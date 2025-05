Pod Šmarno goro vas čaka dom, v katerega se boste vedno znova zaljubili

Dobrodošli v soseski Pod Šmarno goro, kjer se stik z naravo prepleta z vsemi prednostmi sodobnega življenja.

Zadihali boste s polnimi pljuči

Vsaka hiša v soseski Pod Šmarno goro je zasnovana z mislijo na vas. Zunanjost odraža sodoben arhitekturni slog, notranjost pa vam pušča popolno svobodo – da si jo uredite po svojih željah in potrebah. Velika panoramska okna poskrbijo za naravno svetlobo in vas vsak dan znova povežejo z naravo.

Foto: POD ŠMARNO GORO D.O.O.

Naj bo vaš dom odraz vašega življenjskega sloga – ali prisegate na eleganten minimalizem, toplino lesa ali pa želite nekaj čisto tretjega?

Trije tipi hiš, prilagojeni vašim potrebam

V soseski Pod Šmarno goro lahko izbirate med tremi tipi hiš, ki ustrezajo različnim življenjskim slogom. Samostojne vile zagotavljajo popolno zasebnost in mir, atrijske vrstne hiše so popolne za družine, ki cenijo povezanost z naravo in sosedi, medtem ko funkcionalne vrstne hiše ponujajo sodoben in optimiziran prostor za vse, ki stavijo na praktičnost. Vsaka hiša vključuje tudi kletne prostore, ki jih lahko prilagodite po svoji meri – naj bo to telovadnica, ustvarjalni kotiček ali sprostitvena oaza.

Vse na dosegu roke – za udobno in preprosto vsakdanje življenje

Foto: POD ŠMARNO GORO D.O.O.

Vaši otroci bodo lahko hodili v šolo in vrtec kar peš, saj sta oba le nekaj minut hoje stran. To omogoča varnost in udobje, saj ni potrebe po vsakodnevni vožnji, kar vam prihrani čas in skrbi. Od priključka na avtocesto vas loči le 1,5 kilometra, kar pomeni hitro dostopnost do glavnih prometnih povezav in mestnih območij. Bližina avtoceste vam omogoča preprosto in hitro povezavo z različnimi deli Ljubljane in okolico, kar olajša vsakodnevne vožnje v službo, na obiske ali na izlete. Do središča Ljubljane pa je le devet kilometrov, tako da boste lahko v nekaj minutah uživali v vsem, kar prestolnica ponuja – od poslovnih priložnosti do večernih sprehodov ob Ljubljanici.

Aktivno preživljanje prostega časa? Tukaj je to vsakdan

Šmarna gora, kolesarske poti, reka Sava, golf igrišče in Veslaški center Tacen – vse to je le korak stran od vašega novega doma. Lokacija ponuja nešteto možnosti za aktivno preživljanje prostega časa, ne glede na to, ali uživate v mirnih sprehodih v naravi, strastnem kolesarjenju, veslanju po reki ali igri golfa. Šmarna gora vas vabi na raziskovanje svojih številnih poti, medtem ko reka Sava ponuja popolne pogoje za vodne športe in sprostitev ob vodi.

Foto: POD ŠMARNO GORO D.O.O.

Ne glede na to, ali ste aktivni posameznik, par, ki išče skupne trenutke v naravi, ali družina, ki si želi kakovostnega preživljanja prostega časa skupaj – lokacija soseske Pod Šmarno goro vam ponuja vse to in še več.

Varna in povezana skupnost

Soseska Pod Šmarno goro je zaprta skupnost, kjer se boste počutili varno in sproščeno. Tukaj lahko otroci brezskrbno raziskujejo, vi pa se povežete s sosedi ali uživate v svojem miru. Urejeno okolje, kakovostna gradnja in arhitektura, ki diha z naravo, ustvarjajo prostor, kjer boste z veseljem gradili svoje spomine.

Naročnik oglasnega sporočila je POD ŠMARNO GORO D.O.O.