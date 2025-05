Prva pripravljalna dela za Emoniko so po okoli 20 letih zapletov stekla že lani spomladi. Kompleks se bo razprostiral severno in južno od železniških tirov na območju med Vilharjevo in Dunajsko cesto ter Trgom OF.

Emonika predstavlja zasebni del urejanja osrednjega dela ljubljanske železniške postaje. Ta že dobiva novo sodobnejšo obliko, kmalu naj bi stekla tudi gradnja nove avtobusne postaje. Medtem ko sta investitorja v novo železniško in avtobusno postajo država in družba Slovenske železnice, pa je Emonika investicija družbe Mendota Invest iz madžarske bančne skupine OTP.

Na današnji slovesnosti na gradbišču kompleksa bo tako sodeloval tudi prvi mož OTP Bank Sandor Csany. OTP ni le investitor v Emoniko, ampak je del skupine tudi druga največja banka v državi. Ob Csanyju bodo del slovesnosti tudi gospodarski minister Matjaž Han, infrastrukturna ministrica Alenka Bratušek ter ljubljanski župan Zoran Janković.

Zvečer še koncert na Kongresnem trgu

Del dogajanja ob začetku gradnje Emonike bo še večerni koncert skupine Siddharta s predskupino Fed Horses, ki bo potekal na Kongresnem trgu.

Mendota Invest je za izvedbo glavnih gradbenih del na severnem delu kompleksa že izbrala družbo Strabag, prav tako je za upravljavca prvega hotela v sklopu Emonike izbrala Mogotel Hotel Group iz francoske skupine Accor. Hotel bo nosil blagovno znamko Tribe.

Vrednost projekta bo presegla 350 milijonov evrov

Gradbinca za južni del kompleksa, kjer bosta oba osrednja elementa Emonike - 100-metrska stolpnica s 23 nadstropji in trgovski center z 82 lokali - medtem v Mendoti še niso izbrali.

Po napovedih iz novembra lani bo celoten kompleks zaživel v letu 2027, po lanskih ocenah bo vrednost projekta presegla 350 milijonov evrov.