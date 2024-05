Umrla je Manca Košir

V 77. letu starosti je umrla slovenska novinarka, publicistka, voditeljica in nekdanja filmska igralka Manca Košir, so potrdili v krogu njene družine. Od leta 2019, ko so ji prvič postavili diagnozo, se je borila z rakom. Pogreb umrle bo javen in odprt za vse, je na družbenem omrežju Facebook sporočila njena hči Tina Košir.

Igralka, novinarka, voditeljica, aktivistka

Manca Košir je leta 1969 diplomirala iz matematike in fizike, šest let pozneje še na nekdanji Fakulteti za sociologijo, politične vede in novinarstvo, leta 1987 pa je pridobila tudi naziv doktorice filoloških ved.

Kariero v javni sferi je Koširjeva pričela kot filmska igralka, med drugim se je bomo spominjalo po vlogah v filmih Breza, To so Gadi, Sreča na vrvici, Ko pride lev.

V novinarske vode se je podala leta 1970. Na začetku je pisala za Mladino, nato pa tudi za Tedensko tribuno in Teleks. 18 let, od leta 1982 do leta 2000, je bila tudi članica uredništva Nove revije.

Koširjeva je bila tudi voditeljica oddaje Čas za Manco, posvečala pa se je tudi aktivističnim dejavnostim, kot je bilo zavzemanje za preprečevanje izrinjanja slovenščine iz javnega življenja še v času Jugoslavije.

Leta 2019 so ji prvič diagnosticirali bolezen rak. Takrat je prestala zahtevno operacijo, v kateri so ji odstranili del kosti in bezgavke. Foto: Mediaspeed

Profesorica, pisateljica, političarka

Kot izredna profesorica za novinarsko sporočanje, vzgojo za medije in novinarsko etiko je bila Koširjeva kar četrt stoletja zaposlena na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani. Upokojila se je leta 2005.

Koširjeva se je podpisala tudi pod 16 knjig ter več znanstvenih, poljudnoznanstvenih in strokovnih člankov.

Letos je Manca Košir tudi kandidirala za volitve v Evropski parlament, in sicer na listi stranke Vesna. Že leta 2011 je medtem na listi Stranke za trajnostni razvoj Slovenije kandidirala na državnozborskih volitvah.

Leta 2019 so Manci Košir prvič diagnosticirali bolezen rak. Takrat je prestala zahtevno operacijo, v kateri so ji odstranili del kosti in bezgavke. Leta 2022 je potrdila, da se je znova srečala s to zahbrtno boleznijo.



Aprila letos je Koširjeva v epizodi slovenskega podcasta Aidea razkrila, da je imela zaradi raka kar 30 obsevanj, bolezen in zdravljenje pa sta na njenem telesu pustila precejšnje posledice.