Umrl je legendarni slovenski glasbenik, avtor, harmonikar in član Ansamblov bratov Poljanšek Rudi Poljanšek, je poročal Veseljak.

Rudi Poljanšek se je pretekli teden poslovil po kratki, a težki bolezni, zaradi katere so tudi dvakrat prestavili koncert ob 50-letnici delovanja Ansambla bratov Poljanšek. Koncert bi moral biti v soboto, 11. maja, a so ga organizatorji in družinski člani zaradi Rudijeve bolezni prestavili na september.

Ansambel z bratoma ustanovil leta 1971

Poljanšek se je rodil 13. januarja 1953, prvo skladbo pa je napisal leta 1964, ko je obiskoval peti razred osnovne šole, ubesedilil pa jo je njegov brat Danilo. Za svoj ansambel, ki ga je soustvaril leta 1971 s svojima bratoma Danilom in Mirom, je ustvaril blizu 50 izvirnih skladb, je še poročal Veseljak.

Leta 1980 je Poljanšek z ansamblom posnel prvo televizijsko oddajo, komponiranja pa se je resno lotil leta 1988. Zadnja leta je Poljanšek veliko časa poleg harmonike namenjal tudi slikanju.

