Max Verstappen (Red Bull) je bil tik pred osvojitvijo svojega 40. najboljšega štartnega položaja v formuli 1, a mu ga je v izdihljajih kvalifikacij za 20 tisočink ukradel Lando Norris (McLaren). To je mladeničev drugi "pole position". V drugi štartni vrstni bosta na nedeljski veliki nagradi Španije v Barceloni dirkača ekipe Mercedes, oba Ferrarija pa šele v tretji.

Lando Norris je drugič dobil kvalifikacije. Foto: Reuters "To je bil popoln krog. Vse je šlo super. Bilo je zelo tesno. Super super sem vesel. Moj najboljši prvi štartni položaj. No, saj jih nimam veliko," je v prvi izjavi po kvalifikacijah v Barceloni dejal Lando Norris (McLaren). Konkurenca je bila sicer zelo izenačena, a celotne kvalifikacije se je zdelo, da je Max Verstappen (Red Bull) v zadnjih treh zavojih dirkališča nekaj hitrejši od drugih. Nato pa je v zadnjem hitrem krogu mladi Britanec res dirkal na meji mogočega in v zadnjih zavojih ni izgubil dveh desetink kot v prejšnjih poizkusih. Ločilu ju je samo 20 tisočink.

Dobre tri desetinke pa so za njimi zaostali Lewis Hamilton, George Russell (oba Mercedes), Charles Leclerc in Carlos Sainz (Frrrari) na mestih od tri do šest. Sergio Perez (Red Bull) je za ekipnim kolegom znova zaostal preveč, skoraj sedem desetink na osmem mestu, Oscar Piastri (McLaren) pa je v svojem edinem hitrem poizkusu zadnjega dela kvalifikacij naredil napako in zato brez časa ostal na 10. mestu.

VN Španije, kvalifikacije:



1. Lando Norris (McLaren) 1:11,383

2. Max Verstappen (Red Bull) +0,020

3. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,318

4. George Russell (Mercedes) +0,320

5. Charles Leclerc (Ferrari) +0,348

6. Carlos Sainz (Ferrari) +0,353

7. Pierre Gasly (Alpine) +0,474

8. Sergio Perez (Red Bull) +0,678

9. Esteban Ocon (Alpine) +0,742

10. Oscar Piastri (McLaren) brez časa



11. Fernando Alonso (Aston Martin)

12. Valtteri Bottas (Sauber)

13. Nico Hülkenberg (Haas)

14. Lance Stroll (Aston Martin)

15. Guanju Džov (Sauber)



16. Kevin Magnussen (Haas)

17. Juki Cunoda (RB)

18. Daniel Ricciardo (RB)

19. Alex Albon (Williams)

20. Logan Sargeant (Williams)

Alpine skočil naprej, tri ekipe močno nazadovale

Sergio Perez se je po dveh kvalifikacijskih polomijah v Barceloni le uvrstil v prvo deseterico, v to sta se prebila tudi oba dirkača ekipe Alpine (na fotografiji Pierre Gasly). Foto: Reuters Če so prvi vrhu zelo izenačene štiri ekipe (Red Bull, Ferrari, McLaren in Mercedes), pa se je med ostalimi šestimi razmerje moči od uvodnih dirk precej spremenilo. Williams je najpočasnejši, tudi RB se ni mogel prebiti v drugi del kvalifikacij, pa se je še nedavno uvršal med 10. Za prvo deseterico ni več konkurenčen Aston Martin, niti izkušeni Fernando Alonso (enajsto mesto). Je pa velik skok naprej naredila ekipa Alpine, ki je bila na prvih dirkah zadnja (v Barceloni je v novi vlogi svetovalca prvič Flavio Briatore), zdaj pa sta se v zadnji del kvalifikacij prebila tako Pierre Gasly kot Esteban Ocon.

Tretji trening Sainzu, štirje dirkači na zagovor

Carlos Sainz je dobil tretji prosti trening. Foto: Guliverimage Zelo izenačeni so bili prosti treningu, tudi tretji v soboto opoldne, ki ga je dobil Sainz (1:13,013). Drugi Norris je zaostal 30 tisočink, tretji Leclerc pa 37 tisočink. Tudi četrti Verstappen je imel manj kot desetinko zaostanka. Sledila sta oba voznika ekipe Mercedes, še dokaz več, da bomo tudi na deseti dirki sezone spremljali boj štirih ekip, osmih dirkačev, za tri mesta na zmagovalnem balkonu. Je pa prišlo skorajda do dveh povsem nepotrebnih nesreč: Hamilton je s počasno vožnjo oviral Strolla, Leclerc pa je zadel v prednje krilce počasnejšega Norrisa. Vsi so morali na zagovor k komisarjem, a ni nihče dobil kazni.

Dirko v Barceloni je sicer lani dobil Verstappen, kar je bila njegova prva zmaga na veliki nagradi Španije. Štart bo v nedeljo ob 15. uri.