Lani je v Silverstonu sicer prvič zmagal Max Verstappen, a sta bila na zmagovalnem balkonu Lando Norris in Lewis Hamilton. Foto: Reuters Obisk dirk formule 1 v zadnjih sezonah podira rekorde. Lani se je denimo VN Velike Britanije v Silverstonu v treh dneh ogledalo 480 tisoč ljudi (nekateri so seveda šteti trikrat, saj so bili na prizorišču vse tri dni). Se pa zdaj prav na dirkališču, kjer se je rodilo britansko dirkanje, spopadajo s slabo prodajo vstopnic. Dva tedna pred 12. letošnjo diko so te namreč še vedno na voljo. Pa so kar trije angleški dirkači v igri za najvišja mesta, pred dvema tednoma so bili Lando Norris (McLaren), George Russell in Lewis Hamilton (oba Mercedes) na veliki nagradi Kanade na mestih od drugega do tretjega. Je pa znova zmagal Max Verstappen (Red Bull), kar je bila njegova 60. zmaga.

Nizozemec ima iz Silverstona sicer eno samo zmago. Prvič mu je uspelo šele lani. Je pa med Britanci zaradi rivalstva s Hamiltonom precej osovražen. Promotor dirke Stuart Pringle je tako dejal, da je premoč Verstappna in Red Bulla, ki se dogaja zadnji dve sezoni in pol, razlog za slabšo prodajo vstopnic. "Nisem jaz kriv," mu zdaj odgovarja Verstappen. "Mislim, saj je sezona zelo zanimiva. Veliko ekip se bori za zmage. Če promotor ne more napolniti tribun, naj krivi raje koga drugega. Najprej naj se ozre k sebi, morda pa on dela kaj narobe. Na drugih dirkališčih so tribune hitro razprodane."

Hamilton: Mislim, da so cene vstopnic previsoke

Pred Silverstonom bomo letos spremljali še dve dirki – ta konec tedna v Barceloni in naslednji v Spielbergu. Foto: Guliverimage Organizatorjem v Silverstonu najverjetneje ne bo všeč, da je Verstappna podprl tudi Hamilton. "Gre za izvrsten dogodek. Vedno je prišlo ogromno navijačev in ustvarili so odličen konec tedna. Lahko pa rečem, da bi bilo treba pogledati ceno vstopnic. Te še naprej rastejo, tako kot tudi življenjski stroški. Mislim, da so cene vstopnic previsoke. Če pride nekdo s celotno družino, je to zanj zelo drago. Dirko bi morali narediti dostopno za vse." Sedemkratni svetovni prvak je promotorju torej nalil čistega vina. Najcenejša vstopnica za tridnevni obisk letošnje dirke je trenutno 349 funtov (414 evrov), za glavno tribuno pa 549 funtov (650 evrov). Nekoliko cenejše so vstopnice le za otroke pod 11 letom starosti (207 oziroma 488 evrov).