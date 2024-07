Luka Mezgec z enim boljših vlakov na Dirki po Franciji

Luka Mezgec razložil, zakaj so spremenili barvo dresov

V četrtek ste na uradni predstavitvi ekip praznovali rojstni dan. Kako se počutite pri svojih letih?

Vse mlajšega (smeh, op. a.). Bomo zmogli še kakšni dve leti.

Na letošnjem Touru vas čaka identična naloga kot lani, ko ste v zaključnem vlaku morali pomagati osrednjemu šprinterju Dylanu Groenewegnu. Zmanjkalo vam je, da bi dosegli etapni uspeh. Kako ste pripravljeni letos?

Ekipa je identična lanski. Cilj je isti, ista motivacija. Simon Yates bo dirkal na generalno uvrstitev. Lani je pokazal, da se lahko spogleduje s stopničkami. Letos bo z vsemi poškodbami in padci konkurentov to še malce bolj realno. Jaz bom imel polne roke dela z Dylanom. Na državnem prvenstvu je pokazal, da je v tem trenutku eden izmed najhitrejših. Komaj čakam današnjo tretjo etapo.

Luka Mezgec je pripravljen na svoj peti Tour. Foto: Ana Kovač

Kaj ste kot ekipa spremenili, da se vam bo letos izšlo za etapni uspeh?

Elmar (Elmart Reinders, op. a.) in jaz sva se res osredotočila na zaključni položaj pri ciljnem šprintu. Imamo Michaela Matthewsa, za katerega vemo, kako hiter in iznajdljiv je. Zelo dobro ga bomo uporabili v šprinterskem vlaku in bomo trije pred Dylanom. Mislim, da imamo enega izmed boljših vlakov na Touru. Upam, da nam bo iz etape v etapo uspevalo, kar si bomo zamislili.

Kakšen pa je bil vlak, ko ste se v četrtek s kolesarji v predstavitveni vožnji peljali skozi Firence pred številnimi navijači?

Super, zanimiva trasa. Rekel sem si, da moram priti sem enkrat kot turist in ne le kot kolesar. Predvsem zaradi stare palače, vseh fresk, ki te vrnejo v zgodovino.

Na letošnje šprinte so se pripravili drugače. Foto: Ana Kovač

Kako gledate na traso, ki je že od začetka razgibana?

Zelo podobna je lanski. Že lani sta bili prvi etapi zelo težki. Letos ni drugače. Morda je to varneje, da se takoj naredijo razlike, da se naredi red v generalni razvrstitvi in v nadaljevanju ne bo kakšnega nepotrebnega padca.

Foto: Ana Kovač

S koliko zmagami bi bili zadovoljni?

Začnemo z eno, potem bomo videli, kaj bo prineslo.

Nastopate z novimi dresi. Kakšen poseben razlog za spremembo barve?

Hoteli smo izpostaviti samo AlUlo. Oranžna barva predstavlja puščavo AlUla, na dresu je tudi zastava Savdske Arabije, potem pa so tu še detajli Alule.