Ferrari se zdi v Avstriji počasnejši od Mercedesa. Foto: Reuters Sto kilometrov dolga dirka. Vsi so jo začeli na enakih pnevmatikah (rumenih, srednja trdota). Brez postankov. Odločala je torej izključno hitrost dirkalnika in dirkačeve sposobnosti. Dirko je odločil peti krog. Vodilnega Maxa Verstappna (Red Bull) je v drugem zavoju napadel in tudi prehitel Lando Norris (McLaren). A je bil na pospeševanju na dolgi ravnini do tretjega zavoja Nizozemec že kolo ob kolesu z Angležem. In ga je prehitel nazaj. Norris je bil obenem preširok v zavoju in je tako mimo njega skočil še Oscar Piastri (McLaren). V naslednjih krogih si je vodilni v prvenstvu pridirkal štiri sekunde prednosti in mirno dirko pripeljal do konca. Norris se je v zadnjih krogih sicer prilepil na zadek Piastrijevega dirkalnika, a ga ni uspel niti napasti, kaj šele prehiteti. V četveroboju za četrto mesto prehitevanj ni bilo, George Russell (Mercedes) je zadržal za samo oba Ferrarija in ekipnega kolega.

VN Avstrije, šprinterska dirka:



1. Max Verstappen (Red Bull)

2. Oscar Piastri (McLaren)

3. Lando Norris (McLaren)

4. George Russell (Mercedes)

5. Carlos Sainz (Ferrari)

6. Lewis Hamilton (Mercedes)

7. Charles Leclerc (Ferrari)

8. Sergio Perez (Red Bull)

9. Kevin Magnussen (Haas)

10. Lance Stroll (Aston Martin)

11. Esteban Ocon (Alpine)

12. Pierre Gasly (Alpine)

13. Juki Cunoda (RB)

14. Fernando Alonso (Aston Martin)

15. Nico Hülkenberg (Haas)

16. Logan Sargeant (Williams)

17. Daniel Ricciardo (RB)

18. Valtteri Bottas (Sauber)

19. Alex Albon (Williams)

20. Guanju Džov (Sauber)

V soboto ob 16. uri sledijo kvalifikacije za nedeljsko dirko, ki bo ob 15. uri.