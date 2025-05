Salkić je konec decembra 2019 v dvižni košari avtodvigala na višino 13,3 metra električarja dvignil do zaslona, ta je košaro tam zapustil, opravil svoje delo, ob vračanju vanjo pa mu je spodrsnilo in je padel na tla. Kljub hitri pomoči in oživljanju je na kraju umrl, poroča Dnevnik. Salkić je lastnik podjetja, ki se ukvarja z montažo LCD-zaslonov, sodišče pa ga je po smrti delavca preganjalo kot enega od podizvajalcev.

Sodba sodišča: 15 mesecev pogojne kazni zaradi malomarnosti

Sodnica Jasmina Javornik ne dvomi, da je prišlo do delovne nesreče. Dodala je, da je bilo Salkiću očitano dejanje v postopku v celoti dokazano. Spoznala ga je za krivega in ga obsodila na 15 mesecev pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo dveh let. Kazen je označila za primerno, med olajševalne okoliščine pa je štela Salkićevo nekaznovanost, oddaljenost dogodka in njegovo malomarnost, poroča Dnevnik.

Zahteva za odškodnino: svojci pokojnega na pot civilne pravde

Pokojnikovo ženo, sina ter še dva sinova iz prejšnje zveze, ki so zahtevali skupno 80 tisoč evrov odškodnine, je napotila na pot pravde, poročajo mediji.

Tožilstvo je sicer zahtevalo leto in pol pogojne zaporne kazni s triletno preizkusno dobo. Po navedbah tožilke Anite Filipčič bi moral Salkić pokojnemu, ker ni bil ustrezno zavarovan in je opremo celo zavrnil, vstop v košaro preprečiti.

Obramba: Salkić ni edini krivec, odgovornost pripisujejo naročniku

Salkićev zagovornik Luka Podjed, ki je sodišču predlagal oprostilno sodbo, je prepričan, da obtoženi ne more biti grešni kozel, na katerega bo padla vsa krivda za tragični dogodek. "Naročnik je kršil vsa možna zakonska določila. Po moji oceni je krivda na njegovi strani," je menil. Dodal je, da bi moral naročnik med drugim poskrbeti za nadzor na delovišču, poročata Delo in Slovenske novice.