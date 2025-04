Velenjčan Robert Goter je z igranjem na harmoniko 58 ur, 21 minut in 24 sekund postavil nov slovenski rekord v najdaljšem neprekinjenem igranju na ta instrument. Guinessovega rekorda, ki znaša 80 ur, 53 minut in 28 sekund, pa mu ni uspelo doseči.

Goter, sicer svetovni prvak v igranju na diatonično harmoniko, je izziv začel 1. aprila ob 9. uri, za dosego novega Guinessovega rekorda pa bi moral igrati vsaj do petka zvečer. Rekord 80 ur, 53 minut in 28 sekund, ki ga je želel preseči, ima v lasti Francozinja Christelle De Franceschi.

Čeprav mu Guinessovega rekorda ni uspelo preseči, je za nekaj ur presegel slovenski rekord, ki ga je leta 2023 postavil njegov učenec Anže Krevs. Na harmoniko je igral 53 ur, 53 minut in 53 sekund, Robert Goter pa je njegov čas zdaj izboljšal za dobre štiri ure. Izziv je opravljal v Vili Bianci v Velenju, ves čas pa so ga spodbujali ekipa, prijatelji in drugi gledalci.

Dogodek, s katerim je obeležil 40 let igranja harmonike, je bil tudi dobrodelne narave, saj je z njim zbiral sredstva za otroke v stiski. Namenil jih bo Medobčinski zvezi prijateljev mladine Velenje za letovanje otrok.

