Po brutalnih pirenejskih klancih ozmerjal prireditelje Toura: Vi ste morilci!

Letošnja, že 111. izvedba Dirke Po Franciji se je resda prvič v zgodovini začela s tako težko etapo, kot je bila včerajšnja od Firenc do Riminija, a je bila tudi ta v primerjavi z brutalnimi preizkušnjami z najzgodnejših Tourov naravnost smešna. Na osmi francoski pentlji, leta 1910, denimo, prav nobena izmed 15 etap ni bila krajša od dvestotih kilometrov, prav na tistem Touru pa so kolesarji prvič trpeli v Pirenejih. Ta brutalna domislica prirediteljev jih ni osrečila. Milo rečeno.

Prve resnejši klanec so v traso Dirke po Franciji prireditelji, se pravi Henri Desgrange, urednik časnika L'Auto – Velo, predhodnika današnje L'Equipe, ki je leta 1903 organiziral sploh prvi Tour, umestil že leta 1905, uspeh te pogruntavščine pa je odgovorne spodbudil, da so do leta 1910 začeli razmišljati še veliko bolj ambiciozno.

Spraševali so ga, če je nor

Pred osmim Tourom je bil Degrangov pomočnik Alphonse Steines še posebej zagret, da bi na dirko vključili zapostavljene Pireneje, a je bil direktor vse prej kot navdušen. Tam so res prave gore in nihče ne more zagotoviti, da jih človek na kolesu sploh lahko prečka, se je pridušal. Trmoglavega Steinesa je nato le poslal v izvidnico na gorati jug Francije. Legenda pravi, da se je Steines prispel januarja leta 1910 odpravil raziskovat teren. Prispet je v Pau in domačine spraševal za usmerite do prelaza Tourmalet. Spraševali so ga, če je nor in da je Tourmalet še junija komajda prehoden, pa se ni dal odgnati.

Po bližnjemu srečanju s smrtjo v Pariz poslal samozavesten telegram

Octave Lapize pred Tourom 1910. Foto: Wikimedia Commons Najel naj bi lokalnega voznika in se podal na legendarni klanec. Tega naj bi neuspešno poskušal prečiti že nemški Mercedes, ki je tedaj s tovrstnimi podvigi poskušal dokazovati kakovost svojih avtomobilov, no, tudi Steinesu in njegovemu vozniku z avtomobilom ni uspelo priti do vrha. Se je pa zato novinar na zadnjih nekaj kilometrov poti podal peš. V globokem snegu, med snežnimi plazovi, v mrazu, se je izgubil, celo zdrsnil na nevarnem pobočju in zdrsnil v neko grapo, iz katere so ga šele ob treh ponoči rešili lokalni pastirji.

Kljub bližnjemu srečanju s smrtjo je v Pariz poslal samozavesten in zavajajoč telegram: "Nobenih težav pri prečkanju Tourmaleta. Ceste zadovoljive. Nobenih težav za kolesarje, Steines." Direktorja Deranga je prepričal in brutalna pirenejska etapa z vzponi na še dandanes zloglasne prelaze Peyresourde, Aspin, Tourmalet in Aubisque, je bila vključena v traso Toura 1910. Takoj ko je bila objavljena v časniku L'Auto, je nastop na dirki odpovedalo 26 že prijavljenih kolesarjev.

Drzna ideja obrodila sadove

V javnosti se je vnela žgoča debata o razumu prirediteljev, a je obenem je povsem razumljivo poraslo tudi zanimanje za brutalno dirko. Štirje epski pirenejski vzponi so bili tako umeščeni v 326 kilometrov dolgo deseto etapo osmega Toura. In Steinesova vztrajnost je bila 21. julija leta 1910 poplačana. Skeptični Henri Derange tiste etape ni spremljal na terenu, prav zaradi pričakovanja polomije je na dirki uvedel novost, t. i. metlo, avtomobil, ki je vozil za karavano in pobiral onemogle tekmovalce, pa tudi kolesa s prestavami, katerim se je sicer silovito upiral, je dovolil.

Prvi je brutalni Tourmalet prečkal francoski as Octave Lapize, ki je na tistem Touru bil hud boj z zmagovalcem iz leta 1909, Luksemburžanom Francoisom Faberjem, sploh prvim nefrancoskim zmagovalcem legendarne dirke. Na Tourmaletu je Lepizeja sicer najbolj resno izzval njegov moštveni kolega iz Alcyon-Dunlopa Gustave Garrigou, a je Lepize vrh prečkal 500 metrov pred tekmecem. Danes na Tourmaletu stoji spomenik v spomin na prvega zmagovalca tega legendarnega vzpona.

"Ta mož je Francois Lafourcade, nihče."

Peč čez Tourmalet. Foto: Wikimedia Commons Na Aubisqu so kolesarji trpeli še veliko bolj in tam je poznavanje hriba izkoristil domačin Francois Lafourcade. Steines in njegov pomočnik Victor Breyer sta se postavila na vrh klanca in v živo spremljala dogajanje v etapi, katere cilj je bil oddaljen še 150 kilometrov. "Naenkrat sem ga videl, kolesarja, ampak kolesarja, ki ga nisem poznal," je dogodek opisal Breyer. "Njegovo telo je nihalo na pedalih, bil je kot avtomat na dveh kolesih. Premikal se je počasi, a se je vsaj premikal, stekel sem ob njem in ga vprašal: Kdo si, kaj se dogaja, kje so preostali? Naslonjen na balanco, s pogledom trdno usmerjenim na cesto, ni niti pokimal niti izgovoril besede. Nadaljeval je in izginil za ovinkom. Steines si je zapomnil njegovo številko in ga našel na startni listi, bil je osupel: Ta mož je Francois Lafourcade, nihče. Ujel in prehitel pa je vse ase. To je nekaj neverjetnega!"

"Vi ste morilci! Da, morilci."

Zmaga v Parizu. Foto: Wikimedia Commons Šele po četrt ure je mimo prirediteljev prišel Octave Lapize, seveda peš ob kolesu, povsem izmučen, naslanjajoč se na okvir. In besen. Steinesa in Bayerja je ozmerjal: "Vi ste morilci! Da, morilci." Zagrozil je, da bo na vznožju klanca odstopil z dirke, a je na vratolomnem spustu spet prišel k sebi, nato celo ujel in prehitel Lafourcada ter se z etapno zmago veseli vodstva na dirki. Takrat zaradi goljufij na Touru leta 1904 niso šteli časov, veljal je točkovni sistem in vodil je kolesar z najmanj zbranimi točkami.

Lapize je 31. julija v Parizu naposled slavil zmago na dirki vseh dirk, zbral je 63 točk, štiri manj od Faberja in sedem manj od Garrigouja, ki je nato dobil Tour leta 1911. Lapize je na največji dirki na svetu nastopil še štirikrat in je nikoli več končal. V prvi svetovni vojni je bil pilot, 14. julija leta 1917 so ga sestrelili pri Flireyju, umrl je star 29 let.

