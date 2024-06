Spodnji servis je verjetno star toliko kot tenis in je skoraj prva poteza, ki so se je včasih učili začetniki. Ta udarec ima še danes svoje mesto v tem športu tudi med najboljšimi igralci sveta. A spodnji servis je vse prej kot preprosta zadeva za dobro izvedbo. Izveden mora biti pravilno in ob pravem času. Teniški poznavalci pravijo, da gre pri tem za psihološko prednost pred nasprotnikom, spreminjanje taktike in nenazadnje tudi ustvarjanje spektakla na igrišču. Ivan Lendl je bil v tistem dvoboju velik favorit, a je bil na trenutke videti izgubljen. Foto: Guliverimage

Mineva 35 let, odkar je poskrbel za eno večjih senzacij

Na račun spodnjega servisa je v novejši zgodovini tenisa zagotovo za največji spektakel leta 1989 na OP Francije poskrbel Michael Chang. Američan, ki je bil takrat še najstnik, je ob pamet spravljal legendarnega Ivana Lendla, gledalce pa s svojo potezo pustil odprtih ust.

Igrala sta četrti krog turnirja. V tistem dvoboju se je dogajalo marsikaj, vrhunec se je zgodil v sedmi igri petega niza. Pri izidu 4:2 in 15:30 je Chang takrat prvega igralca sveta presenetil s spodnjim servisom. Čeha je poteza tako presenetila, da je žogico slabo vrnil in ga je Chang pri naslednjem udarcu raztegnil, Lendl pa je žogico poslal v mrežo. Občinstvo na tribuni je ponorelo, pravzaprav mu ni bilo povsem jasno, kaj se na igrišču dogaja. Za mnoge je bila ta poteza odločilna, saj je načela Lendlove živce. Chang je dvoboj dobil, na koncu pa tudi OP Francije.

Dvoboj se je končal z izidom 4:6, 4:6, 6:3, 6:3, 6:3. Foto: Guliverimage

Nikoli več nista spregovorila o tistem dvoboju

"Udarca nisem vnaprej načrtoval. Moj servis ni deloval dobro in želel sem predvsem osvojiti točko," je čez leta povedal Chang in dodal, da se je za to potezo odločil le enkrat v karieri.

Ljubitelji tenisa o njej še danes govorijo, Chang pa je pred časom razkril, da z Lendlom nikoli nista spregovorila o tem dvoboju. Očitno sta ga želela po svoje oba pozabiti, a v zgodovino tenisa bo zapisan kot eden od najbolj spektakularnih.

Foto: Guliverimage

Michael Chang še zdaleč ni bil edini, ki se je poslužil te taktike. To potezo je leta 1999 uporabila švicarska teniška igralka Martina Hingis, ko je igrala s Steffi Graf. Zanjo se je v karieri odločil Ivo Karlović, ki je veljal za kralja servisov. Tega je uporabil leta 2007, ko je igral s Tommyjem Haasom.

V zadnjih letih je spodnji servis obudil Nick Kyrgios. Avstralec je bil pogostokrat tarča kritik, ker naj s to potezo ne bi spoštoval svojih nasprotnikov. A dejstvo je, da se za spodnji servis odloča vse več igralcev. Pred dnevi, na letošnjem OP Francije, je s tem odločil francoski teniški igralec Corentin Moutet, ko je v osmini finala igral z Jannikom Sinnerjem.

Kaj si o uporabi spodnjega servisa misli Roger Federer? Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

Kaj si o spodnjem servisu mislijo nekateri zvezdniki?

Pred leti so o tej temi spregovorili največji zvezdniki tega športa. Med njimi je bil danes že upokojeni Roger Federer: "Spodnji servis se mi vsekakor zdi taktičen, še posebej proti igralcem, ki stojijo precej za osnovno črto, ko čakajo na servis. S tega vidika se mi ne zdi sramotno, če to uporabljaš."

Svoje mnenje je leta 2020 med OP Francije dal Rafael Nadal, kralj peska in 14-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam. Španec se je med dvoboji večkrat soočil s spodnjim servisom. "Tega ne vidim kot nekaj nespoštljivega. Če to delate s ciljem, da izboljšate svojo igro, in je to del taktike, potem to stoodstotno podpiram. Če to počnete, ker ne spoštujete nasprotnika, potem to ni v redu. To je del pravil, ki jih lahko uporabljate. Potem je na vas, ali čutite, da to naredite ali ne."

Kaj je povedal Novak Đoković? Foto: Guliverimage Pred štirimi leti se je z besedami Rafaela Nadala strinjal tudi Novak Đoković, trenutno prvi igralec sveta, ki ima največ zmag na turnirjih za grand slam (24). Takrat je dejal, da se povsem strinja z besedami Majorčana. "Videl sem, kaj je povedal Rafael Nadal in se stoodstotno strinjam z njim. Zato ne želim ponavljati njegove izjave.

Zelo jasna glede tega je bila Judy Murray, mama in trenerka Andyja Murrayja, nekdaj prvega igralca sveta in pred leti enega najboljših igralcev na turneji. "Cilj tenisa je, da razbijaš igro nasprotnika in da je ta pod pritiskom, potem ko spreminjaš hitrost, pot in višino žogice. V to je vključen tudi servis in presenečena sem, da igralci ne uporabljajo več spodnjega servisa."

