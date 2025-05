"Policija je pridržala moškega, ki je vstopil na kampus Univerze v Varšavi. Ena oseba je umrla, druga pa je bila poškodovana in so jo odpeljali v bolnišnico," je varšavska policija sporočila v izjavi na omrežju X.

Foto: Reuters Zasebna radiotelevizija Polsat News je poročala, da so na univerzi našli odsekano žensko glavo in sekiro. Tiskovni predstavnik okrožnega tožilstva omenjenega ni želel komentirati, povedal pa je, da je bila na kraju dogodka ubita administrativna uslužbenka univerze, poškodbe pa je utrpel varnostnik. Odpeljali so ga v bolnišnico in je v življenjski nevarnosti.

Foto: Reuters