Nesojeni Guinnessov rekorder Robert Goter razkril, kaj je šlo narobe

"Po dvournem spancu sem kot nov, zdaj bi zlahka igral še 24 ur," je v videu, objavljenem na družbenih omrežjih, dejal slovenski harmonikar Robert Goter, potem ko je postavil nov slovenski rekord v neprekinjenem igranju na harmoniko. Igral je 58 ur, 21 minut in 24 sekund, kar je bilo dovolj za slovenski rekord, ni pa mu uspelo zrušiti Guinnessovega, ki znaša 80 ur, 53 minut in 28 sekund.

A Goter se še zdaleč ni predal, ampak bo podvig ponovil. "Imamo še ogromno rezerve," je dejal. "Dobili smo ogromno izkušenj za naslednjič, ko se bomo tega lotili. Komaj čakam."

Kot je povedal, so mu tokrat preveč energije vzele priprave na projekt. "Cel teden prej sem se preveč ukvarjal z organizacijo in že na podiranje rekorda sem prišel utrujen. Zadnjo noč pred tem sem spal štiri ali pet ur," je pojasnil. "Rezerve je toliko, da bi naslednjič res lahko padel svetovni rekord."

"Mogoče sem se res preveč razdajal in premalo osredotočal na podiranje rekorda," je še dejal Goter, ki ima za sabo 40 let igranja in zabavanja ljudi s harmoniko. "To sem jaz. Se mi zdi, da se je treba razdajati za ljudi. Vesel sem, da sem povezal Slovenijo, vesel sem, da so bile vrste, trume ljudi, ki so hoteli priti v Vilo Bianca, a preprosto niso mogli, ker je bilo vse zasedeno," je dejal.

Zahvalil se je vsem, ki so ga ob podvigu podpirali in donirali, dogodek je bil namreč tudi dobrodelne narave. Kot je dejal, je z igranjem zbral več kot deset tisoč evrov za Medobčinsko zvezo prijateljev mladine Velenje, ki bo sredstva namenila za letovanja otrok.