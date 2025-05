Hudo poškodovana voznik in sopotnica: izgubil oblast nad vozilom in trčil v stanovanjsko hišo

Dolenjski policisti so imeli ob koncu preteklega tedna polne roke dela. Obravnavali so kar nekaj prometnih nesreč, tudi več takih, pri katerih so obravnavali alkoholizirane voznike in nesreče, ki so bile posledica neprilagojene hitrosti.

Policisti policijske uprave Novo mesto so bili v petek okoli desete ure zjutraj obveščeni o prometni nesreči na Zajčjem vrhu pri Stopičah. Policisti so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je 64-letni voznik osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom, zapeljal s ceste ter trčil v betonsko ograjo in v stanovanjsko hišo.

Poškodovanega voznika in poškodovano 62-letno potnico so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico, kjer so ugotovili, da sta oba hudo poškodovana. Zoper povzročitelja nesreče bodo policisti na pristojno tožilstvo podali kazensko ovadbo, so zapisali na policiji.

Hudo poškodovan motorist

O prometni nesreči z udeležbo motorista in voznika osebnega avtomobila so bili policisti s policijske uprave Novo mesto obveščeni v petek okoli 14.30. Policisti policijske postaje Brežice so ugotovili, da je za nesrečo odgovoren 62-leten motorist iz Turčije, ki je zaradi vožnje po levi strani vozišča izgubil oblast nad motorjem in trčil v avtomobil, s katerim se je iz nasprotne smeri pravilno pripeljala 55-letna voznica iz Hrvaške. Hudo poškodovanega motorista so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico.

Vozil pod vplivom alkohola in brez veljavnega vozniškega dovoljenja

Policisti s policijske postaje Brežice so bili v soboto nekaj po 7. uri obveščeni o prometni nesreči v Glogovem Brodu. Opravili so ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je voznik osebnega avtomobila znamke Ford zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad vozilom in s ceste zapeljal v jarek.

24-letni kršitelj, ki nima veljavnega vozniškega dovoljenja, v nesreči ni bil poškodovan in je ob prihodu policistov na kraj nesreče spal v vozilu. Zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti so mu odredili preizkus, vendar je opravljanje preizkusa odklonil. Neregistriran ford mondeo, na katerem sta bili nameščeni različni registrski tablici, ki pripadata drugima voziloma, so zasegli in o številnih kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, so še zapisali na policiji.

Z 2,5 promila alkohola trčil v drug avtomobil

V nedeljo popoldne je v Šmarjeških Toplicah voznik osebnega avtomobila renault clio na dvorišču stanovanjske hiše trčil v ograjo in v parkiran avtomobil ter odpeljal s kraja nesreče. Na podlagi opisa so kršitelja izsledili in ustavili. Ugotovili so, da gre za 20-letnega voznika in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. V litru izdihanega zraka je imel 1,20 miligramov alkohola (2,5 gramov na kilogram). Okoliščine nesreče policisti še preverjajo, o ugotovitvah pa bodo seznanili pristojno tožilstvo, so še sporočili s policije.