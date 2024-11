Gorenjski kriminalisti so sporočili, da so v sodelovanju z avstrijskimi varnostnimi organi uspešno zaključili kriminalistično preiskavo kaznivega dejanja umora na območju Brnika, ki je bil storjen pretekli četrtek. 39-letni Iranec je z nožem večkrat zabodel svojo nekdanjo ženo, 33- letno Iranko, ki je na brniško letališče priletela iz Istanbula. S hitro meddržavno akcijo so osumljenca, ki je umor priznal, prijeli v soboto na delovnem mestu v supermarketu v Celovcu, trenutno pa čaka na izročitev slovenskim organom pregona.

Na novinarski konferenci sta sodelovala predstavnik slovenske policije Luka Pisovec, vodja oddelka za organizirano kriminaliteto na Policijski upravi Kranj, in predstavnik avstrijske policije Gottlieb Türk.

"Gorenjski policisti smo bili v petek v zgodnjih jutranjih urah obveščeni o truplu na parkirišču na Brniku. Z ogledom kraja dejanja je bilo ugotovljeno, da je žrtev dobila večje število vbodnih ran, bilo jih je več kot deset. Gre za 33-letno državljanko Irana, ki ima v Avstriji urejeno prebivanje. Žrtev je z letalom že v četrtek prišla iz Turčije, Istanbula, na brniško letališče in se sama sprehodila do avtomobila, kjer jo je počakal moški in ji na zahrbten način zadal vbodne rane. Storitev umora je potekala zelo hitro, storilec pa je žrtev na prizorišču čakal daljše obdobje. Truplo umorjene je na parkirišču našel zaposleni na brniškem letališču, ki se je po končani izmeni vračal domov," so ugotovili slovenski policisti.

Z intenzivnim mednarodnim sodelovanjem so nato, kot je povedal Pisovec, ugotovili, da sta bila moški in žrtev ločena, da je tudi on državljan Irana in ima urejeno prebivanje v Avstriji.

Gottlieb Türk, predstavnik avstrijske policije in Luka Pisovec, vodja oddelka za organizirano kriminaliteto na Policijski upravi Kranj. Foto: PU Kranj

Prijeli so ga na delovnem mestu v supermarketu

Avstrijski varnostni organi so osumljenca 9. 11. prijeli na območju Celovca. "Po tem, ko so ugotovili kraj bivanja, so osumljenca v soboto, 9. 11., ob 13.15 prijeli na njegovem delovnem mestu v supermarketu v Celovcu. Osumljenec se ob prijetju ni upiral in je bil takoj zaslišan. Priznal je, da je na brniškem letališču z nožem umoril nekdanjo ženo," je povedal predstavnik avstrijske policije Gottlieb Türk.

Opravljena je bila preiskava stanovanja, tam je bil kuhinjski nož, s katerim je osumljenec zabodel žrtev, našli so tudi oblačila, ki jih je nosil, in avtomobil, s katerim se je po dejanju peljal nazaj v Celovec, je dejal predstavnik avstrijske policije.

Avstrijski kriminalisti so ugotovili še, da je Iranec v Avstrijo prišel leta 2017 skupaj z ženo in otroki. Njuna prošnja za azil je bila zavrnjena, a sta oba imela veljavno dovoljenje za prebivanje v Avstriji. Par se je poročil že leta 2008 v Iranu, leta 2023 se je v Avstriji ločil. Ugotovljeno je bilo, da je bil motiv za umor maščevanje za razdor zakonske zveze in ljubosumje. Gottlieb Türk je pojasnil, da je v tem zakonu prišlo do spora in ta je pripeljal do ločitve. Določena razprava je bila tudi glede skrbništva. 14-letni sin je kratek čas bival pri očetu, hči naj bi bivala pri materi.

Postopek izročitve lahko traja več tednov ali mesecev

14-letnega sina in petletno hčer so nemudoma predali zdravniškemu osebju, v nadaljevanju pa ju bo obravnavala socialna služba v Avstriji. Tretji otrok zaradi telesne okvare potrebuje 24-urno oskrbo in je trenutno v oskrbi na avstrijskem Koroškem, je še povedal Gottlieb Türk. Vsi rezultati preiskave avstrijskih kriminalistov so bili danes predani slovenskim policistom.

Po zbranih dokazih so gorenjski policisti zoper 39-letnega storilca podali kazensko ovadbo na tožilstvo v Kranju. Kazen za tovrstno kaznivo dejanje je 15 let. 39-letnik je trenutno priprt v Avstriji, je še povedal Pisovec, Gottlieb Turk pa dodal, da bo o nadaljnjih postopkih odločilo državno tožilstvo v Celovcu.

Kdaj bo Avstrija osumljenca izročila Sloveniji? Postopek izročitve osumljenca vodi ministrstvo za pravosodje, je dejal Pisovec, Gottlieb Türk pa je povedal, da se v teh primerih storilca vpraša, ali se s tem strinja. Če se, je postopek relativno kratek. V nasprotnem primeru pa se lahko razvleče na tedne oziroma mesece.

Čeprav preiskava s tem še ni končana, je Pisavec potrdil, da gre za femicid, oba vpletena pa pred tem nista bila vpletena v nikakršne spore z oblastjo.

Truplo ženske so našli v avtomobilu na parkirišču letališča na Brniku. Foto: David Florjančič

Mesec: Nasilja nad ženskami je v naši družbi več, kot smo si pripravljeni priznati

Ob nedavnem femicidu se je oglasil tudi minister za delo, družino in socialne zadeve Luka Mesec, ki je zapisal, da ga je novica pretresla. "Umor partnerke je le vrh ledene gore. Nasilja nad ženskami je v naši družbi bistveno več, kot smo si pripravljeni priznati. Ta isti petek sem bil zvečer na Ptuju, kjer smo obeležili 20-letnico Varne hiše, torej zatočišča žensk, ki bežijo pred nasiljem. Grozljiv podatek je, da v 20 letih nikoli ni bila prazna," je dejal Mesec.

"Umor partnerke na letališču je novo opozorilo, da je treba pravi čas storiti vse za zaščito žrtve in umik povzročitelja," pravi Luka Mesec. Foto: STA Spomnil je, da novembra tradicionalno potekajo dnevi boja proti nasilju nad ženskami. "Umor partnerke na letališču je novo opozorilo, da je treba pravi čas storiti vse za zaščito žrtve in umik povzročitelja. Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti smo nedavno pripravili in sprejeli Resolucijo za boj proti nasilju v družini in nad ženskami, ki opozarja na manko preventivnih aktivnosti, izobraževanj strokovnjakov, ki se v praksi soočajo z nasiljem, še posebej pa izpostavlja zelo ranljiv položaj priseljenk, ki so žrtve nasilja," je še dejal in sklenil, da je "naša naloga ustvariti družbo, kjer bo vsak lahko živel brez strahu pred nasiljem, k čemur lahko prispeva vsak od nas."