Fructal od slovenskih proizvajalcev odkupi vso razpoložljivo sadje, a jih skrbi opuščanje sadjarstva #foto

V Fructalu, enem vodilnih proizvajalcev pijač v Sloveniji, so v letu 2024 še okrepili poslovanje in utrdili strateški položaj na trgu sadnih pijač. S prihodki v višini 47,5 milijona evrov so rezultate iz leta 2023 presegli za 3,4 odstotka. V podjetju, ki neprekinjeno deluje že od leta 1945, ostajajo zvesti lokalnim koreninam, preverjenim receptom priljubljenih izdelkov in ohranjajo sodelovanja s slovenskimi sadjarji. Nadaljnji razvoj zagotavljajo z obsežnimi investicijami v modernizacijo proizvodnje.

Fructal izdeluje izdelke iz sadja, kot so sokovi in napitki, sadne kaše, hrana za otroke, sadno-žitne rezine ter sadne destilate. V obratih v Ajdovščini in v Duplici pri Kamniku ohranjajo tradicijo, ki so jo desetletja ustvarjali njihovi predhodniki, ter s pridom uporabljajo znanja in izkušnje, ki so prehajali iz generacije v generacijo. V podjetju navajajo, da ostajajo zvesti lokalnim koreninam in slovenskim pridelovalcem sadja.

"Fructalovi izdelki so prav zaradi visoke kakovosti tudi po več desetletjih še zmeraj izjemno priljubljeni, tako v Sloveniji kot v širši regiji," so prepričani.

Njihov znani izdelek je tudi čokoladica Frutabela. Foto: Simon Koležnik/Fructal

Izboljšali poslovanje, razširili proizvodnjo

Napredek se, kot pravijo, odraža tudi v poslovnih rezultatih. Navedli so, da so v primerjavi z letom 2023 v Fructalu v letu 2024 poslovanje še okrepili in lani dosegli 47,5 milijona evrov prihodkov kar je 3,4 odstotka več kot leta 2023. Čisti dobiček je tako znašal 2,7 milijona evrov kar je 37 odstotkov več kot leta 2023, EBITDA pa 6,7 milijona evrov, kar je 54 odstotkov več kot leta 2023, naštevajo v podjetju Fructal.

Poleg tega so proti koncu leta v Ajdovščini zagnali obsežen investicijski cikel v vrednosti sedem milijonov evrov, ki je, kot pravijo, namenjen povečanju proizvodnih zmogljivosti, izboljševanju učinkovitosti, uvajanju naprednih tehnologij in doseganju trajnostnih ciljev. Med ključnimi pridobitvami so nova Tetra Pak linija, posodobitev linij TetraPak in PET ter nova linija za žepkasto (pouch) embalažo. Slednja je prva tovrstna v Sloveniji in omogoča proizvodnjo inovativnih izdelkov, kot je »Fruit to go«. Njena vrednost znaša 1,5 milijona evrov, proizvodnja na njej pa bo stekla predvidoma sredi junija 2025.

Proizvodnjo širijo. Foto: Simon Koležnik/Fructal

Od slovenskih sadjarjev odkupijo vso razpoložljivo količino jabolk, hrušk in breskev

Od slovenskih sadjarjev odkupijo vso razpoložljivo količino jabolk, hrušk in breskev. Foto: Simon Koležnik/Fructal V Fructalu letno prodajo približno 340 tisoč hektolitrov pijač in več kot tisoč ton živilskih izdelkov, pri čemer za potrebe proizvodnje vsako leto od slovenskih sadjarjev odkupijo vso razpoložljivo količino jabolk, hrušk in breskev. V letu 2024 so odkupili več kot 1.676 ton slovenskega sadja, od tega 1.530 ton domačih jabolk, 20,5 tone hrušk, 87 ton hrušk viljamovk, 31 ton breskev in osem ton bio Vipavskih breskev.

Zaskrbljeni nad opuščanjem sadjarske dejavnosti

"Kmetje v Sloveniji pridelujejo sadje najvišje kakovosti, kar izjemno cenimo, saj je na prvem mestu skrb za kakovost in neoporečnost naših izdelkov. Želimo si, da bi lahko odkupili in predelali čim več slovenskega sadja. A z zaskrbljenostjo opazujemo, kako se v Sloveniji sadovnjaki pospešeno opuščajo, v zadnjih letih pa so sadjarje večkrat močno prizadela tudi pozeba ter poplave in nevihte s točo. Vse to vpliva na količino pridelka," je o izzivih, s katerimi se soočajo, povedal direktor Goran Medić.

V družbi se, kot pravijo, zavedajo ključnih prednosti, ki jih na domačem in tujih trgih predstavlja slovensko poreklo, ter kako cenjeni so slovensko znanje in izkušnje. Fructalovi izdelki so zaradi tega priljubljeni na trgih jugovzhodne Evrope, v Italiji in ZDA.

V Fructalu letno prodajo približno 340 tisoč hektolitrov pijač in več kot tisoč ton živilskih izdelkov. Foto: Simon Koležnik/Fructal

Uporabljajo embalažo rastlinskega izvora in izrabljajo sončno energijo

Poleg recikliranja plastične embalaže in uporabe embalaže rastlinskega izvora v Fructalu delajo odločne korake k zmanjševanju ogljičnega odtisa, so še dodali. S tem namenom so lani na obratu v Ajdovščini vgradili fotovoltaično elektrarno z močjo 606 kWp, ki letno proizvede okoli 650 MWh zelene energije, kar pomeni 13 odstotkov letnih potreb podjetja po električni energiji.

"Izrabo sončne energije v Ajdovščini nameravamo v obdobju dveh let še povečati z dodatno fotovoltaično elektrarno z nazivno močjo 800 kWp in povečati delež obnovljivih virov na tretjino letnih potreb Fructala po električni energiji," je o trajnostnih prizadevanjih in zaključevanju investicijskega cikla še povedal Goran Medić.

Direktor Goran Medić Foto: Simon Koležnik/Fructal