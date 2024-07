"Ni bilo v načrtu, da se to zgodi. Jasno je, če je bil to naš slab dan, da ni tako hudo. Ekipa je naredila dobro delo. Verjamem, da je dal Primož vse od sebe," je športni direktor Red Bull - BORA - hansgrohe Rolf Aldag pokomentiral dogajanje v drugi etapi Dirke po Franciji, v kateri je Primož Roglič v primerjavi z osrednjimi tekmeci za skupno zmago izgubil 21 sekund. Nemški strokovnjak je prepričan, da bo Tadej Pogačar testiral Jonasa Vingegaarda tudi v torek v prvi gorski etapi. Prav tako, da bo Primož še pokazal, česa je sposoben.

Če se je pred 2. etapo pričakovalo, da bi lahko bil Primož Roglič v zaključnem delu, v katerem so se kolesarji vzpenjali na njemu zelo dobro poznan klanec San Luca, med najboljšimi, je ob skoku Tadeja Pogačarja izgubil stik. V nadaljevanju mu je z moštvenima kolegoma Jayjem Hindleyjem in Aleksandrom Vlasovom uspelo omiliti škodo in za četverčkom Pogačar, Jonas Vingegaard, ki je kot edini sledil napadu Pogija, Remco Evenepoel in Richard Carapaz – Remco je na zaključnem ravninskem delu ujel osrednja favorita za skupno zmago.

Na koncu je zaostal 21 sekund. "Ko sta ušla, smo skušali omejiti svojo izgubo. Ni bilo v načrtu, da se to zgodi. Jasno je, če je bil to naš slab dan, da ni tako hudo. Ekipa je naredila dobro delo. Verjamem, da je dal Primož vse od sebe. Ne moremo biti jezni na nikogar," je športni direktor Red Bull - BORA - hansgrohe Rold Aldag odgovoril na vprašanje, da sta mu osrednja tekmeca na San Luco odskočila.

"Če je bila nedelja 98-odstotni dan, bom šel iz tega dne z velikim nasmeškom."

Roglič je v preteklosti že pokazal, da se dobro znajde na tovrstnem klancu, potem ko je trikrat osvojil enodnevno dirko Reggio Emilio, najhitrejši pa je bil tudi na gorskem kronometru na Giru d'Italia leta 2019.

Rolf Aldag je pričakoval Pogačarjev napad. Foto: Ana Kovač

O tem, kaj skok Pogačarja in Vingegaarda v njegovih očeh pove, je Aldag za Sportal odgovoril: "Vedno smo predvidevali, da bo Tadej testiral Jonasa. Verjamem, da bi tako še naprej. V torek spet, da bo videl, kako je Jonas. Za prihodnjo taktiko bo to pomembno. Videti moramo, kje smo mi. Nihče ne bo 110-odstoten ves Tour. Če je bila nedelja 98-odstoten, bo šel iz tega dne z velikim nasmeškom."

Ni malo takšnih, ki se čudijo, kako je Jonas odreagiral in se prilepil Pogačarju na kolo, ko je ta skočil na drugem vzponu na San Luco. Res je, da je Danec dvakratni zaporedni zmagovalec Toura, a je imel aprila težko nesrečo na Dirki po Baskiji in utrpel številne poškodbe – med drugimi je imel zlomljena rebra, ključnico in predrta pljuča.

"Presenečen bi bil, če ga Pogačar ne bo tam še enkrat testiral"

Na vprašanje, ali ga je Jonas kaj presenetil, je Aldag jasno odgovoril: "Ko je potrdil, da bo nastopil, je bilo jasno, da ne bo slab, sicer ne bi prišel. V nedeljo smo videli, kako mu je šlo, ko je bil prvi test. Vsaj eksploziven je in lahko sledi Pogačarju. Bomo videli, kako bo v četrti etapi na super dolgem klancu na Col du Galiber. Presenečen bi bil, če ga Pogačar ne bo tam še enkrat testiral."

Foto: Ana Kovač

V ponedeljek je na Touru čas, da se šprinterji prvič pomerijo med seboj, saj je na sporedu ravninska etapa, v torek pa bo prišel na vrsto prvi resnejši klanec. Znameniti Col du Galibier ekstra kategorije, ki bo dolg 23 kilometrov s 5,1-odstotno naklonino, ki mu bo sledil še nor spust do cilja v Valloireju. A bosta pred tem še dva vzpona II. kategorije. Prvi bo že takoj od štarta. Kolesarji se bodo 39,9 kilometra (3,7-odstotni naklon) vzpenjali v Sestriere, se spustili in se začeli vzpenjati še na Col de Montgenevre (8,3 km/5,9 %), kjer bodo kolesarji tudi zapustili Italijo in nadaljevali pot na francoskih tleh.