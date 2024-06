Max Verstappen je osmič letos dobil kvalifikacije, a pravzaprav prvič po več kot mesecu dni, saj je bil na prejšnjih treh premagan. Foto: Reuters Na Red Bull Ringu pri Spielbergu na avstrijskem Štajerskem je vse pripravljeno na veliko zabavo navijačev v oranžnem. Na domačo dirko Red Bullove ekipe formule 1 namreč vsako leto pride na tisoče Nizozemcev. In že petkrat jih je razveselil z zmago. Očitno pa jih bo tudi letos. V soboto je namreč Max Verstappen (Red Bull) opoldne dobil šprintersko dirko, štiri ure in pol pozneje pa je bil najhitrejši še na kvalifikacijah za nedeljsko dirko v klasični dolžini 305 kilometre. To bo njegov osmi "pole position" v letošnji sezoni. Še dirkača ekipe McLaren, ki sta mu bila na šprintu blizu, sta zaostala več kot štiri desetinke. Lando Norris je odpeljal drugi čas kvalifikacij, Oscar Piastri pa tretjega. So pa slednjemu zaradi vožnje prek robnikov steze z vsemi štirimi pnevmatikami najboljši krog brisali in tako je končal na sedmem mestu.

Pred mesecem dni je Charles Leclerc zmagal v Montre Carlu, zdaj že tretjo veliko nagrado zapored ni konkurenčen niti za stopničke. Foto: Reuters Dirkačem ekip Mercedes in Ferrari očitno ostane le boj za mesta tik za stopničkami. Tretji George Russell (Mercedes) je za najhitrejšim zaostal več kot pol sekunde. A je zadovoljen nad napredkom srebrne pušče v primerjavi s prvimi dirkami sezone. Novo razočaranje pa za Charlesa Leclerca (Ferrari) in Sergia Pereza (Red Bull). Monačan je v zadnjem krogu dirkal na meji in zapeljal prek robnika s steza, pošteno zdelal podvozje dirkalnika. Mehičan pa še naprej ne najde poti iz brezna, tokrat je za ekipnim kolegom, ki je bil torej znova prvi, zaostal 888 tisočink.

VN Avstrije, kvalifikacije:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:04,314

2. Lando Norris (McLaren) +0,404

3. George Russell (Mercedes) +0,526

4. Carlos Sainz (Ferrari) +0,537

5. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,589

6. Charles Leclerc (Ferrari) +0,730

7. Oscar Piastri (McLaren) +0,734

8. Sergio Perez (Red Bull) +0,888

9. Nico Hülkenberg (Haas) +1,071

10. Esteban Ocon (Alpine) +1,569



11. Daniel Ricciardo (RB)

12. Kevin Magnussen (Haas)

13. Pierre Gasly (Alpine)

14. Juki Cunoda (RB)

15. Fernando Alonso (Aston Martin)



16. Alex Albon (Williams)

17. Lance Stroll (Aston Martin)

18. Valtteri Bottas (Sauber)

19. Logan Sargeant (Williams)

20. Guanju Džov (Sauber)

Dirka v slovenski soseščin bo v nedeljo ob 15. uri.