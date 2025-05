Kaj je ganglion? Vzroki, simptomi in zdravljenje.

Ganglion se najpogosteje pojavi kot mehka, napihnjena bulica v bližini sklepov ali kit, predvsem na zapestju, stopalu, kolenu ali prstih. Čeprav za zdravje ne predstavlja večje nevarnosti, lahko zaradi pritiska na živce ali omejevanja gibljivosti povzroča bolečine, nelagodje ter motnje gibanja.

Zdravljenje ganglionov je močno odvisno od posameznikovih težav. Če ganglionska cista ne povzroča težav, tudi ne potrebuje posebnega zdravljenja, saj v veliko primerih omenjene ciste čez čas izginejo. Kadar pa ganglion povzroča težave in sproža simptome, ki vplivajo na vaše zdravje, je smiselno obiskati zdravnika.

Če se v zadnjem času soočate s težavami, ki vam jih povzroča ganglion, je priporočljivo, da se posvetujete s specialistom fizioterapije

Ganglion ali ganglionska cista

Ganglioni so s tekočino napolnjene tvorbe, ki se običajno pojavijo na rokah, zapestju, kolenu ali stopalu. Čeprav večina teh ne povzroča večjih težav, so lahko večkrat vzrok bolečin, občutljivosti in omejene gibljivosti.

Ali ste vedeli, da se ganglioni najpogosteje pojavijo na zapestju, lahko pa se razvijejo tudi ob drugih sklepih?

Čeprav natančen vzrok njihovega nastanka ni znan, se domneva, da gre za posledico ponavljajočih se mikroskopskih poškodb, ki povzročijo degeneracijo vezivnega tkiva. Med drugim je bilo v znanstvenih študijah ugotovljeno, da ganglioni predstavljajo kar 60 do 70 odstotkov vseh mehkotnivih tvorb na roki in zapestju.

Tako imenovane ganglionske ciste se lahko pojavijo v vseh starostnih obdobjih, vendar so najpogostejše pri ženskah med 20. in 50. letom starosti, ki imajo za njihov nastanek za razliko od moških kar trikrat večjo verjetnost!

Kako prepoznati ganglion?

Ganglioni se pri kliničnem pregledu najpogosteje kažejo kot majhne tvorbe, v velike od enega do dva centimetra, ki jih posameznik lahko zatipa že povsem samostojno. Pacienti, ki zaradi gangliona obiščejo kliniko Medicofit, opisujejo občutek čvrste, neestetske, gumijaste izbokline.

Običajno so ganglioni pritrjeni na globlje strukture, kot sta sklepna ovojnica ali ovojnica kit. Pomembno je poudariti, da koža nad nastalo cisto ni spremenjena – ni toplejša, pordela ali vneta, kar nakazuje na benignost tvorbe!

Ganglion je napolnjen z gosto, prozorno tekočino, bogato s hialuronsko kislino in mukopolisaharidi!

V večini primerov je za postavitev diagnoze gangliona dovolj že temeljit klinični pregled, ki vključuje tipanje področja, oceno gibljivosti sklepa ter lokalno občutljivost.

V primerih, ko je ganglion skrit– torej ni tipen ali viden, a pacient kljub temu navaja bolečine ali druge težave, je ključna magnetna resonanca (MR). Ta omogoča natančen vpogled v mehka tkiva in potrdi prisotnost ciste, ki bi sicer ostala neopažena.

Simptomi gangliona, o katerih najpogosteje poročajo pacienti, so:

bolečino, ki se lahko širi v druga področja (pri ganglionu na zapestju se bolečina širi po roki navzgor),

bolečino ob aktivnosti ali pritisku na ganglion,

zmanjšano gibljivost sklepa ter

zmanjšano moč okoliških mišic.

Čeprav o bolečini, vezani na ganglion, poročajo številni pacienti, je ta običajno blaga. Pogosteje gre za neprijeten moteč občutek, ki lahko spremlja določene gibe, vendar redko resno ovira dnevne aktivnosti.

Za mnoge je bolj kot sama bolečina nadležen predvsem občutek pritiska ali zategovanja na mestu nastale ganglionske tvorbe!

Obstaja več možnosti zdravljenja

Zdravljenje gangliona poteka postopno. V primeru bolečine, funkcionalnih omejitev ali estetskih motenj se v večini izvedejo posegi z injekcijo protivnetnih snovi. Kadar se simptomi kljub temu ponavljajo ali vztrajajo, je smiselna kirurška odstranitev gangliona.

Ali ste vedeli, da se približno 58 odstotkov ganglionskih cist lahko sčasoma razreši spontano? Zdravljenje je lahko konservativno ali kirurško, pri čemer ima vsak pristop svoje prednosti in omejitve!

Novejša literatura sicer kaže, da konservativne metode pri trajni odpravi ciste večinoma niso učinkovite, vendar vedno nudijo simptomatsko olajšanje pri pacientih, ki se želijo izogniti operaciji.

Kirurški poseg, ki vključuje odstranitev gangliona, ima nižjo stopnjo ponovitve, vendar je povezan z večjo verjetnostjo zapletov in daljšim obdobjem okrevanja!

