Brez prehitevanj na prvih mestih, Russell je ostal pred Verstappnom in obema McLarnoma. Leclerc je z 11. napredoval na 9. mesto. Z dežnimi gumami pa prehitevata oba Haasa.



Krog za ogrevanje. Vsi razen obeh dirkačev ekipe Haas, ki sta na modrih dežnih gumah, so na zelenih gumah za delno mokro stezo.



Še 5 min do štarta: Asfalt je moker, ta hip ne dežuje, a napovedujejo, da bo kmalu.



Štartna vrsta: 1. Russell, 2. Verstappen, 3. Norris, 4. Piastri, 5. Ricciardo, 6. Alonso, 7. Hamilton, 8. Cunoda, 9. Stroll, 10. Albon, 11. Leclerc, 12. Sainz ... 16. Perez.



Še 30 min do štarta: Dirkači so odpeljali na štartna mesta. Asfalt je po plohi znova moker. Ob 20.00 po srednjeevropskem času jih čaka štart 70 krogov dolge dirke.

