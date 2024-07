PODROBNEJE: peta etapa Dirke po Franciji (Saint-Jean-de-Maurienne–Saint Vulbas, 177,4 km)

Cilj! Brez besed! Mark Cavendish je zmagal v ciljnem šprintu, in to 35. v etapi Dirke po Franciji! Zgodovinski dosežek! Zdaj je za eno zmago boljši od Belgijca Eddyja Merckxa, ki ima na svojem računu 34 etapnih zmag na Touru. Tadej Pogačar (danes je v cilj pripeljal 36.) je ohranil rumeno majico vodilnega, Remco Evenepoel pa belo majico najboljšega mladega kolesarja. V zeleni majici najboljšega po točkah bo jutri vozil Biniam Girmay, v pikčasti pa ostaja Norvežan Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility), ki je do danes vodil tudi v seštevku za zeleno majico.



Varno v cilju so tudi Primož Roglič (53. mesto), ki je v skupnem seštevku dirke še vedno peti (+1:14), Luka Mezgec (98. mesto), ki je pomagal pripravljati teren za sprint Nizozemca Dylana Groenewegna, Matej Mohorič (130. mesto) in Jan Tratnik (167. mesto).

🏆 HE’S DONE IT!!! @MarkCavendish 35th win in the Tour de France!!!



🏆 IL L’A FAIT !!! @MarkCavendish remporte sa 35ème victoire sur le Tour de France !!!#TDF2024 pic.twitter.com/Ad1cy9dWXQ — Tour de France™ (@LeTour) July 3, 2024

Tako je v cilju proslavljal z družino:

8 km do cilja: Šprinterski vlaki se že organizirajo ...

16 km do cilja: Clemen Russo (Groupama - FDJ) je bil izbran za najborbenejšega kolesarja etape. Tempo glavnine narekujejo kolesarji ekipe Lotto Dstny in Astana Qazaqstan Team, ki vse stavi na Marka Cavendisha. Devetintridesetletni Britanec lovi rekordno 35. zmago na Touru.

25 km do cilja: Nova nevarnost na trasi! Na tleh se je znašel evropski prvak Christophe Laporte (Visma | Lease a Bike), ki pa je hitro skočil nazaj na kolo in nadaljuje dirko. Padel je tudi Norvežan Alexander Kristoff (Uno-X Mobility), ki smo ga letos lahko spremljali na dirki Po Sloveniji, a jo je k sreči odnesel brez težav.

🇪🇺 European Champion, 🇫🇷 @LAPORTEChristop, also comes down in a crash but is back riding. 25km to the finish.



🇪🇺 Le champion d’Europe 🇫🇷 @LAPORTEChristop est également tombé mais il s’est relevé. Encore 25 km à parcourir.#TDF2024 pic.twitter.com/LSxLzXwrgm — Tour de France™ (@LeTour) July 3, 2024

35 km do cilja: Glavnina je ujela ubežnika, zmagovalca današnje etape moramo iskati med šprinterji. Medtem je Norvežan Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) že prečkal gorski cilj na Côte de Lhuis in si zagotovil, da bo jutri kolesaril v pikčasti majici najboljšega na gorskih ciljih. V seštevku za pikčasto majico ima 25 točk, kar je pet več od Pogačarja. Abrahamsen je do danes vodil tako v seštevku za zeleno majico najboljšega po točkah kot v razvrstitvi za pikčasto majico.

⚪🔴 He's in green, but very much the owner of the @maillotapois. @AbraJonas takes the point in play in the Côte de Lhuis.



⚪🔴 Il est en vert, mais bien propriétaire du @maillotapois. @AbraJonas va prendre le point en jeu dans la Côte de Lhuis.#TDF2024 pic.twitter.com/vZNAJHjalp — Tour de France™ (@LeTour) July 3, 2024

42 km do cilja: Še pet kilometrov do vznožja naslednjega gorskega cilja Côte de Lhuis. Klanec tretje kategorije bo dolg tri kilometre in ima 4,9-odstotni povprečni naklon.

44 km do cilja: Prednost ubežnega dvojca Russo – Vercher se je zdaj precej zmanjšala in znaša samo še 37 sekund. Močno dežuje, kar bo še dodatno otežilo etapo, ki se je začela v precej ležernem slogu.



54 km do cilja: Clément Russo (Groupama - FDJ) je prvi prečkal leteči cilj v Aosti in osvojil 20 točk v boju za zeleno majico. 17 točk je pobral njegov sotrpin v begu Mattéo Vercher (TotalEnergies), 15 točk pa je pobral Danec Mads Pedersen (Lidl-Trek), ki je prišprintal iz glavnine. Pedersen ima zdaj enako število točk (94) kot Eritrejec Biniam Girmay (Intermarché - Wanty), zmagovalec tretje etape Toura, a o jutrišnjem nosilcu zelene majice bo odločil cilj današnje etape.

