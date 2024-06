Jan Tratnik jasen: Več kot to ne morem povedati

Kako ste tempirali svojo formo za Tour glede na to, da ste letos že vozili na Giru d'Italia? Pester program imate.

Pomemben je bil dober počitek, kar pomeni slabih deset dni počitka. Pred Tourom sem naredil tritedenski blok treninga, od tega dva tedna na višini. Z višinskih priprav sem se vrnil v ponedeljek. Vse smo poskušali tempirati proti koncu, tudi intenzivne treninge.

Jasno mu je, kakšna je njegova naloga. Foto: Ana Kovač

Ekipa ima jasen cilj. Koliko je neznank pri Jonasu Vingegaardu zaradi njegovih poškodb ter rehabilitacije v luči tritedenskega dirkanja?

Tudi zanj je to neznanka. Naredil je vse, kar je bilo v njegovi moči. Dobro je pripravljen, nikoli pa ne moreš vedeti, kaj bo to pomenilo na dirki. Trening je le trening. Poskušali bomo in videli, kako bo.

Skupaj ste bili z njim na višinskih pripravah v Franciji. Kako je deloval tam?

V številke se nismo poglabljali, ker ima vsak svoj trening. Jaz sem zaradi Gira prišel malce kasneje kot oni in trening se je temu primerno nekoliko razlikoval. Na treningu sem bil večkrat sam. Kolikor sem videl, so bile številke dobre. Več kot to ne morem povedati. Kot pravim, tudi če so številke na treningu dobre, je dirka le dirka.

Kakšna bo sploh vaša osrednja naloga?

Zdi se mi, da bom imel kar naporen Tour, tako po ravnini kakor tudi na klancih. Jasno je, da na Touru ne bo kakšnih priložnosti zame, ampak bom pomočnik za vse terene.

Ali vam je to, da morate moštvenemu kolegu pomagati do skupne zmage, dodatno breme?

To mi je dodatna motivacija.

Tudi njega čaka težko delo. Foto: Ana Kovač

Kakšno je vzdušje v ekipi? V zadnjem tednu pred začetkom Toura je prišla novica o nesrečniku Seppu Kussu, ki je bil v preteklih letih osrednji pomočnik v gorskih etapah, zdaj pa je moral zaradi okužbe s covid-19 opustiti sanje o nastopu na Dirki po Franciji.

Kaj naj rečem … Letošnje leto je res leto smole, padcev, bolezni. Da bi se usedli v kot in jokali, ne pride v poštev. Kar lahko narediš, je to, da dirkaš in poskušaš. Če gre, odlično. Če ne gre, si pri sebi rečeš, da si vsaj vse naredil.

Nastopate v novih dresih. Kako so vam všeč?

Zelo, eni lepših zame.

V sredo smo bili novinarji na predstavitvi ekipe Red Bull - BORA - hansgrohe v Salzburgu, kjer je šef Ralph Denk omenil vaše ime. Veliko se govori o vašem prestopu v nemško-avstrijsko ekipo. Prvi mož ekipe je na vaš račun povedal nekaj besed, vendar zaradi pravil UCI (Mednarodna kolesarska zveza) ni smel govoriti konkretno. Kaj porečete na vse skupaj?

Zdi se mi, da mediji bolj veste, kaj je z mano (smeh, op. a.). Te teme nima smisla načenjati.

Bosta prihodnje leto vozila skupaj? Foto: Guliverimage

S čim bi bili po koncu Toura zadovoljni?

Če mi je dana vloga pomočnika in bom opravil vse naročene naloge, bom zadovoljen. Da bi bilo kaj dodatnega, ne morem govoriti, ker nimam priložnosti. Če pa Jonasu ne bi šlo, bi se kaj odprlo. A sem v celoti osredotočen na pomoč.

Kakšen adut je Matteo Jorgenson? Letos se je zelo dokazal, osvojil Dirko Pariz–Nica, na Kriteriju po Dofineji skoraj vzel skupno zmago Primožu Rogliču.

Ekstremno dober je. Zdi se mi, da je nekakšen plan B. Bomo videli. Nanj lahko računamo kot na zadnjega pomočnika za Jonasa, zdaj ko Seppa ni. Zelo ključen bo v najpomembnejših gorskih etapah.

Ali je Tadej Pogačar, na katerega so vaši šefi zelo osredotočeni, tisti, ki bo na posebnem radarju ekipe Visma | Lease a Bike?

Če Primož (Primož Roglič, op. a.) in Remco (Remco Evenepoel, op. a.) gresta, ne moreš čakati. Vsi vemo, da sta oba kandidata za zmago. Tukaj bo treba na vse paziti. Če se preveč osredotočiš na enega, lahko hitro narediš napako.