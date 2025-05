V torek zvečer okoli 21. ure so reševalce in helikopter nujne pomoči poklicali na zahtevno nočno reševalno akcijo v okolici Salzburga. 21-letni Britanec je med fotografiranjem na znani turistični točki, imenovani Himmelsleiter, pri Annabergu v Lammertalu padel 15 metrov globoko.

Oba planinca, tako 21-letnik kot njegov soplezalec, sta bila sicer ustrezno zavarovana. Poškodovani planinec je naredil usodno napako, ko je med fotografiranjem izpustil varovalo, je poročal Kronen Zeitung.

Hudo poškodovanega gornika s helikopterjem odpeljali v bolnišnico

Ob 22. uri so hudo poškodovanega Britanca z vitlom v reševalni vreči rešili in ga s helikopterjem odpeljali v bolnišnico v Schwarzachu. "Helikopter s Koroške so poklicali, ker ima le ta ustrezno opremo in pooblastila za izvajanje tovrstnih operacij z vitlom ponoči," je pojasnil Thomas Jank.

V zahtevni reševalni akciji na priljubljeni turistični točki so sodelovali helikopter nujne medicinske pomoči Martin 1, policijski helikopter Libelle in gorska reševalna služba iz Salzburga, je še poročal omenjeni časopis.