59 km do cilja: Padec v glavnini zaradi cestnega pohištva! Na tleh sta se znašla tudi kapetan ekipe Bahrain Victorious Pello Bilbao in Fred Wright, padcu se je tik pred zdajci izognil vodilni Tadej Pogačar (UAE Emirates).

Staying upright is an art form and Pogi is an artist. 👨‍🎨 #TDF2024 pic.twitter.com/Fj5YPCeTlc — Benji Naesen (@BenjiNaesen) July 3, 2024

73 km do cilja: Na Touru je začelo rahlo deževati, ubežnika Clément Russo (Groupama - FDJ) in Mattéo Vercher (TotalEnergies) pa sta že prečkala gorski cilj na prelazu Belega konja. Prvi je ciljno črto prevozil Russo in pobral edino točko na tem gorskem cilju. Prednost pred glavnino je padla na dve minuti in pol. Karavana se zdaj približuje letečemu cilju v Aosti, ki zanima tudi kolesarje v glavnini.

100 km do cilja: Kolesarjem se danes nikamor ne mudi, do zdaj vozijo s povprečno hitrostjo 38,865 kilometra na uro.

102 km do cilja: Kolesarji so na delu trase, ki se vzpenja, a ne gre za kategoriziran klanec. Gre za položen vzpon iz ene doline v drugo, med prenosom na TV Slovenija pojasnjuje strokovni komentator Martin Hvastija. Francoza Clément Russo (Groupama - FDJ) in Mattéo Vercher (TotalEnergies) še vedno vztrajata na čelu dirke, pred glavnino imata še 3:40 prednosti.

Foto: A. S. O.

135 km do cilja: Vendarle imamo nekaj sprememb na čelu dirke. Francoza Clément Russo (Groupama - FDJ) in Mattéo Vercher (TotalEnergies) sta si uspela prevoziti že več kot štiri minute prednosti pred glavnino. Kot so pojasnili na Eurosportu, sta oba domačina, zato sta se želela pokazati in dokazati pred domačimi navijači.

🏁 121 km



2️⃣ 🚴‍♂️ < 4’20" < 🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️🚴‍♂️🚗



The leading group have gained a confortable gap on the bunch.



Les deux hommes de tête ont désormais un écart confortable. #TDF2024 pic.twitter.com/GGqhNjUEiA — Tour de France™ (@LeTour) July 3, 2024

152 km do cilja: Posamezni poskusi pobega, a za zdaj vsi brez uspeha. Kolesarji si čas krajšajo s komičnimi vložki.

💛 "Through and off boys?"



💛 "Bon les gars on s'y met un peu ?" #TDF2024 pic.twitter.com/hLPDItRdP8 — Tour de France™ (@LeTour) July 3, 2024

🎙️ Team radio - @INEOSGrenadiers



😅 Small scare for @INEOSGrenadiers as the @MaillotjauneLCL took the lead in the peloton.



😅 Petite frayeur dans le clan @INEOSGrenadiers au moment où le @MaillotjauneLCL a pris les devants dans le peloton.#TDF2024 pic.twitter.com/ufCrDidxzW — Tour de France™ (@LeTour) July 3, 2024

Čudoviti prizori na Dirki po Franciji:

😍 The peloton won't climb here this year, but those Lacets de Montvernier are very beautiful!



😍 Le peloton n'y passera pas cette année, mais qu'ils sont beaux ces Lacets de Montvernier !#TDF2024 pic.twitter.com/BZ8OTSVvwJ — Tour de France™ (@LeTour) July 3, 2024

13.30 Začelo se je zares. Kolesarji so prečkali kilometer nič, kar je znak za uraden začetek etape. Glede na profil etape med kolesarji danes ni zanimanja za pobeg. Med favoriti za etapno zmago so Mads Pedersen, Jasper Philipsen, Fernando Gaviria, Biniam Girmay ...

💨 Here we goooo for the 5th stage!



💨 C'est partiiii pour la 5 ème étape !#TDF2024 pic.twitter.com/Kvx77va5gX — Tour de France™ (@LeTour) July 3, 2024

Z zaprto vožnjo v mestu Saint-Jean-de-Maurienne se je začela peta etapa Dirke po Franciji, ki je rezervirana za šprinterje. Je to lahko dan D za, ki lovi rekordno 35. etapno zmago na dirki vseh dirk?