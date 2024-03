Znani slovenski harmonikar uspešno premagal raka

Slovenski harmonikar Franc Mihelič, ustanovitelj priljubljenega Ansambla Franca Miheliča, je za Radio Veseljak potrdil, da je po daljši bolezni uspešno premagal raka in lahko spet igra. Ob tem se je zahvalil številnim, ki so mu stali ob strani, pozabil pa ni niti na priznanega kirurga Erika Breclja.

Franc Mihelič, ki je v nedeljo dopolnil 75 let, se je z rakom boril dalj časa, zdaj pa ga je tudi uspešno premagal. "Družina mi pomeni veliko, ne samo v javnem glasbenem nastopanju, ampak nasploh. Pravo vrednost sem odkril šele zdaj, ko sem bil bolan. Vsi so mi stali ob strani, mi vsestransko pomagali, me bodrili in zelo pozorno skrbeli zame," je povedal za Radio Veseljak in dodal: "Zdaj je rezultat tu – spet sem zdrav in spet lahko igram!"

S slovenskim zdravstvom ima pozitivno izkušnjo

Ob dolgotrajni terapiji, številnih obsevanjih in zahtevnem kirurškem posegu na črevesju so mu poleg družine ob strani stali številni zdravniki, ki se jim je javno zahvalil. "Res iskrena hvala!" je poudaril in dodal, da je v medijih povedanega preveč slabega o našem zdravstvu: "Sam imam popolnoma drugačno izkušnjo. Vsi našteti so mi pomagali izjemno strokovno, srčno in nesebično."

Še posebej se je zahvalil zdravnikoma iz ZD Ribnica Alenki Nadler Žagler in Luki Valčiću, medicinskima sestrama Dominiki Arko in Renati Troha, onkologoma Mariji Ignjatović in Petru Korošcu ter kirurgoma Ibrahimu Edhemoviću in Eriku Breclju. Povedal je še, da zdaj spet vsak dan igra in že piše nove pesmi.

Mihelič velja za utemeljitelja petprstnega igranja na diatonično harmoniko. Velja za legendo narodnozabavne glasbe, saj ga postavljajo ob bok Slavku Avseniku in Lojzetu Slaku. Ansambel Franca Miheliča je ustanovil leta 1970 skupaj z ženo Bernardo. Danes so poleg njiju v ansamblu še kitarist Milan Kokalj, pevec Ivan Hudnik in njun sin, kontrabasist Tadej Mihelič. Med njihovimi najbolj znanimi pesmimi so Veseli Ribn'čan, Kjer lastovke gnezdijo in Ob koncu tedna.

Člani Ansambla Franca Miheliča (od leve proti desni): kitarist Milan Kokalj, harmonikar Franc Mihelič, pevca Bernarda Mihelič in Ivan Hudnik ter kontrabasist Tadej Mihelič Foto: Mediaspeed

