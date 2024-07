Po velikem zmagoslavju Tadeja Pogačarja v četrti etapi Dirke po Franciji so mu v ekipi Visma | Lease a Bike čestitali, zavedajo pa se, da je Jonas Vingegaard izgubil veliko časa v primerjavi s slovenskim kolesarjem. A si s tem ne beli glave. Pred začetkom Toura je pričakoval, da bo izgubil čas kar v treh od štirih etap. "Pričakoval sem, da bom izgubil dve minuti ali več," je presenetil Vingegaard. Športni direktor Grischa Niermann je prav tako komentiral dogajanje četrtega dne in dal jasno vedeti, zakaj je prišlo do takšne razlike med Pogačarjem in njihovim kapetanom.