XYZVerse čez noč zbral en milijon dolarjev, predprodaja poskočila na 13 milijonov dolarjev

Povpraševanje po $XYZ narašča, saj se njegova tržna kapitalizacija približuje mejnemu znesku 15 milijonov dolarjev

Projekt XYZVerse ($XYZ), ki združuje svet športa in kriptovalut, je pritegnil veliko zanimanje vlagateljev. Za razliko od običajnih memecoinov se XYZVerse predstavlja kot dolgoročna pobuda z jasno začrtano potjo in aktivno skupnostjo. Projekt je bil nedavno tudi priznan kot Najboljši NOVI meme projekt, kar še dodatno krepi njegov ugled.

Cenovna dinamika in načrti za kotacijo

Med fazo predprodaje je žeton $XYZ izkazal stabilno rast. Od začetka se je njegova cena zvišala z 0,0001 ameriškega dolarja na 0,003333 ameriškega dolarja, pri čemer bo naslednja faza ceno potisnila še višje — na 0,005 ameriškega dolarja. Končna cena v predprodaji bo znašala 0,02 ameriškega dolarja, nato pa bo žeton kotiran na večjih centraliziranih in decentraliziranih borzah.

Predvidena cena ob kotaciji znaša 0,10 ameriškega dolarja, kar bi lahko prvotnim vlagateljem prineslo do tisočkratne donose, če bo projekt dosegel ustrezno tržno kapitalizacijo.

Doslej je bilo zbranih že več kot 13 milijonov ameriških dolarjev, predprodaja pa se približuje še enemu pomembnemu mejniku – 15 milijonom ameriških dolarjev. Ta hitri napredek kaže na močno povpraševanje tako med malimi kot tudi institucionalnimi vlagatelji.

Zmagovalci so nagrajeni

V XYZVerse skupnost vodi igro. Aktivni člani niso zgolj opazovalci – za svojo predanost so nagrajeni z airdropi žetonov XYZ. To je igra, kjer največji navdušenci dosežejo največje zmage.

Pot do zmage

Z dobro zasnovano tokenomiko, strateškimi kotacijami na centraliziranih (CEX) in decentraliziranih borzah (DEX) ter rednim uničevanjem žetonov (token burns) je $XYZ zgrajen za uspeh na dolgi rok. Vsak korak je zasnovan tako, da krepi ceno, spodbuja rast in združuje skupnost vernikov, ki verjamejo, da je to začetek nečesa legendarnega.

Shiba Inu (SHIB)

Shiba Inu je v zadnjem času zabeležil opazne cenovne premike. V preteklem tednu se je cena SHIB zvišala za 19,86 odstotka, kar kaže na močno kratkoročno rast. V zadnjem mesecu se je povečala za 21,29 odstotka, kar nakazuje nadaljnje zanimanje vlagateljev. Vendar pa se je v zadnjih šestih mesecih cena znižala za 41,16 odstotka, kar odraža precejšen padec vrednosti v tem obdobju.

Trenutno se SHIB trguje v razponu med 0,00001305 ameriškega dolarja in 0,00001803 ameriškega dolarja. Najbližja raven odpora je pri 0,00002015 ameriškega dolarja. Preboj te ravni bi lahko vodil do testiranja druge ravni odpora pri 0,00002512 ameriškega dolarja. Na spodnji strani je najbližja podpora pri 0,00001019 ameriškega dolarja, globlja podpora pa pri 0,000005210 ameriškega dolarja. Desetdnevno enostavno drseče povprečje (SMA) znaša 0,00001535 ameriškega dolarja, kar je nekoliko pod stodnevnim SMA pri 0,00001574 ameriškega dolarja, kar kaže na konsolidacijo.

Tehnični indikatorji kažejo mešane signale. Indeks relativne moči (RSI) je pri 39,37, kar se približuje območju preprodaje in bi lahko pritegnilo kupce. Stohastični oscilator je pri 27,93, kar prav tako namiguje na mogočo podcenjenost. Po drugi strani pa je MACD negativen pri –0,0003018, kar kaže na morebiten medvedji trend. Ti dejavniki nakazujejo, da bi se cena SHIB lahko odbila od trenutnih podpornih ravni ali še naprej upadala, če se bo pritisk prodaje nadaljeval.

Cardano (ADA)

Cardano je v zadnjem obdobju zabeležil pomembna gibanja. V preteklem tednu se je cena povečala za 18,37 odstotka. V zadnjem mesecu je narasla za 19,09 odstotka, v zadnjih šestih mesecih pa za 35,75 odstotka, kar kaže na močan vzpon in pozitiven zagon.

Trenutno se ADA trguje med 0,68 ameriškega dolarja in 0,89 ameriškega dolarja. Najbližja raven odpora je pri 0,97 ameriškega dolarja, najbližja podpora pa pri 0,56 ameriškega dolarja. Če ADA prebije upor, bi lahko dosegla 1,17 ameriškega dolarja, kar predstavlja približno 31-odstotno rast. Če pa pade pod podporo, bi se lahko spustila na 0,36 ameriškega dolarja, kar pomeni približno 47-odstotni padec.

Tehnični kazalniki so mešani. RSI znaša 40,91, kar je pod nevtralno vrednostjo 50. To pomeni, da ni v območju prekupljenosti. Desetdnevno in stodnevno SMA sta obe pri 0,80 ameriškega dolarja, kar kaže na stabilnost. MACD je negativen pri –0,007930, kar pomeni mogoče nadaljevanje medvedjega trenda. Stohastični oscilator pa je pri 23,89, kar je blizu območja preprodaje in lahko nakazuje možnost popravka navzgor. Na podlagi teh podatkov bi ADA lahko doživela večjo volatilnost, vendar ima potencial za rast, če prebije odpore.

Čeprav imata SHIB in ADA potencial, XYZVerse s svojo inovativno združitvijo športa in memov ter eksplozivno rastjo izstopa kot vodilni tekmec v rastočem bikovskem trgu. Za več informacij o XYZVerse (XYZ) obiščite:

https://xyzverse.io/, https://t.me/xyzverse in https://x.com/xyz_verse.

Naročnik oglasnega sporočila je LA KADJ LLC.