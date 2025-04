Toliko denarja na enem mestu Ljubljana še ni videla #foto #video

V naslednjih od dveh do treh letih se bo širše območje ljubljanske železniške postaje spremenilo do nerazpoznavnosti. Iz globoke luknje na vogalu Trga OF in Dunajske ceste bo zrasla stometrska stolpnica, ki bo najvišja stavba v državi, okoli nje se bo razprostiralo veliko nakupovalno središče z največjih hotelom v Ljubljani, čez progo ob Vilharjevi cesti gradijo 40 metrov visok kompleks s poslovnimi prostori, ki ga bodo zaključevale tri stanovanjske stavbe s skupno 187 stanovanji. Samo investicija v Emoniko, ki je bila pred leti zasnovana kot enoten projekt z železniško postajo, je ocenjena na več kot 350 milijonov evrov. A k temu je treba prišteti še projekta nove železniške in avtobusne postaje ter obsežne naložbe v cestno in komunalno infrastrukturo, vredne več kot pol milijarde evrov.

Omenjene projekte naj bi dokončali do konca leta 2027. Časovnica je po zadnjih napovedih taka: najprej, v drugi polovici leta 2026, naj bi dokončali železniško postajo z vso tirno infrastrukturo in novo postajno dvorano nad tiri.

Ker izkopi z gradbenimi deli pod zemljo niso ne tako obsežni ne tako globoki kot pri Emoniki, dela na novi železniški postaji potekajo razmeroma hitro. Nedavno smo obiskali gradbišče, nastal je ta kratek posnetek:

Gradi konzorcij družb SŽ – Železniško gradbeno podjetje, Kolektor Igin, CGP in GH Holding –, ki je po naročilu direkcije za infrastrukturo dela začel lani oktobra. Gradnja vključuje tudi preureditev sheme peronov in tirov ter razširitev Vilharjevega podhoda, ki predstavlja enega večjih gradbenih zalogajev pri tem projektu. Pogodbena vrednost gradnje je nekaj manj kot 244 milijonov evrov z davkom na dodano vrednost.

Zanimivo je, da v sklopu tega projekta gradijo tudi zaklonišče za 600 ljudi, ki bo imelo dva nadstropja in bo skupno železniški in avtobusni postaji, ki je še niso začeli graditi.

Gradbena jama novega zaklonišča železniške in avtobusne postaje za 600 ljudi Foto: Ana Kovač

Na gradbišču je že videti obrise novih železniških peronov.

Foto: Ana Kovač

Tako bodo peroni videti po dokončanju.

Foto: Sadar+Vuga

Emonika: najprej počasi, nato bliskovito

Gradnja kompleksa Emonika, ki so jo v OTP banki zaupali avstrijskemu gradbincu Strabag, na videz poteka počasi. Aprila lani je bil pogled na gradbišče takšen:

Foto: Bojan Puhek Leto kasneje so gradbeni delavci izkopali in utrdili gradbeno jamo s predvidenimi štirimi nadstropji. Od tega trenutka naprej bo gradnja objektov potekala hitro, marsikdo bo začuden nad obsežnostjo projekta. Zaključek del je predviden leta 2027 – verjetno v drugi polovici leta. Investicijo so konec lanskega leta ocenili na 350 milijonov evrov.

Foto: Gaja Hanuna

Tako bo ta del Emonike na vogalu Trga OF in Dunajske ceste s stometrsko poslovno stolpnico in nakupovalnim središčem s hotelom videti po dokončanju.

Foto: Elea iC; Emonika

Izkop tako velike gradbene jame je mukotrpno in dolgotrajno opravilo, ki so ga upočasnile še arheološke raziskave.

Foto: Gaja Hanuna

Dobro je videti nastavke bodočih podzemnih etaž.

Foto: Gaja Hanuna

Avtobusne postaje še niso začeli graditi

Kmalu se bo na širšem območju ljubljanske železniške postaje odprlo še eno veliko gradbišče. Generalni direktor Slovenskih železnic Dušan Mes je pred kratkim napovedal, da bodo gradbeno dovoljenje za avtobusno postajo ob Vilharjevi cesti, ki bo povezana z železniško postajno dvorano nad tiri, pridobili sredi maja, gradnjo pa bi lahko začeli v jesenskih mesecih. Po trenutnem terminskem načrtu bi postajo zgradili do konca leta 2027.

Bodoča avtobusna postaja ob Vilharjevi cesti Foto: Slovenske železnice Po ocenah Slovenskih železnic iz lanskega leta bo gradnja avtobusne postaje s 30 peroni ob Vilharjevi cesti stala 75 milijonov evrov, a bo temu treba dodati še okoli deset milijonov evrov za gradnjo južnega terminala ob Masarykovi cesti, kjer načrtujejo dodatnih 12 avtobusnih peronov. Ta terminal naj bi dokončali leta 2029.

Če ste se izgubili ob prebiranju o vseh projektih, spodnji video prikazuje, kako naj bi se ta predel Ljubljane spremenil v prihodnjih letih:

Za ceste in drugo komunalno infrastrukturo več kot sto milijonov evrov

Največ preglavic bo meščanom in obiskovalcem povzročila gradnja novih cest in druge komunalne infrastrukture. Dela na železniškem nadvozu nad Dunajsko cesto, ki bo stal dobrih 40 milijonov evrov, še nekaj milijonov pa naj bi šlo za ureditev odvodnjavanja v podvozu, v prometu kljub prvotnim strahovom niso povzročila prometnega kolapsa, a dejstvo je, da bodo zapore v naslednjih letih še precej hujše.

Masarykova cesta in Trg OF se širita v štiripasovnico, obsežna bo preureditev šmartinskega podvoza, ki bo prav tako bistveno širši, prometno bo preurejena tudi Vilharjeva cesta. V predlogu odloka o opremljanju stavbnih zemljišč na območju zazidalnega načrta za ljubljansko železniško postajo so investicije v cestno in drugo komunalno infrastrukturo ocenjene na 72 milijonov evrov, a v to ni zajeta celotna investicija v šmartinski podvoz, glede na to, da je bila ocena narejena v letu 2022, bodo stroški verjetno še bistveno višji.

Ljubljanski župan Zoran Janković je napovedal, da si bo občina prizadevala te projekte končati leta 2027.