Pierre Gasly Foto: Guliverimage Pierre Gasly je podaljšal sodelovanje z ekipo formule 1 Alpine. Pogodba je večletna, podrobnosti pa niso razkrili. "V tej ekipi se počutim kot doma. Uživam, ker sem del prave formule 1, in mislim, da imamo pri Alpinu še večjo vizijo. Tu sem zdaj 18 mesecev in moja naloga še ni končana," je ob podaljšanju sodelovanja dejal 27-letni Francoz. Gasly se je ekipi pridružil ob začetku lanske sezone, doslej je zbral 67 točk, na šprinterskih dirkah v Belgiji in na Nizozemskem pa se je dvakrat uvrstil na stopničke. Po slabšem začetku letošnje sezone je zadnji dve dirki vendarle končal med dobitniki točk, v točkovanju letošnjega prvenstva je s petimi točkami 15.

Za zdaj še ni znano, kdo bo njegov moštveni sotekmovalec v prihodnji sezoni. Ekipa je nedavno sporočila, da ne bo podaljšala sodelovanja s še enim Francozom Estebanom Oconom. Alpine je ena od ekip, ki skuša privabiti Španca Carlosa Sainza, ta bo ob koncu sezone svoj sedež pri Ferrariju moral prepustiti Britancu Lewisu Hamiltonu.

Dirkaška zasedba za sezono 2025:



Red Bull: Max Verstappen in Sergio Perez

Ferrari: Charles Leclerc in Lewis Hamilton

Mercedes: George Russell in ?

McLaren: Lando Norris in Oscar Piastri

Aston Martin: Fernando Alonso in Lance Stroll

Alpine: Pierre Gasly in ?

Williams: Alex Albon in ?

RB: Juki Cunoda in ?

Haas: ? in ?

Sauber (Audi od 2026): Nico Hülkenberg in ?

Lance Stroll ostaja v Aston Martinu. Foto: Reuters V Spielbergu, kjer bo konec tedna VN Avstrije, pa so oznanili podpis nove pogodbe tudi v ekipi Aston Martin. Lance Stroll je kljub precej slabšim rezultatom od Fernanda Alonsa dobil novo večletno pogodbo. Je pa res, da je njegov oče Lawrence Stroll lastnik ekipe. Za Aston Martin je Kanadčan odpeljal 112 dirk in bil dvakrat na zmagovalnem balkonu (tretji v Italiji in Bahrajnu leta 2020). S 17 osvojenimi točkami je po desetih dirkah letošnje sezone na 11. mestu skupnega seštevka. Španec Alonso je novo večletno pogodbo z ekipo podpisal že na začetku sezone, trenutno je z 41 točkami deveti.