AMTK Velenje bo konec tedna pripravil 40. izvedbo relija Velenje, ki je avtomobilska dirka z najdaljšo tradicijo v Sloveniji. Reli so prvič organizirali leta 1984, ko je štel za slovensko republiško prvenstvo. Dve leti pozneje je bil prvič del državnega prvenstva takratne Jugoslavije. Reli je do zdaj največkrat dobil Rok Turk, ki ima šest zmag, Brane Kuzmič pa štiri. Po tri zmage so zbrali Darko Peljhan, Aleks Humar, Andrej Jereb in Tomaž Jemc.

V petek popoldne in soboto bo na sporedu enajst hitrostnih preizkušenj v skupni dolžini 133 kilometrov. Zaradi dolžine ima reli za državno prvenstvo točkovni koeficient 1,5 in zato bodo rezultati na tej dirki zelo pomembni za vse tiste, ki si obetajo visoke uvrstitve v skupni razvrstitvi državnega prvenstva.

Petek, 23. maj 2025

14.30 - štart relija, Vista Park Velenje

14.53 - HP 1 Strmina–Zavodnje (15,6 km)

15.36 - HP 2 Šentilj–Ponikva (9,1 km)

17.46 - HP 3 Strmina–Zavodnje (15,6 km)

18.29 - HP 4 Šentilj–Ponikva (9,1 km)

20.05 - HP 5 Superspecial Vista Park (3,9 km)

Sobota, 24. maj 2025

10.48 - HP 6 Vinska Gora (11 km)

11.26 - HP 7 Lokovica–Skorno (12,4 km)

12.04 - HP 8 Ravne (16,3 km)

14.12 - HP 9 Vinska Gora (11 km)

14.50 - HP 10 Lokovica–Skorno (12,4 km)

15.28 - HP 11 Ravne (16,3 km)

16.23 - Cilj relija, Vista Park Velenje

Zaključek lanskega relija v Velenju Foto: Gregor Pavšič

Prvi favorit relija je šestkratni zmagovalec Rok Turk (hyundai i20 rally2, sovoznica Blanka Kacin), ki je dobil tudi uvodni reli Vipavska dolina. Turkova prednost pred tekmeci je letos manjša kot lani, prav v Velenju pa se bo že dobro videlo, kako resen odpor lahko prvaku Turku nudita Marko Grossi (citroën C3 rally2, sovoznik Zoran Raštegorac) in Mark Škulj (citroën C3 rally2, sovoznica Pia Šumer). Vsi trije so bili tudi najhitrejši na uvodnem reliju državnega prvenstva, kjer je na kilometer hitrostne preizkušnje zmagovalca Turka in tretjega Škulja ločilo le pol sekunde.

Rok Turk in Blanka Kacin sta svojo prvo zmago v skupni razvrstitvi slavila pred desetimi leti prav v Velenju.

V boju za najvišja mesta v skupni razvrstitvi bodo še Ivan Hrženjak (hyundai i20 rally2, sovoznik Rok Gomizelj) in oba najhitrejša dirkača razvrstitve Masters Mitja Klemenčič (škoda fabia R5, sovoznik Vili Ošlaj) in Aleš Zrinski (škoda fabia rally2, sovoznik Metod Kurent). Čeprav je reli del pokala Mitropa, tokrat na zmagovalnih stopničkah pričakujemo slovenske posadke.

Video: Atraktivno lani na reliju Velenje

Video: Najožji odsek relijev v Sloveniji je v Velenju

Foto: Gregor Pavšič

Zanimivo bo v Diviziji 2, kjer je prvi reli dobil novinec v tem razredu Vasja Miklavčič (peugeot 208 rally4, sovoznik Martin Černigoj). Obeta se zanimiv dvoboj Miklavčiča in Martina Čendaka (opel corsa rally4, sovoznik Jakob Markežič), ki bo pomemben tudi za njuno medsebojno točkovno razmerje v prvenstvu. Še ena zmaga Miklavčiča bi v prvem delu sezone nagnila tehtnico na stran lanskega državnega prvaka Divizije 3.

Po hitrih odstopih na uvodnem reliju bosta poskušala Miklavčiču in Čendaku slediti Alan Pajk (peugeot 208 rally4, sovoznik Jaka Cevc) in Domen Mihevc (peugeot 208 rally4, sovoznica Klara Slejko), a zanju bodo tokrat najpomembnejše prve osvojene točke v novi sezoni.

Foto: Gregor Pavšič

Domačini bodo napadali vrh Divizije 4 – vloga favorita pripada Mitji Glasenčniku (renault clio rally3, sovoznik Matej Pistotnik) – in Divizije 3, kjer pa na vrh cilja Robert Kresnik (renault clio RS, sovoznica Nives Cotič). Tudi v pokalu Yugo sta tokrat prijavljena le domačina Matej Aubreht in Pia Ramšak.

V Diviziji 1 bo prepričljivo zmago s prvega relija branil Luka Brus (renault clio rally5, sovoznik Tadej Zaljuberšek). Najresnejši tekmeci so Jan Mrevlje (honda civic, sovoznik Manuel Šavli), Mitja Velkavrh (renault clio rally5, sovoznica Nina Velkavrh Gorenc), Rene Černigoj (opel adam cup, sovoznik Aljaž Černigoj) in aktualni prvak razreda Jure Jereb (renault clio rally5, sovoznik Matej Praček).