Po operaciji je za uspešno rehabilitacijo gangliona ključna specialna fizioterapija . Ta pospeši celjenje, prepreči otrdelost sklepov ter povrne polno gibljivost in moč zapestja. Program zajema aktivne in pasivne vaje, v določenih primerih pa tudi uporabo naprednih instrumentalnih aparatur, ki zmanjšujejo bolečine in morebitna vnetja.

Za eno najpreprostejših konservativnih metod zdravljenja ganglionov velja aspiracija, pri kateri se iz ganglionske ciste izčrpa tekočina. Kljub enostavnosti postopka pa ima ta metoda visoko verjetnost ponovitve, saj večina raziskav kaže, da se več kot polovica ganglionov, zdravljenih zgolj z aspiracijo, razvije ponovno.

Priporoča se specializirana fizioterapevtska obravnava

Po kirurškem ali konservativnem posegu gangliona ključni del obravnave predstavlja specializirana fizioterapija, ki pacientu pomaga povrniti polno funkcionalnost sklepa, izboljša gibljivost in zmanjša tveganje za ponoven nastanek ciste.

V kliniki Medicofit strokovnjaki nudijo celovit pristop za obravnavo gangliona, ki vključuje vse potrebne postopke za čim hitrejše in učinkovito zdravljenje!

Operativnemu posegu sledi krajša faza imobilizacije. Ko je operirano področje stabilizirano, se začne intenzivnejša fizioterapija, ki je ključna za optimalno obnovo in vrnitev funkcionalnosti sklepa. V kliniki Medicofit za obravnavo gangliona izvajajo te postopke zdravljenja:

Gibalna terapija

Sprva so v ospredju pasivne vaje, kjer terapevt sklep nežno premika, da bi preprečil togost in povečal obseg gibanja. Ko je gibljivost optimalna, se preide na aktivne vaje, kjer pacient postopoma pridobiva večji nadzor nad gibanjem.

Krepitev mišic

Po kirurškem posegu je pomembno okrepiti tudi mišice okoli sklepa. Specifične vaje za krepitev spodbujajo ponovno vzpostavitev moči in koordinacije. Program krepitve je zastavljen progresivno, kar omogoča varno in učinkovito pridobitev ustrezne mišične moči.

Postopki za zmanjšanje bolečin in vnetja

Za zagotavljanje dolgoročnih rezultatov se v kliniki Medicofit, poleg gibalne terapije, uporablja tudi sodobna instrumentalna terapija, ki preprečuje vnetja, spodbuja celjenje in lajša bolečine. Najnovejše tehnologije zdravljenja vključujejo uporabo Summus laserske terapije, Wintecare TECAR terapije, EMS Dolorclast udarnih valov, PERISO diamagnetne terapije ter ultrazvočne krioterapije SIXTUS.

Učinkovite so tudi nekatere manualne tehnike, ki pomagajo pri izboljšanju gibljivosti in sproščanju okoliških struktur!

Ne glede na to, ali se odločite za konservativno ali operativno zdravljenje gangliona, ima fizioterapija pomembno vlogo pri vzpostavitvi normalne funkcionalnosti prizadetega področja.

Primer uspešnega fizioterapevtskega zdravljenja gangliona Po kirurški odstranitvi gangliona na levem zapestju je kliniko Medicofit obiskala 48-letna gospa Gabrijela. Ganglion je gospe povzročal resnejše težave – imela je pooperativne bolečine in čutila je mravljinčenje v prstih, opazni sta bili tudi zmanjšana moč stiska roke in slabša gibljivost prstov. Operativni poseg je delno pripomogel k zmanjšanju težav. Ganglion ni bil več viden, gospa pa je med uvodnim diagnostičnim pregledom pri fizioterapevtu poročala o odsotnosti mravljinčenja. Kljub temu je še vedno imela težave z gibljivostjo in močjo leve roke. Na podlagi klinične slike je fizioterapevt predlagal celostni desettedenski pristop k zdravljenju funkcionalnih težav. Na mestu kirurškega posega sta se intermitentno izvajala TECAR terapija in terapija z udarnimi valovi za pospešitev regeneracije tkiva. Za izboljšanje gibljivosti se je izvajalo pasivno razgibavanje kot tudi aktivne vaje, ki so vključevale principe tehnike PNF in tehnike drsenja tetiv. Terapije so dodatno vključevale še specialne manualne tehnike za obravnavo brazgotine in sproščanja mehkih tkiv. Do konca fizioterapevtskega zdravljenja je Gabrijela učinkovito izboljšala gibljivost prstov, občutno pa se je povečala tudi moč mišic leve roke. Gospa je poročala o uspešni odpravi bolečin in povrnitvi popolne funkcije prstov in zapestja.

Celostni pristop omogoča učinkovito zdravljenje!

Klinika Medicofit je na področju fizioterapije in rehabilitacije vodilna, saj nudi celovit pristop k zdravljenju raznovrstnih patologij. Njihovi strokovnjaki imajo glede specialne rehabilitacije večletne izkušnje, s katerimi so do zdaj pomagali že marsikomu!