Tadej Pogačar je imel pomisleke: Na koncu pa se rumeni majici le ne moreš odreči #video

Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar je danes po drugi etapi 111. Dirke po Franciji že prevzel rumeno majico vodilnega. Svoje največje tekmece za skupno zmago je napadel na zadnjem klancu dolgega, vročega in napornega dne v Bologni, sledil pa mu je lahko le danski šampion i zmagovalec zadnjih dveh Tourov Jonas Vingegaard. Primož Roglič danes ni imel najboljšega dne, v skupini z nosilcem rumene majice je v cilj pripel 21 sekund za Pogačarjem, Vingegaardom, Remcom Evenepoelom in Richardom Carapazom.

Tadej Pogačar je tako že drugi dan Toura oblekel znamenito rumeno majico. V prvi izjavi v cilju v Bologni pa je za TV Slovenija priznal, da je imel glede te nekaj pomislekov. "Razmišljal sem, ali bi jo bilo dobro prevzeti ali ne, ampak na koncu se rumeni majici ne moreč odreči. In sem jo vzel," je povedal 25-letni šampion s Klanca pri Komendi.

Napadel je na drugem vzponu na znamenito Santa Luco nad Bologno. Njegovemu pospeševanju v klanec je lahko sledil le Jonas Vingegaard in s tem pokazal, da zaradi poškodb pri padcu na letošnji Dirki po Baskiji le ni izgubil preveč moči. Slovenec in Danec sta nato bežala do cilja, a sta ju ujela še Remco Evenepoel in Richard Carapaz. Bi lahko ob boljšem sodelovanju Pogačar in Vingegaard iztržila še kaj več?

"Jonas je sodeloval, ampak ne toliko kot bi si želel." Foto: Reuters

"Jonas je sodeloval, ampak ne toliko kot bi si želel. Vseeno je pri Jonasu nek napredek, da je vsaj sodeloval in sva prišla skupaj do ciljal. Super," je o tem za nacionalno televizijo še povedal Pogačar, ki ga zdaj s kolegi iz moštva UAE Emirates čaka branjenje skupnega vodstva na dirki. "Bomo videli, jutri je ravninska etapa, potem pa v klance," še pravi zmagovalec letošnjega Gira, ki si želi po letih 2020 in 2021 še tretjič v karieri osvojiti francosko pentljo.

Manj razlogov za zadovoljstvo ima danes Primož Roglič, ki mu ni uspelo slediti največjim tekmecem za skupno zmago. V cilj je pripel v skupini z nosilcem rumene majice Romainom Bardetom in proti Pogačarju, Vingegaardu, Evenepoelu in Carapazu izgubil 21 sekund. "Nisem imel ravno najboljših nog danes, nisem bil tam, kjer bi moral biti," je povedal za TV Slovenija. A ga malce slabši dan ni potrl, dobro razpoložen je brž dodal: "Dan je mimo, 19 etap še prihaja. Vsi gremo, kolikor lahko, eni hitreje, drugi malce počasneje. Danes je mimo, je kar je, vzamemo in gremo naprej."

V skupnem seštevku Roglič zaseda 19. mesto.

Results powered by FirstCycling.com