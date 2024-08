Tyra Banks se vrača k Victoria's Secret, znamki spodnjega perila, katere obraz je bila nazadnje pred skoraj 20 leti. Manekenka, ki je decembra dopolnila 50 let, je novico razkrila na Instagramu, kjer je objavila posnetek, v katerem z njo nastopi še ena modna ikona, njena mlajša kolegica Gigi Hadid.

Tyra Banks je na revijah Victoria's Secret nastopila devetkrat, nazadnje leta 2005. Gigi Hadid je medtem nastopila trikrat, nazadnje leta 2019, nato pa so te modne spektakle odpovedali, potem ko se je podjetje Victora's Secret znašlo sredi obtožb o spolnem nadlegovanju in poniževanju manekenk.

Karolina Kurkova, Tyra Banks, Heidi Klum, Gisele Bündchen in Adriana Lima leta 2003 v "zlatih časih" Victoria's Secret Foto: Guliverimage

Marketinško strategijo so nato spremenili, začeli vključevati bolj raznovrstne modele, zdaj pa so si znova premislili in se želijo vrniti k prvotnim seksi spektaklom, češ da si potrošniki to želijo. Kot so sporočili, se bodo na modno brv ob Tyri Banks in Gigi Hadid vrnili še nekateri prepoznavni obrazi, kot so Candice Swanepoel, Imaan Hammam in Taylor Hill.