Po letih očitkov, da znamka Victoria's Secret ne gre v korak s časom, so se zdaj pri znamki lotili drugačnega načina oglaševanja, in sicer z bolj realističnimi manekenkami.

Slavna znamka Victoria's Secret, ki ji je za trenutek grozil propad, ker ni šla v korak s časom in je vztrajala z manekenkami s popolnimi postavami, ki jih ljudje in kupci niso več sprejemali, je začela svoje kose oglaševati z bolj realističnimi modeli.

Med njimi je nizozemska manekenka Jill Kortleve, ki so jo najele že številne priznane luksuzne znamke, kot so Alexander McQueen, Chanel in Fendi, že večkrat pa je pozirala za slavno revijo Vogue. 27-letna manekenka indijskega, indonezijskega in surinamskega porekla je trenutno ena najbolj iskanih modelov, saj se z njo lahko poistoveti več žensk kot pa z Gisele Bündchen.

Jill Kortleve ima več oblin kot klasičen Victoria's Secret model z neskončno dolgimi nogami, dolgim trupom in povsem ploskim trebuščkom, ki smo ga na modnih revijah in v oglasih gledali desetletja, kar je za znamko prava osvežitev.

Novost je tudi ta, da so se umaknili od pretiranega retuširanja fotografij, saj je koža novih Victorijinih modelov videti precej manj zglajena, vidijo pa se tudi materina znamenja in celo tetovaže.

Ukinili tudi angelčke, ki niso več "relevantni"

Ena od večjih sprememb pa je tudi ta, da so ukinili seksi angelčke, ki so prodajali "fantazijo", k čemur je znamka, po besedah nekdanjega šefa marketinga Eda Razeka, dolgo stremela.

Angelčki dandanes niso več "kulturno relevantni", je v intervjuju za New York Times izjavil direktor Martin Waters. "V preteklosti je imela ta znamka le en vidik, ki se mu je reklo 'seksi'," je še dejal in poudaril, da je teh časov zdaj konec. Znamko bodo odslej promovirali na drugačen način, ne s prodajanjem spolnosti, temveč s pomočjo uspešnih, navdihujočih žensk.

Več o tem preberite tukaj: