Po dveh dneh trpljenja le napočil dan za sprinterje, delovni dan za Luko Mezgeca

Na zahtevnih uvodnih dveh etapah 111. Dirke po Franciji so sprinterji preživljali pravi pekel, še posebej je trpel britanski veteran Mark Cavendish, ki je imel v soboto resno krizo. V nedeljo se je v hudi vročini in vetru mučil tudi Nizozemec Fabio Jakobsen, danes pa je na vrsti ravninska etapa, v kateri se bodo za zmago spopadli prav najhitrejši kolesarji v karavani. Na 231 kilometrih od Piacenze do Torina so le trije krajši vzponi četrte kategorije. Delovni dan čaka tudi Luko Mezgeca, ki bo eden od ključnih pomočnikov Dylana Groenewegna. Začelo se bo ob 11.35.