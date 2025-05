Harmonikar in glasbenik Boštjan Konečnik je izdelal največjo frajtonarico (diatonično harmoniko) na svetu, na katero je mogoče igrati. "Glede na to, da je frajtonarica eden pomembnejših kulturnih simbolov Slovenije in najbolj popularno glasbilo v Sloveniji ter priljubljena pri vseh generacijah, si zasluži eno izvedbo v malo večji dimenziji," je o diatonični harmoniki, ki v višino meri 151,5 centimetra in je težka skoraj 30 kilogramov, za Siol.net povedal Konečnik.

Boštjan Konečnik je znano ime na slovenski glasbeni sceni, predvsem po svojih avtorskih skladbah, ki v aranžmajih vedno vsebujejo igranje na diatonično harmoniko. Ta je Konečnikov prepoznavni znak, nanjo pa igra že več kot 40 let, skoraj vsak dan.

Kot je za Siol.net povedal Konečnik, je prepričan, da je frajtonarica eden pomembnejših kulturnih simbolov Slovenije in najbolj priljubljeno glasbilo v Sloveniji pri vseh generacijah, zato je bil prepričan, da si to glasbilo zasluži izvedbo v malo večjih dimenzijah. "Vesel sem, da so tudi mladi ta inštrument sprejeli in se ga ne sramujejo več kot nekoč," je še povedal Konečnik in ob tem dodal, da slovenska ljudska pesem najlepše zazveni prav ob spremljavi diatonične harmonike.

Tako Konečnik zaigra na največjo diatonično harmoniko na svetu:

Boštjan Konečnik na frajtonarico (diatonično harmoniko) igra že več kot 40 let. Napisal in posnel je okoli 250 skladb, zase in za druge izvajalce. Pred kratkim je nizozemska založba izdala njegovo malo in veliko gramofonsko ploščo. Foto: osebni arhiv Boštjan Konečnik na frajtonarico (diatonično harmoniko) igra že več kot 40 let. Napisal in posnel je okoli 250 skladb, zase in za druge izvajalce. Pred kratkim je nizozemska založba izdala njegovo malo in veliko gramofonsko ploščo. S harmoniko je Konečnik že nastopal na Kitajskem, Japonskem, v Braziliji, Ameriki in UAE ter po celi Evropi. Pred dvajsetimi leti je tudi računalniško modeliral in izdelal svojo prvo harmoniko za diplomsko delo na Fakulteti za strojništvo v Mariboru. Med najbolj znane Konečnikove skladbe spadajo Borovničke, Gostilna je moj dom, Frajtonar'ca je prava stvar in druge. V bližnji prihodnosti pa pripravlja tudi izdajo novih skladb, eno izmed njih bo izdal z zasedbo Atomik Harmonik v njihovem starem slogu, za katero pravi, da bo resnična in zanimiva. Kmalu bo izdal tudi preprost valček Vedno, ko lipa cveti, ki bo izšla v slovenščini in nemščini.

Želja, da bi izdelal največjo frajtonarico na svetu, pri Konečniku tlela že dolgo

Želja, da izdela največjo frajtonarico na svetu, na katero se da normalno zaigrati, je bila pri Konečniku prisotna že zelo dolgo. "Pred približno dvema letoma sem se s skicami in idejami za to harmoniko ustavil pri podjetju Goti harmonike nad Trojanami in skupaj nam je uspelo ustvarit to posebno harmoniko, ki meri v višino kar 151,5 centimetrov in je težka skoraj 30 kilogramov," nam je o izdelavi največje frajtonarice na svetu, na katero se da igrati, in jo je poimenoval FrajTONKA, zaupal Konečnik.

Foto: osebni arhiv Boštjan Konečnik

Sprva je želel izdelati harmoniko, ki bi bila višja še za dobrih 10 centimetrov, vendar se potem nanjo ne bi dalo zaigrati. Prav zato je Konečnik višino prilagodil pogoju, da se lahko na instrument normalno zaigra. "V prihodnosti bom velikost prilagodil moji rasti ... bolj kot bom rastel, večja bo harmonika," se pošali Konečnik.

Še pred FrajTONKO je izdelal FrajMINIKO

Še preden je Konečnik svetu predstavil svojo FrajTONKO, je že izdelal eno najmanjših frajtonaric na svetu in jo poimenoval FrajMINIKA. Ta harmonikarja spremlja na vseh njegovih nastopih, v višino meri le 18,5 centimetrov in je težka le dobre tri kilograme. Prvo njegovo izvenserijsko harmoniko po njegovih željah pa mu je že pred leti izdelal Jožko Rutar iz podjetja Rutar harmonika.

Konečnik s FrajTONKO in FrajMINIKO Foto: osebni arhiv Boštjan Konečnik

